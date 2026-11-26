Il Black Friday 2026 continua a riservare occasioni interessanti anche per chi sta pensando di aggiornare lo spazio di archiviazione del proprio PC. Tra le offerte disponibili su Amazon troviamo ad esempio il Samsung 990 EVO Plus da 2 TB, SSD NVMe che in queste ore scende a 326,99 euro; una proposta da tenere d’occhio per chi cerca un’unità veloce e capiente, adatta tanto a un sistema desktop quanto a un notebook compatibile.

Il prezzo merita attenzione soprattutto se si considerano i riferimenti indicati da Amazon; il listino consigliato è di 639,90 euro, mentre il prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni è pari a 353,24 euro. Il risparmio è quindi di circa il 49% rispetto al prezzo consigliato e del 7% rispetto al minimo recente, due percentuali decisamente differenti, che restituiscono però un quadro più preciso della convenienza dell’offerta.

Samsung 990 EVO Plus da 2 TB: un SSD senza DRAM, ideale anche per la libreria di giochi

Il Samsung 990 EVO Plus è un SSD interno in formato M.2 2280, progettato per sistemi che supportano l’interfaccia PCI-E 4.0 x4 e compatibile anche con PCI-E 5.0 x2, il drive sfrutta il protocollo NVMe 2.0, offrendo una soluzione versatile per aggiornare lo spazio di archiviazione di PC desktop e notebook. C’è però un dettaglio tecnico da considerare, almeno dal nostro punto di vista.

Il 990 EVO Plus non integra una cache DRAM dedicata; Samsung ricorre infatti alla tecnologia HMB (Host Memory Buffer), che permette all’unità di utilizzare una piccola porzione della memoria RAM del sistema per gestire alcune informazioni necessarie al suo funzionamento. Si tratta di una soluzione che consente di contenere i costi e che, nell’utilizzo quotidiano, non rappresenta necessariamente un limite.

In tale contesto bisogna infatti distinguere gli scenari di utilizzo. In presenza di carichi di lavoro particolarmente intensivi, trasferimenti prolungati e operazioni di scrittura ripetute, un SSD dotato di DRAM dedicata può offrire vantaggi in termini di costanza delle prestazioni. Il 990 EVO Plus si presta invece particolarmente bene come unità di archiviazione secondaria, ad esempio per ospitare una libreria di giochi, programmi e file di grandi dimensioni.

In ambito gaming, infatti, la presenza della DRAM dedicata non è un requisito indispensabile, contano soprattutto le prestazioni complessive dell’unità e la velocità di lettura, che contribuiscono a ridurre i tempi di caricamento. Da questo punto di vista, i valori dichiarati da Samsung sono interessanti; nella versione da 2 TB si arriva fino a 7.250 MB/s in lettura sequenziale e 6.300 MB/s in scrittura; parliamo naturalmente di velocità di picco, che possono variare in base alla configurazione hardware e alle condizioni operative del disco stesso.

L’unità utilizza memoria Samsung V-NAND TLC e integra la tecnologia Intelligent TurboWrite 2.0, pensata per ottimizzare le operazioni di scrittura sfruttando una porzione di memoria dedicata a questo scopo. Non mancano il supporto alla crittografia AES a 256 bit e la compatibilità con Samsung Magician, il software del produttore che permette di monitorare lo stato dell’SSD, aggiornare il firmware e gestire la migrazione dei dati.

Scheda tecnica Samsung 990 EVO Plus 2 TB (MZ-V9S2T0BW)

Capacità: 2 TB

Formato: M.2 2280

Interfaccia: PCI-E 4.0 x4 / PCI-E 5.0 x2

Protocollo: NVMe 2.0

Memoria: Samsung V-NAND TLC

Controller: Samsung proprietario

Cache: HMB (Host Memory Buffer), senza DRAM dedicata

Velocità di lettura sequenziale: fino a 7.250 MB/s

Velocità di scrittura sequenziale: fino a 6.300 MB/s

Lettura casuale: fino a 1.000.000 IOPS

Scrittura casuale: fino a 1.350.000 IOPS

Dimensioni: 80,15 × 22,15 × 2,38 mm

Garanzia: 5 anni o 600 TBW

Per chi cerca un SSD capiente e veloce da dedicare principalmente all’installazione dei giochi, all’archiviazione di file e ai programmi, il modello Samsung può rappresentare una soluzione interessante. L’assenza di DRAM dedicata va tenuta presente soprattutto se si prevedono carichi di scrittura pesanti e continuativi, ma non è un elemento che ne compromette l’utilità come unità dedicata al gaming. A 326,99 euro, l’offerta merita quindi attenzione, soprattutto per chi ha bisogno di 2 TB aggiuntivi.