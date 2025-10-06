Il brand Dreame è ormai sinonimo di qualità nel mondo della tecnologia, lo è ancor di più quando si parla di aspirapolvere robot grazie ai prodotti lanciati negli ultimi anni che facilmente hanno conquistato la prima o la seconda posizione del podio, come ad esempio Dreame X50 Ultra Complete che abbiamo provato a inizio anno.

Con la sua nuova, nonché ultima, generazione di dispositivi, l’azienda mostra nuovamente i muscoli ma introduce un cambiamento significativo, abbandonando i classici mop rotanti per un approccio diverso e più integrato al lavaggio dei pavimenti. Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete incarna questa nuova visione, presentandosi come una soluzione onnicomprensiva per la pulizia domestica nella fascia alta del mercato, introducendo il mop a rullo (molto simile a quello delle lavapavimenti Dreame). La sua dotazione tecnica punta a superare i compromessi storici del lavaggio automatizzato, ma sarà riuscita davvero a definire un nuovo standard di pulizia e autonomia? Scopriamolo in questa recensione di Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete.

Design, costruzione e dotazione tecnica

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete ha una scocca moderna e compatta in colore bianco (disponibile però anche nella variante Nero), che unisce finiture opache e lucide. Le sue dimensioni sono nella media ovvero 35 cm di diametro con un’altezza di soli 9,8 cm e un peso di circa 4,5 kg, il che lo rendono agile e capace di infilarsi sotto divani, letti e mobili bassi dove altri modelli più alti non arrivano. L’accesso ai componenti di manutenzione ordinaria, come il filtro HEPA e il cassetto della polvere da 220 ml, è semplice e non richiede attrezzi. La torretta del sensore LiDAR VersaLift™ ha la capacità di alzarsi per una mappatura completa e di ritirarsi automaticamente per passare sotto gli ostacoli più bassi, proprio per offrire lo spessore di massimo 9,8 cm.

Sotto la scocca, il cuore del sistema di pulizia è composto dalla doppia spazzola principale HyperStream™ DuoBrush, una configurazione controrotante in gomma progettata per sollevare efficacemente lo sporco e ridurre al minimo l’aggrovigliamento di peli e capelli, un vantaggio concreto per chi vive con animali domestici. L’aspirazione raggiunge un valore incredibile: 30.000 Pa, un valore nettamente sopra la media che lo avvicina a un aspirapolvere classico senza fili, nel momento in cui scriviamo questa recensione il valore più alto per un robot. Accanto al gruppo spazzole, una spazzola laterale estensibile si protende fino a 10 mm per raggiungere angoli e bordi, ritraendosi automaticamente quando non serve. Il robot poi integra due serbatoi separati: uno per l’acqua pulita da 100 ml e uno dedicato per l’acqua sporca da 140 ml, una soluzione che impedisce di trascinare lo sporco e mantiene il rullo di lavaggio pulito durante il ciclo.

Nonostante una potenza di aspirazione così elevata, Dreame ha dedicato grande attenzione al comfort acustico. Il livello di rumorosità è stato ottimizzato per essere discreto in ogni contesto: in modalità silenziosa il robot resta quasi impercettibile con 48 dB (simile al ronzio di un frigorifero), in modalità standard si mantiene sui 51 dB, mentre in turbo e max si attesta rispettivamente a 54 dB e intorno ai 60 dB. Questi valori permettono di avviare la pulizia anche in orari di quiete, senza disturbare conversazioni o riposi, grazie a una meccanica studiata che riduce vibrazioni e fruscii. L’aspetto più curioso è indubbiamente il rumore minimo che fanno le ruote sul pavimento, ancor più silenziose rispetto al già ottimo risultato ottenuto col modello X50 Ultra.

Terminato il ciclo di pulizia, il robot torna autonomamente alla sua base PowerDock, che avvia un processo completo di manutenzione. La stazione, dalle dimensioni importanti di 42,5 cm di larghezza, 45 cm di profondità e 50 cm di altezza, richiede uno spazio dedicato ma centralizza tutte le operazioni. Al suo interno trovano posto un serbatoio per l’acqua pulita e uno per l’acqua sporca da 3,5 litri ciascuno, entrambi di grande capacità per ridurre la frequenza di riempimento e svuotamento. La base integra inoltre un doppio serbatoio detergenti: il serbatoio “A” per uso quotidiano e il serbatoio “B” con una soluzione specifica contro odori e macchie di animali domestici, garantendo una pulizia mirata e igienica.

La base gestisce anche lo svuotamento automatico della polvere raccolta dal robot in un sacchetto sigillato da 3,5 litri, garantendo fino a 100 giorni di autonomia, con asciugatura del sacchetto stesso a 50°C per prevenire cattivi odori. Il ciclo di pulizia del rullo è uno dei punti di forza per l’igiene: viene lavato con acqua calda a 100°C grazie al modulo ThermoHub™ per igienizzarlo a fondo e rimuovere i residui grassi, per poi essere asciugato con un flusso d’aria calda a 70°C per 4-6 ore. Questo processo previene la formazione di muffe e cattivi odori, ma comporta consumi energetici elevati con un picco di 70W durante l’asciugatura.

L’interazione tra il robot e la base è progettata per massimizzare l’automazione. Quando il robot rileva un tappeto, attiva l’AutoSeal™ Roller Guard, una protezione fisica a scudo che isola completamente il rullo bagnato dalle fibre del tessuto, garantendo che non venga inumidito ed evitando così cattivi odori. Terminato il ciclo di aspirazione sul tappeto, il robot adatta immediatamente il suo assetto per affrontare eventuali ostacoli: grazie al telaio a tre ruote con il sistema ProLeap™, dotato di gambe retrattili, supera dislivelli fino a 4,2 cm per gradino singolo e fino a 6–8 cm in configurazioni a doppio livello, una capacità nettamente superiore allo standard di 2 cm della concorrenza.

La batteria da 6.400 mAh garantisce un’autonomia eccezionale: pulisce tranquillamente appartamenti di 100-150 m² mantenendo ancora il 30-40% di carica residua. In caso di batteria insufficiente, il robot torna automaticamente alla base, effettua una ricarica rapida (completa in 3 ore) e riprende la pulizia dal punto esatto in cui si era interrotto.

Caratteristiche e specifiche del Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Di seguito trovate una sintesi delle specifiche tecniche principali del Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, così che abbiate a colpo d’occhio i dati chiave di robot e stazione di manutenzione.

Caratteristica Valore Diametro × Altezza 35 cm × 9,8 cm Peso 4,5 kg Aspirazione 30 000 Pa Rulli mop AquaRoll 100 rpm + FluffRoll 1000 rpm Pressione mop 9–12 N Livelli dosaggio acqua 32 livelli Serbatoi robot 100 ml acqua pulita, 140 ml acqua sporca Serbatoi base 3,5 L acqua pulita, 3,5 L acqua sporca Lavaggio rullo 100 °C (ThermoHub™) Asciugatura rullo 70 °C per 4–6 h Autonomia 6 400 mAh → 100–150 m² (30–40 % residuo) Superamento ostacoli 4,2 cm singolo, 6–8 cm doppio (ProLeap™) Navigazione AstroVision + LiDAR VersaLift™ Doppio detergente Scomparti A e B (antiodori e urina) Sacchetto polvere 3,5 L, asciugatura a 50 °C

Come pulisce il Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: potenza di aspirazione e sistema AquaRoll

La prova sul campo di Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete rivela un comportamento metodico ed efficace, frutto della combinazione tra una potenza di aspirazione e un sistema di lavaggio a rullo con una pressione regolabile da 9 a 12 Newton. Il sistema di erogazione dell’acqua è estremamente preciso, con 32 livelli di dosaggio regolabili stanza per stanza, una finezza di controllo rara in questa fascia dove molti concorrenti si fermano a 3 livelli. Questa combinazione permette di affrontare lo sporco più difficile con un solo passaggio. Nel test in cucina, una volta individuata la macchia di caffè il robot ha interrotto l’aspirazione e ha iniziato a lavare intorno all’area: con un solo passaggio ha eliminato completamente il residuo senza lasciare aloni e, grazie al sistema a 12 ugelli che mantiene il rullo costantemente bagnato con acqua pulita mentre una lamina raschia via l’acqua sporca e i detriti aspirandoli immediatamente nel serbatoio dedicato, il mop è rientrato alla base per essere lavato prima di riprendere la pulizia dal punto in cui si era fermato.

Il modulo FluffRoll ottimizzato aggiunge un ulteriore livello di sofisticazione al sistema. Posizionato dietro al rullo principale, questo modulo ruota in senso opposto a 1000 giri al minuto, sollevando e ammorbidendo le fibre del mop durante l’uso, rendendolo più morbido, flessibile e durevole nel tempo. Questa contro-rotazione permette alle fibre più dense e soffici di penetrare nei giunti delle piastrelle e sollevare la polvere intrappolata, raggiungendo in profondità anche le fughe più strette o profonde.

Anche su uno scenario impegnativo come del succo di frutta appiccicoso versato su un pavimento, il robot ha pulito l’area in modo impeccabile. La capacità di dosare l’acqua con 32 livelli di intensità si rivela fondamentale sui pavimenti delicati come il parquet: impostando un flusso minimo, il legno non viene mai inzuppato e il pavimento risulta asciutto in pochi istanti, senza alcun segno di umidità residua. A questa precisione si aggiunge un’intelligenza proattiva: il sistema può anche riconoscere automaticamente le zone sporche e aumentare la potenza di aspirazione in presenza di cibo sparso o sabbia uscita dalla lettiera, persino rilevare piccoli oggetti fino a pochi millimetri.

Lungo i battiscopa e negli angoli, la spazzola laterale estensibile lavora in sinergia con il rullo, che grazie al sistema MopExtend™ si sposta lateralmente per coprire quasi interamente il bordo del muro, riducendo la tipica striscia di sporco che molti robot lasciano. Il sistema di aspirazione HyperStream™ si è dimostrato altrettanto eccellente nel raccogliere non solo polvere fine, ma anche detriti più grandi e peli di animali, senza che questi si aggrovigliassero nelle spazzole grazie alla tecnologia anti-groviglio integrata.

Questa intelligenza si estende alla gestione dei tappeti: appena il sensore ne rileva uno, il robot attiva lo scudo protettivo che isola completamente il rullo di lavaggio aumentando contestualmente la potenza di aspirazione al massimo per estrarre la polvere in profondità tra le fibre. Il robot può anche attivare profili specifici per tappeti, come il boost mode con doppio passaggio e il movimento seguendo la direzione delle fibre per una pulizia più efficace.

Durante i nostri test su tappeti a pelo corto, il sistema ha funzionato perfettamente: nessuna parte del tappeto è stata bagnata e la pulizia è risultata profonda. Al termine del ciclo di pulizia, il ritorno alla base dà il via al processo di manutenzione automatica rendendo il robot pronto per il ciclo successivo senza alcun intervento manuale.

Come naviga il Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: LiDAR VersaLift™ e AstroVision

Il sistema di navigazione del Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete si affida al sistema OmniSight combinato con AstroVision Obstacle Intelligence Powered by NVIDIA, basato su una doppia telecamera HD e algoritmi potenziati da tecnologia Nvidia Isaac Sim. Questa configurazione permette di identificare e aggirare con precisione oltre 240 tipi di oggetti diversi e di garantire una navigazione sicura anche in condizioni di scarsa luminosità, ideale per le pulizie notturne.

La mappatura iniziale degli ambienti tramite LiDAR con navigazione VersaLift™ è rapida e precisa: il sensore LDS si alza dal corpo del robot per scansionare l’ambiente, poi si ritrae per permettere al dispositivo di “scivolare” agevolmente sotto letti, divani e altri mobili con poco spazio libero, creando una planimetria accurata che l’utente può modificare tramite app.

Durante i test, il robot ha evitato con accuratezza cavi di ricarica, ciabatte elettriche e piccoli giocattoli, senza toccarli né trascinarli. Lungo i bordi dei mobili e attorno alle gambe delle sedie, si è mosso con cautela millimetrica, pulendo il più vicino possibile senza urtare gli arredi. Quando una sedia è stata spostata a metà del suo percorso, ha rallentato, ricalcolato l’itinerario in tempo reale e proseguito la pulizia senza interruzioni.

Alle soglie tra una stanza e l’altra, il sistema ProLeap™ ha mostrato la sua unicità: il robot ha sollevato le sue ruote per superare senza esitazione il dislivello di 3 cm del nostro test, dimostrando la validità di una capacità che si estende fino a 6-8 cm in configurazioni specifiche, rendendolo adatto a case su più livelli non convenzionali.

App Dreamehome: funzioni smart, profili stanza e automazioni

L’applicazione Dreamehome è il centro di controllo completo per tutte le funzionalità del robot. L’interfaccia permette una personalizzazione profonda dell’esperienza di pulizia con mappe sia in 2D che in 3D. È possibile gestire mappe di più piani, suddividere o unire stanze, creare zone vietate (no-go) e aree in cui non lavare (no-mop). Per ogni singola stanza o zona, l’utente può impostare preferenze specifiche: dal livello di aspirazione alla quantità di acqua da usare, fino alla pressione da applicare con il rullo. È inoltre possibile scegliere percorsi di pulizia specifici, come quello a Y per uno sfregamento più intenso o un percorso che segue le venature per un risultato estetico migliore, oltre a profili dedicati per i tappeti con boost mode e doppio passaggio.

Le funzioni smart includono un assistente vocale integrato, la compatibilità con il protocollo Matter per l’integrazione nell’ecosistema smart home, e la possibilità di utilizzare il robot come telecamera di sorveglianza mobile con videochiamate bidirezionali e monitoraggio video in tempo reale. Il sistema Pet Care 4.0 permette di gestire specificamente le aree con animali domestici, riconoscendo ciotole e lettiere e permettendo all’utente di scegliere se pulirle o evitarle, aumentando automaticamente la potenza in caso di sporco localizzato. Il robot può funzionare anche offline per i comandi di base, una caratteristica rara che garantisce operatività anche in caso di problemi di connettività.

Il vero valore aggiunto risiede nelle automazioni che riducono al minimo l’intervento umano. Dall’app è possibile personalizzare completamente i cicli di manutenzione della base: si può decidere la frequenza del lavaggio del rullo durante un ciclo di pulizia, la durata dell’asciugatura ad aria calda, la frequenza con cui svuotare il sacchetto della polvere e quale detergente utilizzare tra i due serbatoi disponibili. Un promemoria intelligente notifica quando è il momento di riempire il serbatoio dell’acqua pulita o svuotare quello dell’acqua sporca, rendendo la gestione del dispositivo quasi del tutto autonoma. Per gli utenti più esigenti, è disponibile il kit di collegamento idrico che automatizza completamente anche queste operazioni, eliminando definitivamente ogni intervento manuale.

Prezzo del Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, dove acquistarlo e conclusioni

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete è disponibile su Amazon.it e sul sito ufficiale Dreame. Il prezzo di listino è di 1.499 €, con promozioni frequenti che lo portano a 1.299 €. Come da tradizione Dreame la versione “Complete” giustifica parzialmente il prezzo premium includendo una dotazione eccezionalmente ricca di ricambi dei consumabili: 5 sacchetti per la polvere, 3 filtri HEPA, rulli aggiuntivi, 1 litro di detergente, 2 boccette profumate (inclusa quella specifica per animali domestici) e 3 anni di garanzia, accessori che altri marchi vendono separatamente.

In conclusione, ci sentiamo di affermare ancora una volta che ci troviamo di fronte, attualmente, al miglior robot aspirapolvere e lavapavimenti in circolazione. È la scelta ideale per chi cerca una soluzione di pulizia senza compromessi e con il massimo grado di automazione. Il suo valore risiede nella combinazione di quattro elementi rari importanti: potenza di aspirazione estrema (30.000 Pa), sistema di lavaggio a doppio rullo AquaRoll (100 rpm) e FluffRoll (1000 rpm) con igienizzazione ad acqua calda (100°C) e doppio detergente specializzato, mobilità unica che supera ostacoli fino a 6-8 cm, e un’autonomia senza compromessi grazie alla batteria da 6.400 mAh che copre 150 m² con ancora carica residua.

Sarà interessante confrontarlo col fratello Dreame Aqua10 Ultra Track Complete (disponibile sempre su Amazon allo stesso prezzo) la cui principale differenza sta nel panno di lavaggio: al posto del rullo è presente un mop a cingolo, con una superficie più ampia costantemente a contatto col pavimento (spoiler: forse ancora più meticoloso nel lavaggio ma probabilmente meno adatto a chi ha pavimenti con fughe importanti).

Pro: Potenza di aspirazione senza eguali



Lavaggio con rullo più efficace sulla piazza



Silenzioso a tutti i livelli



Stazione completa con lavaggio impeccabile e asciugatura anche del sacchetto Contro: Prezzo elitario