Da quando è arrivato sul mercato il 9 settembre 2025, Apple Watch SE 3 ha fatto discutere per una ragione precisa: porta funzioni finora riservate ai modelli premium a un prezzo d’accesso. Il display Always-On debutta per la prima volta sulla gamma economica, la ricarica rapida non è più un’esclusiva dei modelli Series, e il tutto gira sullo stesso chip S10 dei fratelli maggiori. Ora il prezzo è sceso ai minimi del periodo, rendendo questa versione GPS 40 mm Galassia con cinturino Sport sabbia un’occasione da cogliere al volo. Vediamo come.

Apple Watch SE 3, il chip S10 che cambia le regole della gamma entry-level

La vera svolta di questa terza generazione riguarda il cuore pulsante del dispositivo. Il chip Apple S10 dual-core a 64 bit non si limita a migliorare le prestazioni generali, ma sblocca una serie di funzionalità che fino a ieri erano appannaggio esclusivo dei modelli Series e Ultra. Il display OLED LTPO Retina Always-On da 324 x 394 pixel con luminosità fino a 1000 nit permette finalmente di consultare orario e notifiche senza dover alzare il polso, una mancanza storica della linea SE.

A questo si aggiungono i gesti Doppio tap e Scatto del polso, oltre a Siri on-device per un’interazione vocale più rapida e privata. Non meno importante è il salto in avanti sul fronte autonomia: con 64 GB di memoria flash interna e una batteria che garantisce fino a 18 ore di utilizzo, il vero game changer è la ricarica rapida, altra assoluta novità per la gamma SE. Bastano 15 minuti sotto carica per ottenere fino a 8 ore di autonomia, mentre in 45 minuti si raggiunge l’80% della batteria.

Sul fronte salute, il dispositivo si comporta da vero e proprio hub di monitoraggio quotidiano grazie a cardiofrequenzimetro, rilevamento della temperatura corporea, sleep score e notifiche per l’apnea notturna. Mancano ECG e sensore SpO2, riservati ai modelli superiori, ma per chi si avvicina per la prima volta all’ecosistema Apple questa configurazione rappresenta un compromesso ben calibrato tra prezzo e funzionalità.

Tra le specifiche da sottolineare:

Cassa in alluminio Galassia da 40 mm, peso di soli 26,3 g

da 40 mm, peso di soli 26,3 g Vetro Ion-X più resistente agli urti rispetto alla generazione precedente

più resistente agli urti rispetto alla generazione precedente Connettività Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS satellitare e NFC

Resistenza all’acqua fino a 50 metri

Cinturino Sport sabbia incluso, taglia S/M, facilmente sostituibile

incluso, taglia S/M, facilmente sostituibile Materiali riciclati al 40%, prodotto con elettricità da fonti rinnovabili

Apple Watch SE 3, il prezzo scende ai minimi su amazon

Il prezzo di listino ufficiale per la versione GPS 40 mm è di 279€, ma su Amazon lo smartwatch è ora proposto a 208€, un prezzo che corrisponde al minimo storico registrato per questo modello. Lo sconto applicato è pari al 25%, per un risparmio concreto di 71€ rispetto al prezzo pieno.

Si tratta di un’offerta particolarmente interessante considerando che il prodotto è stato lanciato da pochissimo tempo sul mercato, e normalmente i prezzi di questi dispositivi restano stabili nei primi mesi dal debutto. La disponibilità attuale su Amazon permette quindi di accaparrarsi uno degli smartwatch più completi della fascia entry-level con una spesa decisamente contenuta rispetto al listino ufficiale Apple.

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