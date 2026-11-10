Anthropic ha annunciato Claude Fable 5.2 e Claude Mythos 5.2, due nuovi modelli progettati per affrontare alcune delle sfide tecniche più complesse, con miglioramenti significativi nelle capacità di programmazione, ragionamento e visione artificiale. L’azienda parla di un passo avanti rispetto alle generazioni precedenti, raccontando risultati che spaziano dalla realizzazione di un sistema operativo funzionante alla progettazione di dispositivi elettronici, passando per importanti progressi nella ricerca scientifica e matematica.

I due modelli condividono la stessa base tecnologica, ma sono destinati a utilizzi differenti: Fable 5.2 integra protezioni pensate per limitarne gli impieghi potenzialmente pericolosi ed è disponibile a un pubblico più ampio, mentre Mythos 5.2 è destinato soprattutto alle organizzazioni certificate che lavorano nella sicurezza informatica e nella ricerca biomedica.

Claude Fable 5.2 e Mythos 5.2: più veloci e capaci, ecco cosa cambia

Una delle novità riguarda le prestazioni generali, secondo Anthropic i nuovi modelli generano risposte fino al 30% più velocemente rispetto a Claude Fable 5.1 e Claude Mythos 5.1, offrendo allo stesso tempo una comunicazione più chiara e risultati migliori in numerosi benchmark. Anche i costi sono stati ridotti: il prezzo standard è di 8 dollari per milione di token in ingresso e 40 dollari per milione di token in uscita.

È inoltre disponibile una modalità veloce opzionale, capace di accelerare la generazione di token fino a 2,5 volte, con un costo di 16 dollari per milione di token in ingresso e 80 dollari per milione di token in uscita.

I risultati pubblicati da Anthropic mostrano miglioramenti particolarmente interessanti nella programmazione agentica, nell’utilizzo del computer e nel ragionamento multidisciplinare. Su FrontierCode 2.0, ad esempio, Fable 5.2 raggiunge il 49,1% con un livello di impegno massimo, superando Opus 5.5 (45,5%) e GPT-6 Astra (42,8%). Anche nel benchmark FrontierSWE v2 il nuovo modello si distingue, con un risultato del 69,9%, contro il 62,3% di Opus 5.5.

L’efficienza è un altro aspetto su cui Anthropic insiste, con un livello di impegno elevato Claude Fable 5.2 ha ottenuto risultati simili a quelli di Opus 5.5 con impegno massimo su FrontierCode 2.0, ma a circa la metà del costo per attività.

Le capacità di programmazione sono state messe alla prova anche attraverso progetti concreti. Anthropic racconta che oltre il 90% delle modifiche integrate nel proprio codice sorgente viene ormai scritto da Claude, sempre sotto supervisione umana. Una versione precedente di Fable 5.2 è stata utilizzata da un gruppo di agenti per migrare un servizio di produzione particolarmente importante da Python a Rust: il risultato è un software più efficiente e affidabile, con un avvio circa 26 volte più rapido.

Ancora più curioso è l’esperimento che ha coinvolto un prototipo di sistema operativo. Partendo da una cartella vuota, Fable 5.2 ha coordinato oltre 1.000 sub-agenti per otto giorni, incaricati di scrivere, testare e revisionare il codice. Il risultato è stato un sistema operativo funzionante, avviabile su un laptop e dotato di kernel, driver per disco, tastiera e rete, memoria permanente, gestione delle finestre, schermata di accesso, programma di installazione e funzionalità Claude integrate.

Dalla dimostrazione di Fermat alla robotica: i risultati più sorprendenti

Le ambizioni dei nuovi modelli non si fermano allo sviluppo software. Anthropic ha illustrato diversi esperimenti nei quali Claude Fable 5.2 e Mythos 5.2 sono stati impiegati per affrontare problemi scientifici e ingegneristici particolarmente complessi.

In ambito matematico, uno dei risultati più interessanti riguarda l’ultimo teorema di Fermat. Una precedente formalizzazione realizzata con una versione di ricerca di Claude aveva richiesto 11 giorni, il supporto di un ricercatore umano e un sistema appositamente creato; questa volta, un gruppo di 1.000 agenti basati su Fable 5.2 è riuscito a formalizzare completamente al dimostrazione in appena 30 ore, con un intervento umano limitato.

Il modello ha sviluppato autonomamente i propri metodi di coordinamento, senza utilizzare riferimenti matematici esterni, affidandosi soltanto a un elenco di enunciati intermedi per verificare i progressi. Il risultato è stato ottenuto utilizzando un terzo dei token di azione rispetto al precedente esperimento e producendo una dimostrazione sette volte più breve. Per fare un confronto, Opus 5.5, utilizzato con la stessa configurazione di 1.000 agenti, aveva completato soltanto il 26% della formalizzazione dopo 18 ore e si era fermato al 27% dopo 30 ore.

Anche la fisica teorica ha beneficiato delle nuove capacità di ragionamento, Fable 5.2 ha contribuito a risolvere due problemi aperti legati alla fisica dei buchi neri e alla dualità olografica, un concetto che permette di descrivere determinati universi con gravità attraverso una teoria quantistica priva di gravità. Nel primo caso, il modello ha completato un calcolo proposto nel 2003, mostrando che la transizione di fase dei buchi neri è brusca anche negli universi di dimensioni ridotte. Nel secondo ha individuato il limite esatto di una tecnica utilizzata dai fisici da oltre 15 anni per escludere alcune teorie candidate della gravità quantistica.

Sul fronte biologico, Mythos 5.2 ha sviluppato un metodo per prevedere la struttura dei capsidi dei virus adeno-associati, involucri proteici utilizzati anche per trasportare terapie geniche. Partendo da modelli open source per il ripiegamento delle proteine, ha elaborato un sistema capace di combinare gruppi sovrapposti di catene proteiche e sfruttare le simmetrie dei capsidi. Nei test condotti da Anthropic, il metodo ha permesso di modellare accuratamente 28 strutture su 34 analizzate.

Non manca poi la progettazione hardware, attraverso la semplice richiesta di un paragrafo, Fable 5.2 ha progettato tre dispositivi elettronici funzionanti: un hub per un assistente vocale domestico, un vivavoce USB e un animale domestico virtuale portatile. Il lavoro ha compreso la selezione dei componenti, la progettazione di circuiti stampati a quattro strati, la realizzazione degli involucri tramite progettazione assistita da computer e lo sviluppo del software. Tutte e tre le schede erano pronte per la produzione in meno di un giorno e, una volta assemblati, i dispositivi hanno funzionato senza richiedere modifiche elettriche.

Anche la robotica registra progressi notevoli. Nel benchmark RoboDojo Sim, che valuta la capacità di controllare un robot simulato a due bracci attraverso le immagini di una telecamera, Fable 5.2 ha raggiunto un tasso di successo medio del 64,9%, più del doppio rispetto al 29,8% di GPT-6 Astra e al 27,6% di Fable 5.1. Gli esperimenti mostrati da Anthropic comprendono attività come risolvere un cubo di Rubik, svitare un tappo di bottiglia e disegnare un robot.

Sicurezza, disponibilità e accesso ai nuovi modelli Anthropic

Naturalmente, un aumento così significativo delle capacità richiede anche nuove attenzioni sul fronte della sicurezza, Anthropic afferma di aver sottoposto il modello base di Fable 5.2 e Mythos 5.2 a test approfonditi prima del rilascio, coinvolgendo anche valutatori esterni come l’UK AI Security Institute, Frontier design e METR.

Tra gli aspetti analizzati c’è la possibilità che i modelli tentino di uscire dalla propria sandbox, ovvero l’ambiente isolato nel quale vengono eseguiti; in un test avversariale con oltre 1.800 scenari, Mythos 5.2 ha utilizzato credenziali o file esterni al proprio ambiente nel 3,1% dei casi, un risultato vicino a Opus 5.5 (3,3%) e nettamente migliore rispetto alle precedenti versioni di Mythos 5 e 5.1 che avevano raggiunto rispettivamente il 39% e il 21%.

Fable 5.2 mantiene inoltre le protezioni informatiche e biologiche introdotte con la generazione precedente, ma Anthropic dichiara di aver ridotto sensibilmente i blocchi non necessari: circa il 55% in meno rispetto a Fable 5.1, con una riduzione del 60% per la sicurezza informatica e del 40% per la biologia.

Mythos 5.2, invece, è il modello più performante dell’azienda per l’ingegneria della sicurezza informatica. Nei test interni ha individuato il 10,2% di vulnerabilità in più rispetto a Opus 5.5 e il 14,4% in più rispetto a Mythos 5.1. Il suo accesso rimane però riservato alle organizzazioni che partecipano ai programmi di verifica dedicati alla sicurezza informatica e alle scienze biologiche. I clienti Claude Enterprise possono inoltre utilizzare Claude Security, che integra anche il nuovo modello per individuare vulnerabilità nei codebase.

Per quanto riguarda la disponibilità, Claude Fable 5.2 è accessibile da subito su tutte le piattaforme, comprese Amazon Web Services, Google Cloud e Microsoft Azure, oltre che attraverso la piattaforma Claude. La modalità veloce è disponibile su Claude Code, sulla piattaforma Claude, su Claude Models per Google Cloud e su Microsoft Foundry; per Mythos 5.2 invece, l’accesso alla modalità veloce è limitato alle organizzazioni che partecipano ai programmi di verifica.

Anthropic ha infine previsto una promozione di lancio per gli abbonati con piani a pagamento idonei, che potranno ricevere da uno a tre reset aggiuntivi di Fable in base alla durata dell’abbonamento. Per i piani Pro e le postazioni standard Team, il modello è inoltre incluso fino al 50% dei limiti di utilizzo settimanali.