Prosegue a pieno ritmo il Black Friday di Amazon, mentre ci avviciniamo sempre di più al momento clou: oggi, 25 novembre 2026, entriamo nel vivo della settima giornata di sconti passando in rassegna i prodotti più popolari e acquistati dagli utenti. Nell’immenso catalogo in promozione sulla piattaforma spiccano diverse occasioni davvero allettanti: scopriamo insieme quali sono i dispositivi tech più venduti e gettonati di oggi su Amazon.
Le offerte più popolari del Black Friday Amazon di oggi, 25 novembre
Il Black Friday di Amazon, scattato alla mezzanotte del 19 novembre 2026, proseguirà attraversando il venerdì nero del 27 novembre fino al gran finale del Cyber Monday (30 novembre). Le offerte attive sono migliaia, ma alcune proposte stanno conquistando più di altre l’attenzione degli utenti.
Abbiamo quindi raccolto i prodotti più venduti su Amazon in queste ore concentrandoci sul mondo tech: nella lista spiccano smartphone, dispositivi per la smart home (robot aspirapolvere, videocamere di sicurezza, prese intelligenti e non solo), console da gaming, tablet, smartwatch, cuffie, router e molto altro. Trattandosi degli articoli più richiesti, vi consigliamo di agire in fretta: alcuni modelli potrebbero esaurirsi rapidamente. Essendo molto apprezzate, alcune delle proposte potrebbero già non essere più disponibili.
Ecco la nostra selezione dei prodotti tech più popolari e venduti di questa settima giornata di sconti:
Robot aspirapolvere e lavapavimenti
Soluzioni avanzate per la pulizia automatica dei pavimenti, inclusi robot con stazioni multifunzione e scope lavapavimenti senza fili.
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-20%
DREAME Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti | Aspirazione da 40.000 Pa, Lavaggio a Vapore a 180 °C, Lavaggio con Acqua Calda Pulita, MopExtend, Superamento degli Ostacoli
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-27%
DREAME X60 Pro Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Aspiraz. 42.000 Pa | Bracci UltraExtend, Sistema AI OmniSight, Supera Ostacoli 10 cm, PowerMaster 11 A, Lavaggio Mocio 100 °C, Anti-Groviglio 100%
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-38%
roborock Saros 20 Flow Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo | 8,98cm, 36.000Pa, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Nero
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-38%
ECOVACS X12S OMNICYCLONE Care kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti | Pulizia Potente e Continua, Rimuove Macchie, Polvere e Peli, Anche Lungo Bordi e Tappeti, FocusJet anti-macchie
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-47%
roborock Saros 20 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 36.000Pa, 7,95cm | Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Nuovissima RockDock
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-47%
roborock Saros 20 Flow Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo | 8,98cm, 36.000Pa, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Bianco
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-34%
Dyson Spot+Scrub™ Robot aspirapolvere AI Wet and Dry – Rullo bagnato autopulente, autosvuotante, potenza di aspirazione 4x per tappeti, rimozione macchie AI (nero/blu)
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-46%
roborock Saros 20 Neo Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con LDS Retrattile | 7,95cm, 36.000Pa, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Nero
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-46%
roborock Saros 20 Neo Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con LDS Retrattile | 7,95cm, 36.000Pa, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Bianco
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-30%
NARWAL Freo 20 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, AI Evitamento Ostacoli | 31.000 Pa, Mop a Rullo Autopulente FlowWash, 100 °C Lavaggio Mocio,60 °C Asciugatura,Videochiamata,Modalità Animali Domestici
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-7%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete, Robot aspirapolvere, Aspir. 30.000 Pa | Mocio AquaRoll, Superamento Ostacoli 8 cm, Protezione Rullo, Anti-Groviglio, Evitamento con IA 240+ Oggetti
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-33%
roborock Qrevo Edge 2 Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo | 35.000Pa, SpiraFlow2.0, 8,98 Slim, Antigroviglio, Protezione Intelligente dei Tappeti, Evita Oltre 280 Oggetti,Videochiamata
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-20%
DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 20.000 Pa | Rileva Ostacoli con IA, Navigazione 360°, Pulizia sotto Mobili Bassi e Divani, Pulizia Angoli-Bordi, Spazzola Anti-Groviglio
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-40%
DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 20.000 Pa | Rileva Ostacoli con IA, Navigazione 360°, Pulizia sotto Mobili Bassi e Divani, Pulizia Angoli-Bordi, Spazzola Anti-Groviglio
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-67%
roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 22.000Pa, 7,98 cm | Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale
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-38%
ECOVACS T90S Pro OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO Roller Gen 3.0, Lavaggio Mocio Autom., Spazzola anti-groviglio, Navigazione. AI, Ricarica PowerBoost Stazione All-in-One
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-33%
dreame L50s Pro Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Autosvuotamento per 100 Giorni e Autopulizia ad Alta Temperatura, Aspirazione da 30.000 Pa,Pulizia di Bordi e Angoli,Spazzola Antigroviglio
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-38%
ECOVACS T90S PRO OMNI Care Kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | Lavaggio Mocio Autom., Navigazione AI, Pulizia Bordi Extreme, Spazzola Anti-Groviglio, Ricarica PowerBoost, Accessori Extra
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-47%
roborock Qrevo Edge 2 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25.000Pa, Nero | LDS Retrattile, 7,98 cm, FlexiArm, Antigroviglio, Autopulizia Panno 80°C, Evita Oltre 280 Oggetti, Videochiamata
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-47%
roborock Qrevo Edge 2 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25.000Pa | LDS Retrattile, 7,98 cm, FlexiArm, Antigroviglio, Autopulizia Panno 80°C, Evita Oltre 280 Oggetti, Videochiamata, Bianco
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-28%
DREAME L50 Ultra AE-A Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti,Dotato di Sistema di Auto-Svuotamento e Auto-Pulizia dei Moci a 100 °C,Aspirazione da 28.000Pa,Rilevamento Degli Ostacoli e Navigazione a 360°
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-13%
Tineco Floor ONE S9 Artist Aspirapolvere Lavapavimenti, 25.000Pa | Design Elegante ed Estetico, Autonomia fino a 50 minuti, Design piatto a 180°, SmoothDrive, DualBlock, FlashDry
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-33%
ECOVACS T90 MAX PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO ROLLER 3.0, Lavaggio auto., ZeroTangle 4.0 con TruEdge, Lavaggio con Acqua Calda 100 °C, Stazione OMNI Upgrade del T50
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-33%
ECOVACS T90 MAX PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO ROLLER 3.0, Lavaggio auto., ZeroTangle 4.0 con TruEdge, Lavaggio con Acqua Calda 100 °C, Stazione OMNI Upgrade del T50
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-33%
ECOVACS T90 MAX PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO ROLLER 3.0, Lavaggio auto., ZeroTangle 4.0 con TruEdge, Lavaggio con Acqua Calda 100 °C, Stazione OMNI Upgrade del T50
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-46%
roborock Qrevo 2 Pro Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25.000Pa, Bianco | Panno Estensibile, Antigroviglio, Autopulizia Panno 75°C, Rimozione Automatica dei Panni, Evita Ostacoli
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-50%
roborock Qrevo Curv 2 Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo | 270mm, Protezione Rullo per Tappeti Asciutti, 20.000Pa, Antigroviglio, Stazione Multifunzionale, Videochiamata, Hello Rocky
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-30%
Tineco Floor One S9 Master Aspirapolvere Cordless Wet and Dry | ThermoBlast, tergivetro StreakFree, lavaggio acqua calda 52°C, aspirazione 23.000 Pa, corpo piatto 9,9 cm, FlashDry
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-30%
dreame L10s Ultra Gen 3 Kit Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti,Aspirazione da 25.000 Pa,Spazzola Laterale e Moci Estensibili,Stazione di Pulizia Automatica All-in-One,Controllo Vocale e tramite App
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-28%
Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam Aspirapolvere a Vapore Senza Fili | HyperSteam a 160°C, Design piatto a 180°, Autopulizia FlashDry, Fino a 80 min di autonomia, Anti-groviglio DualBlock
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-19%
roborock Qrevo S Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio Panno 75°C | Asciugatura Aria Calda 45°C, 18.500Pa, Antigroviglio, Evitare Ostacoli, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti, Bianco Set
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-19%
roborock Qrevo S Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio Panno 75°C | Asciugatura Aria Calda 45°C, 18.500Pa, Antigroviglio, Evitare Ostacoli, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti, Nero Set
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-49%
roborock Qrevo S Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio Panno 75°C | Asciugatura Aria Calda 45°C, 18.500Pa, Antigroviglio, Evitare Ostacoli, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti, Nero
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-50%
ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25000 Pa | AIVI 3D 3.0, Lavaggio a 75 °C, ZeroTangle Generation 3.0 Tecnologia Anti-ingombramento, Ricarica Automatica, 81mm
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-50%
ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25000 Pa | AIVI 3D 3.0, Lavaggio a 75 °C, ZeroTangle Generation 3.0 Tecnologia Anti-ingombramento, Ricarica Automatica, 81mm
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-49%
roborock F25 Steam Aspirapolvere Lavapavimenti a Vapore Senza Fili Aspirazione 25.000Pa, Lavaggio ad Alta Temperatura 95°C, Snodabile a 180° Piatto, Autonomia 80 Min,Anti-groviglio capelli
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-50%
Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolvere senza fili | aspirazione 21000 Pa, Fino a 50 minuti di autonomia, MHCBS, FlashDry
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-38%
Dyson V8 Cyclone Aspirapolvere Senza Filo, 60 Minuti, Potenza 150 AW | Spazzola Motorbar Anti Groviglio, Accessori Combinati e Stazione di Ricarica a Muro 2026, Colore Argento e Nichel
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-40%
Dyson V8 Origin Aspirapolvere Senza Fili Potente, Scopa Elettrica Portatile | Scopa elettrica senza fili, leggera e senza sacco. Aspirazione 130 AW¹, fino a 40 min di autonomia², spazzola antigroviglio
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-55%
roborock Q10 S5+ Set Robot Aspirapolvere 10.000Pa, Panno Sollevabile, Nero | Panno Sollevabile, Pulizia VibraRise 2.0, Anti-groviglio, Evitamento degli Ostacoli, APP, Strategie dei Tappeti
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-10%
Tineco Floor ONE Stretch S6 AspirapolvereLavapavimenti, FlashDry, iLOOP | Soluzioni flessibili per una maggiore pulizia, Autonomia fino a 40 minuti, 18.000Pa
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-15%
Tineco Floor ONE i6 Stretch Aspirapolvere e Lavapavimenti , 25.000Pa | Design piatto a 180°, Fino a 45 minuti di autonomia, Anti-Groviglio, Autopulizia
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-57%
Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete Lavapavimenti, Design Leggero, Autopulizia | Aspira e Lava in un Solo Passaggio, Durata di funzionamento prolungata senza interruzioni, Pulizia dei bordi potenziata
Dispositivi per smart home e sicurezza
Telecamere da interno ed esterno, videocitofoni connessi, termostati smart e prese intelligenti per gestire e proteggere l'abitazione.
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Reolink NVR PoE 8 Canali con 2TB HDD, Videoregistratore Cablato Supporta 16MP/12MP/4K/5MP/4MP, Accesso Locale e Remoto, Capacità Espandibile a 16TB, Videosorveglianza Registrazione 24/7, RLN8-410
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-30%
Reolink Telecamera di Sicurezza a Triplo Obiettivo da Esterno, OMVI 3i PoE | 10MP Panoramico + 8MP PT Telecamere, SyncTrack, AI Video Search, Visione Notturna a Colori e IR, Registrazione 24/7
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-30%
Reolink OMVI 3i WiFi, Telecamera Wi-Fi Esterno 10MP+8MP, Tripla Lente | Pan-Tilt a Visione di 360°, SyncTrack e Auto Tracking, Wi-Fi 6 Dual Band, AI Video Search Locale, Senza Canone Mensile
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-26%
EZVIZ Videocitofono Cablato 2K, Citofono Casa, Vista 162°, Touch 7", CP7 | Rilevamento umano, Apertura remota, Audio bidirezionale, Visione notturna, Wi-Fi Dual-Band, Amazon Alexa, Google Assistant
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-40%
Netatmo Pack 4 Valvole Termostatiche WiFi, Controllo Remoto, Risparmio Energetico, Accessorio per Radiatori, Compatibile con Alexa e HomeKit, Installazione Facile, NBU-4-NAV-EU
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-8%
tado° Termostato Intelligente X – Trio Pack | controllo del riscaldamento tramite app e smart speaker (Alexa, Siri, Google Assistant), installazione fai da te
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-17%
EZVIZ CP5 Videocitofono WiFi con Schermo Touch Screen a Colori da 7", Visione Notturna 1080p e Audio Bidirezionale, Citofono con Sblocco Remoto, Dual Band, Design Sottile
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-29%
BTICINO 317913 Videocitofono Easykit Essential, Kit Monofamiliare Espandibile, Plug-In 2 Fili, Monitor 7" a Colori, Vivavoce, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Pulsantiera Esterna con Telecamera
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-29%
BTICINO SXM8002 Termostato WiFi 220v, Smarther2 with Netatmo, Termostato Caldaia da Incasso, Controllo da Remoto con App, Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Programmabile, Risparmio Energetico
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-19%
BTICINO SXW8002 Termostato WiFi 220V, Smarther2 with Netatmo, Termostato Caldaia da Incasso, Controllo da Remoto con App, Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Programmabile, Risparmio Energetico
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-39%
BTICINO SXG8002 Termostato WiFi 220v, Smarther2 with Netatmo, Termostato Caldaia da Incasso, Controllo da Remoto con App, Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Programmabile, Risparmio Energetico
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-33%
BTICINO SXW8002W Termostato WiFi 220v, Smarther2 with Netatmo, Termostato Caldaia da Parete, Controllo da Remoto con App, Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Programmabile, Risparmio Energetico
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-20%
Aqara 4K UHD Dual-Lens Camera Hub G350, Telecamera Interna con Zoom 9X, Rotazione 360°, Auto-Tracking AI, Riconoscimento Visi/Gesti, Compatibile con Apple HomeKit, Alexa, Google Home, SmartThings
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-23%
EZVIZ C8c 5MP 3K Kit da 2 Telecamere Wi-Fi Esterno, Telecamere Motorizzate 360°, Visione Notturna a Colori, Rilevamento AI Persone/Veicoli, Tracciamento Zoom Auto, Alexa/Google
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-32%
tado° termostato intelligente X – Starter Kit, termostato ambiente cablato e Bridge X, controllo del riscaldamento tramite app e smart speaker (Alexa, Siri, Google)
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-14%
EZVIZ CB3 Kit 2K Telecamera Wi-Fi a Batteria da Esterno con Pannello Solare, Visione Notturna a Colori, Audio Bidirezionale, Design Impermebile 100% Senza Fili, Rilevamento Intelligente di Persone
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-37%
SwitchBot Stazione Meteo WiFi, Monitor Temperatura/Umidità con Data e Previsione del Tempo, Termometro e Igrometro WiFi, Raggio Bluetooth di 120m, Esportazione Gratuita di Dati
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-49%
Netatmo Valvola Termostatica WiFi, Controllo Remoto, Risparmio Energetico, Accessorio per Termostati Intelligenti, Compatibile con Alexa e HomeKit, Installazione Facile, NAV-AMZ
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-6%
Tapo C500 FHD Telecamera WiFi Esterno Videocamera Sorveglianza 360° PTZ | Per Giardino e Ingresso, Visione Notturna a Colori, Rilevamenti Smart AI, Audio Bidirezionale, Allarme Sonoro, IP65
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-50%
Tapo C210 2K 3MP Telecamera WiFi Interno Videocamera Sorveglianza 360° PTZ | Telecamera per Animali, Rilevamento Movimento, Audio Bidirezionale, Allarme, Visione Notturna, Alexa, MicroSD fino a 512GB
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-20%
Tapo P105 Presa Smart Italiana WiFi Tipo L 10A Timer Alexa Google, 2pz | Per Lampade, TV e Caricatori, Controllo da App Tapo, Programmazione Oraria, Timer, Controllo Remoto e Vocale, Tipo L
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-5%
Imou 3MP Telecamera WiFi Interno, 2K Videocamera di Sorveglianza IR notte | Tracciamento Movimento, Rilevamento Umano/Animali, Audio Bidirezionale, Notifiche Real-Time, Modalità Privata, 2,4G, 512GB
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-53%
Tapo C200 FHD Telecamera WiFi Interno Videocamera Sorveglianza 360° PTZ | Telecamera per Bambini/Animali, Rilevamento/Tracciamento di Movimento, Allarme, Visione Notturna, Alexa, MicroSD fino a 512GB
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-46%
Shelly 1 Mini Gen 3, interruttore intelligente relé Wi-Fi, Bluetooth (2 pz) | Contatto pulito, per scatola di derivazione, 8 A, 1 canale controllo remoto e automazioni. Alexa, Google Home, Android, IOS
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-38%
Tapo P105 - Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione
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-10%
Tapo L530E Lampadina Smart WiFi E27 Multicolore 806lm 9W 60W Alexa Google | Per Soggiorno, Camera e Atmosfera, RGB Multicolore, Dimmerabile, Controllo da App, Programmazione Oraria, Alexa e Google
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-15%
SONOFF S61s Presa Intelligente 16A/3840W – Smart WiFi con Controllo da Remoto e Vocale, Presa Smart Timer, Monitoraggio Energetico – Compatibile con Alexa, Google, Homekit, SmartThings & Matter
Computer, tablet e dispositivi di rete
Notebook, tablet versatili, accessori di produttività e periferiche di rete come router, ripetitori Wi-Fi e switch.
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-9%
Apple MacBook Air 15'' con chip M5: progettato per l’AI, display Liquid Retina da 15,3'', 24GB di memoria unificata, 1 TB di archiviazione SSD, 10 CPU, 10 GPU, Wi Fi 7 – Galassia
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-15%
Apple MacBook Pro, Portatile con display da 14,2", chip M6 - Argento | SSD da 1TB, 16GB di memoria unificata, CPU 12‑core e GPU 12‑core. Potente piattaforma per l’AI, display Liquid Retina XDR
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-7%
Apple MacBook Air 15'' con chip M5: progettato per l’AI, display Liquid Retina da 15,3'', 16GB di memoria unificata, 512 GB di archiviazione SSD, 10 CPU, 10 GPU, Wi Fi 7 – Argento
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-17%
CORSAIR VENGEANCE DDR5 64GB (2 x 32GB) Fino a 6000MHz AMD INTEL RAM | Memoria Per Computer Desktop, Compatibile con AMD EXPO e Intel XMP 3.0, CL30, Grigio, CMK64GX5M2B6000Z30
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-11%
Acer Nitro V 16 AI | Notebook Gaming | Ryzen 7 | RTX 5060 | 16GB | 1TB | 16" WUXGA IPS 180 Hz | AMD Ryzen™ 7 260 | NVIDIA RTX 5060 | 16GB RAM | 1TB SSD | Windows 11 | Tastiera italiana QWERTY
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-7%
HP OMEN 16-ap0004slx 16" 144Hz, RTX 5070, Ryzen 9-8940HX, FreeDOS | laptop gaming, 16" 2K (1920 x 1200) IPS 144Hz, RTX 5070 8GB, Ryzen 9-8940HX, 16GB 512GB SSD, FreeDOS, notebook gaming, QWERTY
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-13%
Apple MacBook Air 13'' con chip M5: progettato per l’AI, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 512 GB di archiviazione SSD, 10 CPU, 8 GPU, Wi Fi 7 – Celeste
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-13%
Apple MacBook Air 13'' con chip M5: progettato per l’AI, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 512 GB di archiviazione SSD, 10 CPU, 8 GPU, Wi Fi 7 – Argento
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-21%
Apple Mac mini con chip Apple M6 - Argento | CPU 12 core e GPU 12 core, 16GB Memoria unificata, 256GB
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-17%
HP OmniBook 3 17-dk0000slx 17,3" FHD, Core 7 150U, 16GB, 512GB, Win11 | Intel Core 7 150U, 17,3" FHD Antiriflesso IPS, 512GB SSD, Windows 11, notebook, laptop, portatile per lavoro, Argento, QWERTY
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-18%
Apple iPad Air 11'' (M4): display Liquid Retina, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 7 con chip Apple N1 – Grigio siderale
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-14%
NETGEAR Nighthawk M7 Pro Router 5G Portatile, WiFi 7, Fino a 5,8 Gbit/s | Connessione Ethernet 2,5G, Slot SIM, 125+ paesi, 64 Dispositivi, Sicurezza Integrata, Batteria 13h, MR7450
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-20%
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15" IPS (1920x1200) Intel Core i5-13420H, 16GB RAM DDR5, 512GB SSD, WiFi 6, Windows 11 Home, Laptop Sottile per Lavoro, Studio e Multitasking - Caricatore non incluso
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-43%
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook Intel Core i5-13420H, 8GB RAM, 512GB SSD | 15.3" IPS Windows 11, WiFi 6, Laptop per Casa, Ufficio, Studio, Multitasking, Uso Quotidiano - Caricatore non incluso
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-22%
Dell 15 Laptop - Intel Core i5-1334U, 8GB RAM, 512GB SSD | 15.6'' FHD 120Hz Display, IPS, Intel UHD Graphics, Win 11 Home, QWERTY Italiano (Caricatore venduto separatamente)
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-12%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Argento
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-12%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Rosa
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-13%
AMD RYZEN ™ 7 9800X3D 8 Core/16 Thread sbloccati, Architettura Zen 5, 104 MB di Cache, TDP 120W, Fino a 5.2 GHz di Frequenza Boost, Socket AM5, Dissipatore Non Incluso
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-39%
TP-Link Archer NX200 Router 5G con Sim WiFi 6 AX1800 Dual Band Gigabit | Per Casa e Ufficio, Inserisci la SIM e Navighi, Plug&Play, Beamforming, EasyMesh, HomeShield, Antenne Interne 5G/LTE
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-27%
Apple Pencil Pro: strumenti evoluti, precisione al pixel, sensibilità all’inclinazione e alla pressione, e una latenza bassissima all’avanguardia nel settore, per scrivere, disegnare e dipingere
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-22%
Apple Pencil (USB-C): precisione al pixel, sensibilità all’inclinazione e la più bassa latenza del settore, per prendere appunti, disegnare e firmare documenti
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-17%
TP-Link RE500X Ripetitore Wi-Fi 6 AX1500Mbps, Dual-Band, 2 Antenne Interne | Porta Gigabit, Modalità AP, Setup Rapido, Compatibile con Qualsiasi Modem Router, Ripetitore Potente per Casa e Ufficio
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-25%
TP-Link RE330 Ripetitore Wi-Fi AC1200Mbps, Dual-Band, 2 Antenne Interne | WPS e App Tether, Selezione Automatica del Percorso, per Streaming HD, Giochi Online e Home Office in Stanze con Wi-Fi Debole
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-33%
Logitech MK270 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows - ITA QWERTY | 2,4 GHz Wireless, Mouse Compatto, 8 Tasti Multimediali, Batteria 2 anni, PC, Laptop, Italiano QWERTY - Nero
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-25%
TP-Link TL-WA850RE Ripetitore Wireless Wifi Extender e Access Point, Velocità Single Band 300Mbps, Porta LAN, Potenzia la tua copertura Wi-Fi, Compatibile con tutti i modem router wifi, Bianco
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-33%
TP-Link LS1005G Switch 5 Porte Gigabit, Funzionamento Silenzioso | Montaggio Desktop, Plug & Play, PC e Stampanti in Casa, Home Office e Piccoli Uffici, Desktop o a Parete
Caricabatterie, power bank e batterie
Alimentatori da parete compatti con ricarica rapida, power bank capienti, hub multifunzione e confezioni scorta di pile alcaline.
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-33%
Anker caricatore USB C 140W GaN rapido compatto a 4 porte (nero) | Comandi tattili intuitivi, per iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12, Samsung S25 Ultra, MacBook Air/Pro, Pixel, AirPods e Altri
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-38%
UGREEN Nexode 145W Power Bank 25000mAh Caricatore Portatile USB C PD 140W | 3 Porte 2C1A, Display Digitale, Batteria Esterna Ricarica Rapida Compatibile con iPhone 18 17 Pro Max Galaxy S26 S25 MacBook
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-37%
UGREEN Revodok Pro 210 Hub USB C 10 in 1 Docking Station Doppio Display | 2 HDMI, Doppio 4K60Hz, Singolo 8K30Hz, Ethernet Gigabit, PD 100W, SD TF, 5Gbps, 3A1C, Compatibile con MacBook Pro Air
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-23%
INIU Power Bank, Piccolo 20000mAh 45W Ricarica Rapida Caricatore Portatile | Cavo USB C Integrati, Sicuro in Aereo, Essenziale da Viaggio, Powerbank per iPhone 18 17 16, Xiaomi, Samsung ecc
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UGREEN Zapix Power Bank Magsafe 10000mAh Batteria Esterna Magnetico PD 20W | Caricatore Portatile Wireless, Ricarica Rapida USB C 20W Compatibile con iPhone Duo 18 Pro Max 17 16 15 14 13 12
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UGREEN Nexode 45W Power Bank 20000mAh Caricatore Portatile Ricarica Rapida | Cavo USB C Integrato, 2 Porte 1C1A, Display Digitale, Batteria Esterna PC Compatibile con iPhone 18 17 Pro Max Galaxy S26 S25
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INIU Power Bank, Piccolo 45W Ricarica Rapida 10000mAh Caricatore Portatile | Cavo USB C Staccabile, Idoneo per Volo, Travel Essenziali da Viaggio, Powerbank per iPhone 18 17 16, Samsung S25 Xiaomi ecc
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CUKTECH 45W 20000mAh Power Bank con Cavi Integrati, Ricarica Rapida Batteria Esterna con 2 Porte, Display Digitale, USB C Caricatore Portatile Caricabatterie per MacBook Air, Galaxy S23, iPhone 17 Pro
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-33%
Anker caricatore USB C rapido 735 (Nano II 65W) pod a 3 porte PPS | Alimentatore compatto USB C per MacBook Pro/Air, iPad Pro, Steam Deck, Galaxy S20, Dell XPS 13, Note 20, iPhone 17 Pro Max/16
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Belkin BoostCharge Caricatore USB C 45W, Ricarica Rapida da Parete | Caricatore da Muro Compatto PD 3.1 PPS Type C, Ricarica Rapida per iPhone Duo, iPhone 18, Galaxy, Google Pixel, Macbook
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UGREEN Porta Cellulare Auto per Magsafe con Gancio Metallo | Auto Magnetico con N52 Magneti e 360° Rotazione Compatibile con iPhone 18 Pro Max 17 16 15 14 Galaxy S25 S24, Nero
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UGREEN Zapix Caricatore USB C 30W Carica Rapida GaN Alimentatore PD (Nero) | 3 porte Compatibile con iPhone 18 Pro Max iPhone Duo 17 Air 16 15 Galaxy S26 S25 Ultra A57 A16 Pixel 10 iPad MacBook Air Neo
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Samsung Caricabatterie Fast Charging (15W), Nero | Caricatore Originale Samsung da 15W, Porta USB-C, Cavo Incluso
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Smartphone, smartwatch e localizzatori
Telefoni di ultima generazione per ogni fascia di utilizzo, orologi per fitness e tracciamento salute, e tracker per oggetti.
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-6%
Apple iPhone 18 Pro 256 GB - Borgogna | Display Super Retina XDR 6,3" con ProMotion, un giorno di autonomia, fotocamera principale Fusion 48MP ad apertura variabile
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-6%
Apple iPhone 18 Pro 256 GB - Nero | Display Super Retina XDR 6,3" con ProMotion, un giorno di autonomia, fotocamera principale Fusion 48MP ad apertura variabile
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-16%
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Lavanda
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-16%
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Nero
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-16%
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Azzurro nebbia
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Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Salvia
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-16%
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Bianco
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-9%
Apple iPhone 17e 256 GB: display Super Retina XDR da 6,1'', chip A19, un giorno intero di autonomia, fotocamera Fusion da 48MP – Nero
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-24%
Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; Nero
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Apple Watch Series 12 GPS 42 mm Smartwatch | Cassa in alluminio color oro chiaro con cinturino Sport sabbia - S/M
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-27%
Amazfit Balance 3 Smartwatch GPS 48mm, Vetro Zaffiro, Cassa in Titanio | AMOLED da 1,5", Autonomia fino a 21 Giorni, NFC, Torcia, 64GB, Mappe Offline, 10 ATM, 180+ Sport e Fitness Tracker HYROX
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-22%
Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Smartwatch | Cassa in alluminio mezzanotte con Cinturino Sport blu marino - S/M
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-25%
Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Smartwatch | Cassa in alluminio galassia con Cinturino Sport sabbia - S/M
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-25%
Apple AirTag in confezione da 4 (seconda generazione): utile per localizzare portachiavi, portafogli e molto altro; funziona emettendo un suono; si configura con un semplice tap da iPhone o iPad
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-29%
Apple AirTag (seconda generazione): utile per localizzare portachiavi, portafogli e molto altro; funziona emettendo un suono; si configura con un semplice tap da iPhone o iPad
Cuffie e auricolari
Auricolari true wireless compatti e cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore, pensati per chiamate, musica e sport.
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Bose QuietComfort Headphones Cuffie con Cancellazione del Rumore Wireless e Bluetooth 5.1 Over-ear con Durata della Batteria Fino a 24 Ore, Nero
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Apple AirPods Pro 3, Cancellazione attiva del rumore, Rilevamento della frequenza cardiaca, Cuffie Bluetooth, Audio spaziale, Suono ad alta fedeltà, Ricarica USB-C
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Soundcore di Anker AeroClip 2 Auricolari open-ear con clip, chiamate nitide | Chip AI ANKER Thus™, chiarezza delle chiamate da Guinness World Records, comfort, bassi potenti, audio Hi-Res, traduzione IA.
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-25%
Shokz OpenRun Pro 2 cuffie a conduzione ossea, IP55 - Nero | Bluetooth 5.3, microfoni con cancellazione rumore, 12 ore riproduzione, ricarica rapida USB-C
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-12%
Apple AirPods 5 con custodia di ricarica wireless, Auricolari wireless | Cuffie Bluetooth, Custodia di ricarica wireless, Cancellazione attiva rumore, Audio spaziale personalizzato, Traduzione live
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Soundcore di Anker Liberty 5 Pro, Cuffie Bluetooth con ANC e Chip AI | Qualità delle chiamate da Guinness World Records, Dolby Atmos, LDAC e batteria fino a 28 ore.
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-16%
Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Audio spaziale personalizzato, Resistenza al sudore e all’acqua, Custodia di ricarica USB-C, Chip H2, Fino a 24 ore di autonomia
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-20%
Apple AirPods 5, Auricolari wireless | Cuffie Bluetooth, Cancellazione attiva rumore, Audio spaziale personalizzato, Traduzione live, Custodia di ricarica USB C
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Auricolari wireless Samsung Galaxy Buds3 FE | Suono bilanciato, Audio 360, Cancellazione attiva del rumore, Chiamate chiare, Controllo semplice, Gemini AI, Nero 2025
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JBL Tune 670 NC, Cuffie On-Ear Wireless, Nero | Bluetooth, Cancellazione del Rumore, SmartAmbient, VoiceAware, Pure Bass Sound, Connessione Multipoint, 70 Ore di Batteria
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CMF by Nothing Buds 2 Auricolari Wireless con ANC Ibrido da 48 dB, Autonomia di 55 Ore, Driver PMI da 11mm, 6 Microfoni HD e Audio Spaziale, resistente ad acqua IP55 – Arancione
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Soundcore di Anker P31i Cuffie Bluetooth con Cancellazione Adattiva Rumore | Audio Hi-Res, Auricolari Bluetooth Wireless con funzione di traduzione, 50 ore di autonomia, Cuffie Wireless
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Soundcore P31i di Anker Cuffie Bluetooth con Cancellazione Adattiva Rumore | Audio Hi-Res, Auricolari con Funzione di Traduzione, 50 ore di Autonomia, Cancellazione Adattiva, IPX5, Nero
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-71%
moto buds 2 (Audio Hi-Res, ANC Dinamica, fino a 48 di riproduzione, moto ai, design leggero e idrorepellente), Violet Ice
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-33%
HUAWEI FreeBuds SE 2, Durata della Batteria fino a 40 Ore, IP54 Resistenti a Polvere e Schizzi, Connessione Robusta Bluetooth 5.3, Audio Stabile, IOS e Android, Nero
Smart TV, dash cam e videocamere
Televisori con supporto HDR, dash cam per la sorveglianza dell'auto, action cam per riprese dinamiche e speaker portatili.
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-10%
XIAOMI TV F 65 2025, 65 pollici (165 cm),4K UHD,Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC, Modalità Game Boost 120Hz, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay
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-27%
Hisense 55E7DS Smart TV 55" QLED Ultra HD 4K HDR Dolby Vision IQ | Dolby Atmos, Hi-QLED Colour, AI 4K Upscaling, IMAX, VIDAA OS, Game Mode Plus, WiFi, BT, Airplay2, Alexa, lativù 4K, 2026
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-21%
Insta360 Ace Pro 2 Nero Notte - Action cam 8K coprogettata con Leica | Videocamera impermeabile, sensore 1/1.3", doppio chip IA, superba in bassa luce, touchscreen direzionale, editing IA per Vlog
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DJI Osmo Pocket 3, fotocamera per vlog con CMOS da 1'', 4K/120fps | stabilizzazione a 3 assi, messa a fuoco rapida, tracciamento di volti/oggetti, touchscreen ruotabile da 2", Youtube
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Hisense 43E7DS Smart TV 43" QLED Ultra HD 4K HDR Dolby Vision IQ | Dolby Atmos, Hi-QLED Colour, AI 4K Upscaling, IMAX, VIDAA OS, Game Mode Plus, WiFi, BT, Airplay2, Alexa, lativù 4K, 2026
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-20%
70mai A900 Doppia Dash Cam Auto 4K+4K, Anteriore e Posteriore con HDR | 4G LTE, Visione Notturna, Pre-Registrazione Emergenza, Supercondensatore, Parcheggio 24H, Wi-Fi 6 5GHz, GPS, Controllo App
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70mai Dash Cam Auto 4K 3 Canali T800E, Telecamera Tripla 4K+1080P+1080P | HDR, Visione Notturna IR, Monitoraggio Parcheggio 24/7, F1.55, GPS, Supercondensatore, 64 GB SD Inclusa
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-25%
Xiaomi TV 32 pollici 2026, HD Smart TV Fire TV Dolby Audio L32MB-FAVEU | DTS-HD,DTS Virtual:X, DTS-HD, Alexa Voice Control, Compatible with Apple AirPlay
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70mai A810 Lite Dash Cam Auto 4K HDR +1080P, Doppia Telecamera Auto GPS | 5GHz WiFi, 4G LTE, F1.55, Visione Notturna, Parcheggio 24/7, Supercondensatore, Sensore G, WiFi 6(25MB/s), Scheda da 64 GB
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Govee Retroilluminazione TV 3 Lite 3,6M per TV 55-65 pollici | Correzione Fish-Eye, Fotocamera Sincronizzazione Immagine, Striscia LED TV RGBICW 4-in-1, WiFi, Controllo Vocale & APP
Set di costruzioni LEGO
Modelli da collezione e set creativi ispirati a veicoli iconici, serie anime celebri, architettura e decorazioni floreali.
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LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Minas Tirith 11377 | Set per adulti, kit di modellismo 3D della Terra di Mezzo, 10 minifigure tra cui Gandalf e Aragorn, idea regalo, 8278 pezzi
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-29%
LEGO ONE PIECE Baratie, il ristorante galleggiante 75640 | Set per adulti, modello da esposizione ricco di dettagli, 10 minifigure tra cui Luffy, Nami e Sanji, idea regalo, 3402 pezzi
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LEGO Technic Monoposto F1 Ferrari SF-24-42207 | Set per adulti, modello di auto Formula 1 da collezione, scala 1:8, motore V6, cambio, sterzo e DRS, idea regalo, 1361 pezzi
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-30%
LEGO Pokémon Pikachu e Poké Ball 72152 | Set per adulti, kit di modellismo fai da te tratto dall'anime, figura snodabile ed espositore, regalo per gamer, 2050 pezzi
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LEGO Harry Potter Pietra filosofale – Edizione del collezionista 76466 | Set per adulti, Edvige e 3 minifigure, modellino fai da te, decorazione per la camera da letto, idea regalo, 1571 pezzi
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-25%
LEGO ONE PIECE La nave pirata Going Merry 75639 | Giochi per bambini da 10 anni, barca giocattolo da esposizione, 5 minifigure tra cui Luffy e Zoro, idea regalo, 1376 pezzi
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-25%
LEGO Ideas Peanuts: la cuccia di Snoopy 21368 | Set per adulti, kit di modellismo da esposizione, personaggi di Snoopy e Woodstock, decorazione casa, idea regalo, 964 pezzi
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-30%
LEGO Botanicals Prugno giapponese 10369 | Set per adulti, fiore finto da costruire, decorazione floreale artificiale per casa, hobby creativi, idea regalo, 327 pezzi
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-30%
LEGO Speed Champions Auto da corsa F1 Ferrari SF-24 - 77242 | Giochi per bambini da 10 anni, macchina giocattolo da collezione, minifigure del pilota di Formula 1, idea regalo, 275 pezzi
Prodotti per la cura della persona
Dispositivi per l'igiene orale quotidiana, testine di ricambio, epilatori a luce pulsata e styler multifunzione per capelli.
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Braun Silk·Expert Pro 5 Epilatore Luce Pulsata, 3 Testine, PL5321 Oro | Epilazione Laser Peli Donna a Casa, Riduzione Permanente dei Peli, con Custodia e Rasoio Gillette Venus
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Braun Silk·Expert Pro 5 Epilatore Luce Pulsata, Custodia, Pl5100 Oro | Epilazione Laser Peli Donna a Casa, Riduzione Permanente dei Peli, Testina per Tutto il Corpo, Luce Pulsata Braun
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Oral-B iO 3, 2 Spazzolini Elettrici, 4 Testina di Ricambio, Nero e Rosa | 4 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico Ricaricabile, Custodia Viaggio, Sensore di Pressione, Pulizia Denti Efficace
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Oral-B iO 3 Spazzolino Elettrico, 1 Testina, Custodia, Dentifricio, Nero | 1 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Ricaricabile, Custodia da Viaggio + Dentifricio Advanced Prevenzione Tartaro
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Oral-B Testine di Ricambio iO Ultimate Clean, Nere, 10 Ricambi | 10 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Rotonde Originali, Rimozione Profonda della Piastra Batterica, Pulizia Denti
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Oral-B Testine di Ricambio Pro Precision Clean, Bianche, 16 Ricambi | 16 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Autentiche, Delicato su Denti e Gengive
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Oral-B Spazzolino Elettrico Kids 3+ Disney Frozen, Azzurra Testina Custodia | Ricaricabile, Disney Frozen, 1 Testina di Ricambio per Spazzolino Elettrico, dai 3 Anni in su, Delicato su Gengive, Custodia
Elettrodomestici per la casa
Friggitrici ad aria per cucinare con pochi grassi, macchine per il caffè, asciugatrici, sistemi solari e illuminazione decorativa.
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ECOFLOW STREAM Ultra batteria da 1,92 kWh con 4x 500W panelli solari rigidi | 4MPPT, ingresso solare 2.800 W, 2 porte CA fino da 2300 W, microinverter, espandibile a 11,52 kWh, controllo intelligente AI
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Samsung Asciugatrice Crystal EcoDry DV90DG52A0TE, 9 kg, Wifi, Pompa di Calore, Optimal Dry Sensor, Display Led, Filtro 2 in 1, Carica Frontale, 60l x 85h x 60p cm
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-18%
Jimmy R9 Pro Purificatore ad Osmosi Inversa Domestica con Erogatore Istantaneo di Acqua Calda e Fredda, Filtrazione a 7 Stadi, Sterilizzazione UV, Riscaldamento Rapido 3 Secondi e Misuratore TDS
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Moulinex Ever Fry Trio, Friggitrice ad Aria, 3 Zone di Cottura, EZ9688 | Capacità 12 L, Tecnologia Infra Heat, Pasto Completo
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Philips Airfryer 5000 - Friggitrice ad aria Doppio Cestello 9L, Vapore | Doppio Cestello 3L + 6L, Steamfry ad aria o vapore, Pulizia automatica SteamClean, Ceramica PFAS Free, App HomeID (NA550/00)
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Philips Airfryer 4000 - Friggitrice ad aria Verticale 10L (5+5L) | Doppio Cestello 5L + 5L, RapidAir, Rivestimento in ceramica PFAS Free, Funzione Sync, 45% più piccola, Finestrelle (NA460/00)
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Nespresso MACCHINA INISSIA E 100 CAPSULE – Inissia EN80B Macchina Caffè di De’Longhi con 100 Capsule Caffè Selezione Ispirazione Italiana, Riciclabile, Linea Original
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Philips Airfryer 2000 - Friggitrice ad aria 6.2L, Finestrella, 13 modalità | Touchscreen, Finestrella con Luce, RapidAir, 90% di Grassi in Meno, Facile da Pulire, App Ricette HomeID (NA230/00)
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Cecotec Friggitrice ad Aria calda 5.5 L Cecofry Full InoxBlack Pro 5500, 1700 W, Compatta e Digitale, Friggitrice dietetica in Acciaio inox, senza Olio, Tecnologia PerfectCook, Termostato
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TP-Link Tapo L900-5 Striscia LED Smart WiFi RGB 5m Alexa Google Senza Hub | Per Camera, Soggiorno e Feste, 16 Milioni di Colori, Dimmerabile, Sync Musica, Tagliabile, Controllo da App e Vocale
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Luci Solari Esterno 2 Pacchi, 15+2M 150LED Catena Luminosa Esterno Solare IP65 Impermeabili 8 Modalità Bianco Caldo Filo di Rame, Luci Solari da Giardino Decorative Per Albero Patio Terrazze Balcone
Altre offerte popolari
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Hypershell X Pro S Esoscheletro Gambe Per Camminare, 800 W, 10 Modalità | Esoscheletro per camminare con fino al 30% di sforzo in meno nei test e autonomia testata fino a 17,5 km
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Plaud Note Pro Registratore Vocale AI Professionale per Riunioni e Chiamate | Registratore Vocale AI Per Professionisti e Team, Produttività, 112 Lingue, Ultrasottile, Custodia Inclusa, Nero
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JBL Flip 7, Altoparlante Bluetooth Portatile, Impermeabile, Nero | Bluetooth 5.4, 16 Ore di Autonomia, Impermeabile IP68, Suono JBL Pro con AI Boost, Connessione Multi-Speaker Auracast
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Questa era dunque una selezione di offerte del Black Friday 2026 di Amazon riguardante i prodotti più venduti della settima giornata (25 novembre 2026). Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per offerte riguardanti altri prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Settimana del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte durante questo Black Friday (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.
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