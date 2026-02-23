La più recente versione di WhatsApp Beta per iOS nasconde una novità legata a una funzionalità in sviluppo di cui non avevamo sentito mai parlare finora, ovvero la possibilità di programmare l’invio di un messaggio.
Su iPhone è già possibile programmare l’invio di un messaggio sfruttando l’app Comandi Rapidi ma, dal punto di vista di WhatsApp, si tratta di una soluzione alternativa (o “esterna”): il team di sviluppo sta quindi lavorando alla soluzione proprietaria, integrata direttamente nell’app.
LEGO Super Mario Game Boy
WhatsApp: emerge un’utilissima funzione in fase di sviluppo
Analizzando la versione 26.7.10.72 di WhatsApp Beta per iOS, il team di WaBetaInfo ha individuato i lavori in corso per l’implementazione della possibilità di programmare l’invio di un messaggio all’interno delle chat.
In futuro, gli utenti potranno quindi programmare l’invio di un messaggio (sia nelle chat individuali che in quelle di gruppo) scegliendo data e ora in cui vogliono che effettivamente quel messaggio venga recapitato (automaticamente) al destinatario.
Si tratta di una funzionalità, già offerta da piattaforme di messaggistica concorrenti (vedi Telegram), che può tornare molto utile in caso di promemoria, auguri e molto altro. Il messaggio “programmato” rimarrà in coda, pronto all’invio, fino all’orario scelto dall’utente.
Nelle informazioni della chat (a cui si accede tramite un tap sul nome della chat, in alto) sarà presente la voce “Messaggi programmati” che consentirà di visualizzare tutti i messaggi pronti per l’invio automatico.
La possibilità di programmare l’invio di un messaggio, come anticipato, è attualmente in fase di sviluppo e le evidenze su questa nuova potenzialità si nascondono nella versione 26.7.10.72 di WhatsApp Beta per iOS: non sappiamo quando la funzionalità possa essere pronta per il rilascio ma immaginiamo che, nelle prossime settimane, possano emergere ulteriori indizi o possa partire il rollout per i primi beta tester.
Come aggiornare WhatsApp per iOS
Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.
Sfortunatamente, come spesso accade, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: NVIDIA GeForce RTX 5050 ritestata: quanto è buona per il gaming nel 2026?
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo