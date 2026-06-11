La più recente versione di WhatsApp Beta per iOS nasconde ulteriori sviluppi legati a una funzionalità, ancora non disponibile nemmeno per i beta tester, di cui non avevamo sentito parlare già nel mese di febbraio.

Nello specifico, la popolare app di messaggistica dovrebbe offrire (in futuro) la possibilità di programmare l’invio di un messaggio “nativamente”, quindi senza dover necessariamente sfruttare l’app Comandi rapidi degli iPhone. Andiamo a scoprire cosa ci raccontano i nuovi indizi emersi.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

WhatsApp: procede lo sviluppo per i messaggi programmati

Analizzando la versione 26.22.10.76 di WhatsApp Beta per iOS, il team di WaBetaInfo ha individuato nuovi sviluppi legati all’implementazione della possibilità di programmare l’invio di un messaggio all’interno delle chat, funzione che risulta comunque ancora in fase di sviluppo.

Nel mese di febbraio era semplicemente emerso il “contenitore” dei messaggi programmati all’interno delle pagine con le informazioni sulla chat. Il team di sviluppo è andato avanti, e ora l’app “nasconde” anche la schermata per programmare l’invio di un messaggio nelle chat individuali e di gruppo.

Gli utenti potranno scrivere il messaggio e impostare una data e un’ora specifica per il suo invio: la prima parte della seguente immagine mostra proprio la schermata che servirà per impostare data e ora. Gli utenti possono programmare un messaggio a partire da 10 minuti dal momento della stesura.

Una volta impostati questi parametri, l’utente dovrà selezionare il pulsante verde in basso che recita “invia *data* alle *ora” (in questo caso “invia oggi alle 8:44 PM”). Il messaggio programmato verrà inserito nell’apposita sezione (che avevamo già visto) e che rimane nella pagina con le informazioni/impostazioni con la chat (parte centrale della seguente immagine). Quando per una chat c’è un messaggio programmato, l’anteprima mostrata nella scheda Chat mostrerà che per quella chat è programmato un messaggio (terza parte dell’immagine sottostante).

La possibilità di programmare l’invio di un messaggio, come anticipato, è attualmente in fase di sviluppo e le nuove evidenze su questa nuova potenzialità si nascondono nella versione 26.22.10.76 di WhatsApp Beta per iOS: non sappiamo quando la funzionalità possa essere pronta per il rilascio ma immaginiamo che, nelle prossime settimane, possano emergere ulteriori indizi o possa partire il rollout per i primi beta tester.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, come spesso accade, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.