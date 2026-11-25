Anthropic amplia le possibilità degli artefatti di Claude introducendo una nuova funzionalità che consente di trasformarli in vere e proprie applicazioni desktop, utilizzabili su Mac e Windows. La novità, chiamata Installa come app, è in distribuzione in versione beta e permette di portare gli strumenti creati con l’intelligenza artificiale fuori dall’interfaccia di Claude, rendendoli accessibili attraverso finestre e icone dedicate, proprio come qualsiasi altro programma installato sul computer.

Si tratta di un’evoluzione interessante per gli artefatti, inizialmente pensati soprattutto come contenuti interattivi da creare, modificare e condividere all’interno della piattaforma. Con questa novità, invece, Anthropic punta a renderli strumenti da utilizzare concretamente nella quotidianità, sia per esigenze personali sia per attività lavorative.

Gli artefatti di Claude diventano applicazioni desktop indipendenti

Il funzionamento è piuttosto semplice: è sufficiente descrivere a Claude l’applicazione che si desidera realizzare, provarla sotto forma di artefatto e successivamente selezionare l’opzione Installa come app dal menu Condividi. Non occorre impacchettare manualmente il progetto, firmarlo o configurare chiavi API e accessi separati, dal momento che l’applicazione sfrutta direttamente il proprio account Claude.

Una volta installato, l’artefatto ottiene una propria icona e viene aperto in una finestra separata, senza dover passare ogni volta dall’interfaccia principale dell’assistente. Le applicazioni possono inoltre essere condivise con altre persone e sfruttare Claude e i connettori collegati al proprio account. Un altro aspetto interessante riguarda gli aggiornamenti: quando viene modificato l’artefatto originale, anche l’applicazione installata si aggiorna automaticamente.

È bene precisare che le richieste inviate a Claude attraverso queste applicazioni vengono conteggiate nei limiti di utilizzo previsti dal proprio piano. Utilizzare un artefatto come app indipendente, quindi, non permette di aggirare le soglie di utilizzo dell’abbonamento.

Le possibilità di utilizzo sono piuttosto ampie. Anthropic cita, per esempio, una pagina dedicata alla preparazione delle riunioni, capace di collegarsi regolarmente al calendario e alla posta elettronica, oppure un sistema per tenere sotto controllo gli ordini da spedire durante la giornata.

Le applicazioni installate possono anche inviare notifiche e aggiungere elementi alla barra dei menù di macOS e all’area di notifica di Windows. Tra gli esempi realizzati internamente da Anthropic troviamo un editor di immagini completo con gestione dei livelli, un file manager, uno strumento per organizzare automaticamente i file, un terminale affiancato da Claude e un’applicazione per monitorare rapidamente le prestazioni del computer.

Naturalmente, non si tratta semplicemente di finestre che mostrano gli artefatti all’esterno di Claude, queste applicazioni possono interagire con alcune funzionalità del sistema operativo, ma l’accesso alle risorse del computer è regolato da specifiche autorizzazioni.

Tre livelli di autorizzazione per controllare l’accesso al computer

Uno degli aspetti più importanti della novità riguarda proprio la gestione dei permessi. Anthropic ha previsto tre differenti livelli di autorizzazione, in modo da lasciare all’utente il controllo sulle operazioni che ciascuna applicazione può eseguire.

Il livello predefinito permette alle app installate di fare esclusivamente ciò che sarebbe possibile fare all’interno di un normale browser. Con le autorizzazioni delle app, invece, è possibile concedere l’accesso a funzionalità specifiche, come la creazione di finestre sempre in primo piano, l’ascolto delle scorciatoie da tastiera globali e l’invio di notifiche.

Il terzo livello è quello dell’accesso completo al computer, che consente alle applicazioni di eseguire programmi e leggere, modificare o eliminare file senza dover chiedere ogni volta un’autorizzazione. Si tratta ovviamente dell’opzione più delicata, da concedere soltanto quando si ha piena fiducia nell’applicazione utilizzata. Questo livello di accesso può essere concesso esclusivamente alle app create direttamente dall’utente oppure, nei piani Team ed Enterprise, a quelle realizzate da altri membri della propria organizzazione.

Anthropic precisa inoltre che i permessi concessi valgono soltanto per la versione corrente dell’app: dopo ogni aggiornamento, Claude chiederà nuovamente l’autorizzazione, anche nel caso in cui l’utente l’avesse già concessa in precedenza. C’è poi un’ulteriore precisazione, eventuali componenti provenienti da siti web esterni potrebbero essere modificati senza che Claude richieda nuovamente il consenso.

L’azienda sottolinea anche di non esaminare preventivamente le applicazioni prima della loro installazione, per questo motivo, l’accesso completo dovrebbe essere riservato esclusivamente agli strumenti di cui ci si fida. Nelle organizzazioni, gli amministratori dei piani Team ed Enterprise possono inoltre gestire la disponibilità delle autorizzazioni e dell’accesso completo per i membri.

La funzionalità Installa come app è in distribuzione beta su tutti i piani di Claude, anche se sono previste alcune limitazioni: le organizzazioni conformi a HIPAA e le implementazioni ibride non possono utilizzarla, mentre nel piano Enterprise deve essere attivata da un proprietario dell’organizzazione. Nel piano Team è invece abilitata per impostazione predefinita, con l’accesso completo al computer disattivato.

Per utilizzare le applicazioni è necessario essere connessi a internet e aver effettuato l’accesso a Claude. Non tutti gli artefatti sono inoltre installabili: Documenti, Presentazioni e Fogli di Claude sono attualmente esclusi.

Per provare la novità basta aggiornare Claude per Mac o Windows, aprire un artefatto già utilizzato oppure crearne uno nuovo e selezionare Installa come app dal menu Condividi. Una possibilità che amplia ulteriormente il ruolo degli artefatti, trasformandoli da semplici strumenti interattivi in applicazioni desktop personalizzate, senza richiedere agli utenti competenze di sviluppo tradizionali.