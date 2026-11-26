Dall’8 dicembre l’app di Oura non supporterà più gli smartphone con Android 11, e per continuare a usare tutte le funzioni dell’anello smart servirà almeno Android 12.

Fin qui niente di strano, visto che prima o poi tutte le aziende smettono di supportare le versioni più vecchie dei sistemi operativi, ma nell’avviso pubblicato sulle sue pagine di assistenza Oura ha aggiunto un dettaglio che ha sorpreso più di qualcuno: chi aggiornerà il telefono soltanto dopo quella data potrebbe non ritrovare i propri dati storici.

Cosa dice l’avviso di Oura

La comunicazione è comparsa nella pagina dedicata agli aggiornamenti dell’app per Android, in concomitanza con il rilascio della versione 7.33.0 del 24 novembre, che per il resto porta soltanto le solite correzioni di bug e miglioramenti non meglio precisati.

Dall’8 dicembre, spiega Oura, servirà Android 12 o una versione successiva per avere accesso a tutte le funzioni, mentre chi resterà su Android 11 potrà consultare solo in parte alcune informazioni storiche all’interno dell’app.

La parte che ha attirato l’attenzione della stampa e degli utenti è un’altra, perché Oura scrive che se si aggiorna il sistema operativo dello smartphone in un secondo momento, “i tuoi dati storici di Oura non verranno trasferiti“.

La stessa avvertenza compare anche nelle istruzioni per la configurazione dell’anello e in diverse altre pagine di supporto, quindi difficilmente si tratta di un errore di scrittura isolato.

Che Oura smetta di supportare Android 11 è comprensibile, dato che quella versione del sistema operativo è stata rilasciata a settembre del 2020 e ha ormai più di sei anni. Meno comprensibile è il fatto che la mancata compatibilità possa avere conseguenze sui dati raccolti fino a quel momento.

Perché la cosa non torna

Normalmente Oura associa i dati di salute all’account dell’utente e non allo smartphone, tanto che nelle sue stesse guide spiega come passare a un nuovo telefono mantenendo tutte le informazioni già sincronizzate.

Secondo l’azienda, i dati storici restano disponibili anche quando si perde il vecchio smartphone e si è costretti a ripristinare l’anello alle impostazioni di fabbrica, e non è chiaro perché aggiornare il sistema operativo con qualche settimana o qualche mese di ritardo dovrebbe fare differenza.

Oura, per ora, non ha chiarito i dettagli, e non si sa se l’avvertenza riguardi tutti i dati storici, solo quelli raccolti dopo l’8 dicembre o semplicemente la possibilità di visualizzare alcune metriche nell’app. Non è nemmeno chiaro se le informazioni già salvate resteranno accessibili tramite l’account.

Tra l’altro per chi usa un anello di Oura da diversi anni, e in generale questo discorso vale per tutti i wearable di ultima generazione improntati sulle metriche e sui trend, del resto, lo storico è una delle parti più utili del servizio, perché vedere come sono cambiati nel tempo la frequenza cardiaca a riposo, la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) o la qualità del sonno è la vera funzione chiave piuttosto che conoscere il punteggio di recupero di una singola mattina.

Il tema è ancora più delicato per un prodotto che, come il recente Oura Ring 5, richiede anche un abbonamento per sfruttare tutte le funzioni.

Cosa fare se si usa ancora Android 11

Chi ha uno smartphone con Android 11 dovrebbe prima di tutto controllare se è disponibile un aggiornamento del sistema operativo e, se c’è, installarlo prima dell’8 dicembre. Nel frattempo conviene fare un backup manuale dall’app di Oura, entrando nelle Impostazioni e scegliendo Back up all data nella sezione Account.

È possibile anche chiedere una copia dei propri dati personali attraverso il Membership Hub di Oura, anche senza un abbonamento attivo, ma l’azienda avverte che la preparazione dell’archivio può richiedere fino a dieci giorni, quindi chi vuole farlo prima della scadenza ha poco margine.

Nessuna delle due soluzioni garantisce che lo storico venga recuperato se si aggiorna lo smartphone dopo l’8 dicembre, ma almeno permette di avere una copia dei dati, in attesa che Oura spieghi cosa succederà esattamente a quelle informazioni dopo l’8 dicembre.