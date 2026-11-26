Negli ultimi mesi abbiamo seguito lo sviluppo della funzione Messaggi programmati di WhatsApp, funzione da tempo richiesta dagli utenti: a febbraio sono emersi i primi indizi; a giugno sono arrivate ulteriori evidenze; a ottobre la funzione è stata messa a disposizione di alcuni beta tester.

Nelle ultime ore questa funzione è uscita dalla sua fase di sviluppo, dato che il team della popolare app di messaggistica ha diramato un breve comunicato ufficiale per annunciarne l’implementazione all’interno dell’app, sia su iOS che su Android. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

I Messaggi programmati sono arrivano su WhatsApp

Come anticipato in apertura, il team di WhatsApp ha annunciato l’arrivo dei messaggi programmati, funzione che permetterà agli utenti di scrivere un messaggio per inviarlo in un secondo momento, da 10 minuti a 14 giorni dopo, sia nelle chat individuali che nelle chat di gruppo.

È meglio inviare alcuni messaggi un po’ più tardi. Alle 23:00 ti ricordi di augurare a qualcuno buona fortuna per un esame il mattino dopo oppure vuoi che un messaggio di compleanno arrivi a mezzanotte nel fuso orario del tuo amico. Ci pensi subito, ma non è il momento giusto. Ecco perché stiamo introducendo i messaggi programmati, una delle funzioni più richieste.

Alla stregua degli altri messaggi inviati sulla piattaforma, anche i messaggi programmati sono protetti dalla crittografia end-to-end, quindi non sono visibili a nessun altro, nemmeno a WhatsApp. La funzione è compatibile con messaggi testuali, foto e video.

Disponibilità di questa funzione

Per inviare un messaggio programmato è sufficiente scrivere il testo (o selezionare il contenuto multimediale da inviare) ed effettuare una pressione prolungata sul pulsante di invio.

A questo punto si aprirà il selettore Programma messaggio che permette di scegliere data e ora dell’invio (come dicevamo sopra, da un minimo di 10 minuti a un massimo di 14 giorni dal momento della programmazione).

Quando un messaggio viene programmato, nella parte bassa della conversazione spunterà l’avviso “Hai programmato un messaggio. Visualizza” che funge da collegamento alla scheda Messaggi programmati.

Qua vengono mostrati tutti i messaggi programmati per quella specifica conversazione. Effettuando una pressione prolungata su un messaggio programmato è possibile eliminarlo per far sì che la programmazione venga annullata (non vi è, invece, la possibilità di modificare data o ora dell’invio di un messaggio già programmato).

Dal punto di vista della disponibilità, il team di WhatsApp suggerisce che i Messaggi programmati “saranno implementati a livello globale nelle prossime settimane”. In realtà noi abbiamo già ricevuto questa possibilità con la versione 26.46.74 di WhatsApp per iOS.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, come spesso accade, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.