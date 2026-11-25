Da quando Amazfit ha svelato Balance 3 lo scorso giugno, il mercato degli smartwatch sportivi ha un nuovo punto di riferimento per chi pratica allenamento ibrido. Il dispositivo ha debuttato a un prezzo di listino importante, ma oggi arriva il primo vero calo di prezzo dal lancio, e si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello. Lo sconto è sostanzioso e porta Balance 3 a una cifra decisamente più accessibile rispetto a quanto visto finora. Vediamo insieme tutte le caratteristiche che rendono questo smartwatch un’opportunità da non lasciarsi scappare.

Amazfit Balance 3: titanio, zaffiro e HYROX in un unico smartwatch

La cassa da 48 mm, disponibile in titanio di grado 5 o acciaio inossidabile, racchiude un display AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 480×480 e luminosità fino a 3.000 nit, protetto da un robusto vetro zaffiro resistente ai graffi. La leggibilità sotto il sole non è mai stata un problema per questa categoria di prodotti, ma qui il salto rispetto al predecessore Balance 2 (fermo a 2.000 nit) si sente davvero.

Il vero elemento distintivo resta però il supporto nativo alla disciplina HYROX: Balance 3 è il primo smartwatch sul mercato a offrire modalità gara dedicate, punteggio di recupero ibrido e tracciamento automatico delle 8 stazioni tipiche della competizione. Nessun concorrente, nemmeno Garmin o Coros, propone al momento una piattaforma così specifica.

Tra le altre specifiche tecniche di rilievo:

GPS dual-band con sei sistemi satellitari e antenna a polarizzazione circolare

con sei sistemi satellitari e antenna a polarizzazione circolare 64 GB di memoria interna per musica, app e mappe offline

di memoria interna per musica, app e mappe offline Batteria da 658 mAh con autonomia fino a 21 giorni in uso standard e 41 ore in modalità GPS Precisione

in uso standard e in modalità GPS Precisione Chiamate Bluetooth tramite altoparlante e microfono integrati

NFC per pagamenti contactless con Zepp Pay

Certificazione 10 ATM e standard militare MIL-STD-810G

e standard militare MIL-STD-810G Sensore BioTracker 6.0 PPG per monitoraggio HRV, ossigeno nel sangue, sonno e ciclo mestruale

Oltre 180 modalità sportive e analisi Readiness

Il sistema operativo Zepp OS, compatibile con Android e iOS, garantisce un’esperienza d’uso completa pur restando un ecosistema meno maturo rispetto a Wear OS. Un compromesso accettabile se si considera quanto offerto in termini di autonomia e funzionalità sportive specializzate.

Amazfit Balance 3: minimo storico su Amazon

Il prezzo di listino ufficiale di 449,90€ scende ora a 329,99€ su Amazon.it, con uno sconto del 27% che corrisponde a un risparmio di quasi 120€. Si tratta del primo calo di prezzo significativo dal lancio del prodotto, segnalato come minimo storico assoluto. L’offerta è disponibile a tempo limitato, quindi conviene valutarla rapidamente prima che torni al prezzo pieno.

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