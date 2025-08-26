Dreame continua ad aggiornare la gamma con nuovi prodotti pensati per migliorare la pulizia di casa, in modo smart e sfruttando tutte le più recenti tecnologie. L’azienda, in queste ore, ha annunciato il lancio di tre nuovi prodotti: H15 Pro FoamWash, H15S e Aqua10 Ultra Roller Complete. Andiamo a fare il punto sugli annunci arrivati dal brand.

Le novità di Dreame

La gamma di prodotti Dreame è in costante aggiornamento e il nuovo annuncio da parte dell’azienda non è altro che l’ennesima conferma. Tra i nuovi prodotti svelati dal brand troviamo H15 Pro FoamWash, un lavapavimenti pensato per le famiglie “multi-pet” e in grado di combinare schiuma e aspirazione da 23.000 Pa per eliminare tutto lo sporco, le macchie ostinate e i residui lasciati dagli animali domestici.

Il processo di pulizia si articola in tre fasi (Press & Spray, Dissolve e Lava) abbinando schiuma, bio-enzimi per l’eliminazione delle macchie e una potenza di aspirazione elevata per completare il ciclo. Il modello è dotato del sistema di rilevamento dello sporco RGB a 5 canali e può dosare in automatico la soluzione detergente e regolare l’acqua in base alle necessità.

Da segnalare un sistema di autopulizia con acqua calda a 100°C e asciugatura automatica, il raschietto TangleCut 2.0, per una pulizia senza grovigli, e il sistema Smart Thermo Tub, in grado di combinare lavaggio con acqua calda e rilevamento dello sporco. Spicca anche un’ottima autonomia che consente di sfruttare una pulizia fino a 60 minuti, per una copertura fino a 400 metri quadrati, con una sola carica.

H15 Pro FoamWash

La seconda novità è Dreame H15S, modello progettato per pulire con semplicità bordi, angoli e sporco quotidiano, grazie al braccio robotico GapFree AI DescendReach. Questo modello è dotato di una potenza di aspirazione di 21.000 Pa e può sfruttare anche il raschietto TangleCut oltre a un sistema autopulente a doppia rotazione a 90° C per una manutenzione ottimale. C’è anche un’ottima autonomia, con la possibilità di sfruttare fino a 50 minuti di pulizia.

Dreame H15S

La terza novità annunciata da Dreame è rappresentata da Aqua10 Ultra Roller Complete, con il sistema AquaRoll, con rullo rotante che viene risciacquato con acqua pulita durante l’uso, con 100 giri al minuto e 12 ugelli spray. Da segnalare anche la tecnologia FluffRoll, con sistema controrotante a 1000 giri al minuto, che apre le fibre del rullo garantendo maggiore flessibilità e un migliore sollevamento della polvere.

Tra le caratteristiche del modello c’è anche il sistema di auto-pulizia ThermoHub 100° C e il sistema AutoSeal Roller Guard che chiude il rullo quando il robot si avvicina a un tappeto. La potenza di aspirazione è di 30.000 Pa e il robot può contare sul sistema ProLeap, per superare ostacoli fino a 8 cm, e sul sistema di evitamento degli ostacoli AstroVision con NVIDIA Tech. C’è anche la funzione Pet Care 4.0 che permette di non disturbare gli animali domestici.

Aqua10 Ultra Roller Complete

Prezzi e disponibilità

Ecco prezzo e disponibilità dei tre modelli:

  • H15 Pro FoamWash arriverà sul mercato dal 5 settembre con un prezzo consigliato di 699 euro e uno sconto di 100 euro per i primi 10 giorni di lancio che porterà il prezzo a 599 euro
  • H15S sarà in vendita dal 5 settembre con un prezzo consigliato di 499 euro e uno sconto di 50 euro per le prime due settimane, che porterà il prezzo a 449 euro
  • Aqua10 Ultra Roller Complete sarà disponibile dal prossimo 8 settembre con un prezzo consigliato di 1.499 euro. Per la fase di lancio è previsto uno sconto di 200 euro che porterà il prezzo a 1.299 euro