Un notebook pensato per l’autonomia estrema che improvvisamente costa molto meno di quanto chiunque si aspettasse. Samsung Galaxy Book6 (14″, Core 5, 8GB) arriva da Amazon con uno sconto che raramente si vede su un prodotto appena lanciato, e il prezzo crolla a un livello che definire interessante è riduttivo. Chi stava aspettando il momento giusto per portarsi a casa un ultraleggero Samsung con 3 anni di garanzia e il supporto di Galaxy AI, probabilmente lo ha appena trovato. Vediamo come questa configurazione entry-level della nuova gamma Galaxy Book6 riesce a conquistare a un prezzo mai visto prima.

Samsung Galaxy Book6: leggerezza, autonomia e intelligenza artificiale in 14 pollici

Samsung Galaxy Book6 (14″, Core 5, 8GB) nasce come versione più accessibile della nuova famiglia Galaxy Book6, presentata a IFA 2026, e punta tutto su equilibrio e praticità d’uso quotidiana. Il cuore del sistema è un Intel Core 5 315 di nuova generazione, con 6 core totali (2 ad alte prestazioni e 4 a efficienza) e una frequenza che tocca i 4,4GHz, affiancato da una NPU integrata da 15 TOPS dedicata alle funzionalità Galaxy AI per il multitasking intelligente.

La vera protagonista resta però la batteria da 61,2 Wh, capace di garantire fino a 25 ore di autonomia dichiarata e una ricarica rapida che porta il dispositivo al 33% in appena 30 minuti. Il tutto racchiuso in un corpo sottile di 15,7 mm e un peso contenuto di 1,35 kg, ideale per chi lo porta sempre con sé.

Non mancano un display IPS da 14 pollici in formato 16:10 con risoluzione WUXGA e trattamento antiriflesso, 8GB di RAM LPDDR5X, un SSD NVMe da 256GB, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4, lettore di impronte digitali e chip TPM per la sicurezza. Windows 11 Home è preinstallato, pronto all’uso fin dal primo avvio.

Per ulteriori dettagli: scheda tecnica Samsung Galaxy Book6

Sconto Amazon su Galaxy Book6: il prezzo crolla ai minimi

Il prezzo di listino di Samsung Galaxy Book6 (14″, Core 5, 8GB) parte da 1099€, ma su Amazon la promozione attuale lo porta a soli 599€, con un risparmio di ben 500€. Si tratta di uno sconto che supera il 45% e che rappresenta, con ogni probabilità, il prezzo più basso mai registrato per questo modello da quando è stato lanciato. Un’occasione del genere, su un notebook così recente, non capita spesso e la disponibilità potrebbe esaurirsi rapidamente.

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