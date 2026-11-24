Gli occhiali intelligenti dotati di fotocamera e intelligenza artificiale continuano a guadagnare spazio sul mercato, ma non mancano le preoccupazioni legate al loro utilizzo. Questa volta a lanciare l’avvertimento è l’Autoriteit Persoonsgegevens (AP), l’autorità olandese per la protezione dei dati personali, che dopo aver esaminato alcuni modelli disponibili in commercio è arrivata a sconsigliare direttamente ai consumatori l’acquisto di occhiali smart con IA.

La posizione dell’autorità non arriva soltanto per le questioni legate alla privacy e alla possibilità di registrare altre persone senza il loro consenso, a preoccupare sono soprattutto l’inaffidabilità di alcuni sistemi di intelligenza artificiale, le vulnerabilità di sicurezza e i potenziali rischi per chi si affida a questi dispositivi nella vita quotidiana. Non si tratta, comunque, di una richiesta di vietarne la vendita, l’AP ha scelto di mettere in guardia i consumatori, senza chiederne il divieto di vendita.

Gli occhiali smart con IA commettono errori anche nelle emergenze

L’indagine ha preso in esame sei paia di occhiali intelligenti disponibili sul mercato olandese, provenienti da diversi continenti e con prezzi che spaziano da meno di 100 euro a oltre 500 euro. L’autorità non ha comunicato i nomi dei produttori né dei dispositivi coinvolti, rendendo quindi impossibile stabilire se tra i modelli analizzati ci siano anche quelli di Meta, uno dei principali protagonisti di questo settore.

I risultati dei test, tuttavia, sono tutt’altro che rassicuranti. Durante una simulazione di emergenza nella quale venivano richieste indicazioni per effettuare la rianimazione cardiopolmonare (RCP), uno degli occhiali ha dichiarato più volte che un’ambulanza era in arrivo, nonostante nessun servizio di emergenza fosse stato effettivamente contattato. Un errore particolarmente grave, considerando che una persona potrebbe affidarsi alle indicazioni dell’assistente senza avere modo di verificarne immediatamente la correttezza.

Non è l’unico episodio emerso dalle prove, un altro dispositivo ha fornito consigli di natura sentimentale a un adulto che aveva manifestato interesse romantico nei confronti di una minorenne, mentre altri test hanno evidenziato problemi nella lettura di istruzioni presenti sulle confezioni dei medicinali e nell’interpretazione degli avvisi relativi a condizioni meteorologiche pericolose.

Insomma, l’intelligenza artificiale integrata negli occhiali può rivelarsi utile, ma non sembra ancora sufficientemente affidabile per essere considerata un riferimento in situazioni nelle quali un’indicazione sbagliata può avere conseguenze importanti.

L’AP riconosce comunque le potenzialità di questa tecnologia, soprattutto per le persone con disabilità visive, che possono aver bisogno di un supporto per comprendere ciò che le circonda e orientarsi con maggiore sicurezza. Meta, da parte sua, in passato ha evidenziato come i suoi occhiali intelligenti possano aiutare questi utenti, grazie alle funzionalità di intelligenza artificiale capaci di descrivere gli oggetti presenti nell’ambiente circostante e leggere i testi. Proprio per queste persone, tuttavia, l’affidabilità delle risposte diventa ancora più importante.

Registrazioni nascoste, vulnerabilità e problemi con il GDPR

Accanto agli errori dell’intelligenza artificiale, l’indagine ha evidenziato diverse criticità legate alla sicurezza informatica e alla tutela della privacy. Uno dei problemi riguarda il LED che dovrebbe segnalare quando gli occhiali stanno registrando: in alcuni modelli è possibile coprire la luce con del semplice nastro adesivo senza interrompere la registrazione. Una possibilità che contrasta con quanto sostenuto da alcuni produttori e che rende ancora più semplice filmare altre persone senza che se ne accorgano.

Sono state individuate anche vulnerabilità decisamente più preoccupanti. In alcuni casi, persone che si trovano nelle vicinanze potrebbero collegarsi agli occhiali senza autorizzazione, accedere alle registrazioni salvate e persino attivare o controllare la fotocamera da remoto; a questo si aggiunge il trasferimento frequente dei dati raccolti al di fuori dell’Unione Europea, un aspetto che solleva ulteriori interrogativi sulla gestione delle informazioni personali.

Il tema si inserisce in un dibattito già acceso nei Paesi Bassi, nel settembre di quest’anno, infatti, la stessa AP aveva pubblicato un avvertimento dedicato al rispetto del GDPR, ricordando che filmare persone riconoscibili con gli occhiali smart è quasi sempre vietato se le immagini vengono successivamente condivise o pubblicate. L’esenzione prevista per l’uso strettamente personale, infatti, viene meno quando i contenuti vengono diffusi ad altre persone o pubblicati online.

Il problema diventa ancora più evidente negli spazi pubblici, dove risulta di fatto impossibile informare tutti i passanti della registrazione e raccogliere il loro consenso. L’autorità aveva inoltre sottolineato come il semplice LED di registrazione non sia sufficiente a informare adeguatamente chi viene ripreso, anche perché i sistemi di intelligenza artificiale possono elaborare informazioni sulle persone presenti nelle vicinanze senza necessariamente salvare fotografie o video. Per questo motivo, aveva già raccomandato a ospedali, tribunali e luoghi di culto di introdurre divieti specifici nei rispettivi regolamenti interni.

La questione, ovviamente, non riguarda soltanto i Paesi Bassi; anche in Norvegia il governo sta valutando la possibilità di introdurre restrizioni sull’utilizzo degli occhiali smart negli spazi pubblici, segno di un’attenzione crescente da parte delle istituzioni europee verso questa tecnologia. Gli occhiali intelligenti stanno diventando sempre più diffusi e le loro funzionalità si stanno ampliando, ma la possibilità di integrare fotocamere e assistenti IA in dispositivi indossabili rende più difficile distinguere un utilizzo legittimo da uno potenzialmente dannoso. La tecnologia può offrire vantaggi concreti, ma i risultati di questa indagine dimostrano quanto ci sia ancora da lavorare sul fronte dell’affidabilità, della sicurezza e della protezione dei dati personali.