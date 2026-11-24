All’inizio del prossimo anno Apple ha in programma il lancio di vari device, incluso iPhone 18e, la nuova generazione del melafonino “low cost” dell’azienda di Cupertino.

Nelle scorse ore un nuovo contributo dedicato a chi attende con impazienza di scoprire cosa Apple abbia in serbo è arrivato grazie ad un’indiscrezione che ci offre la possibilità di avere un’anticipazione relativa ad un particolare di quello che dovrebbe essere il design del telefono.

Nuovo design per iPhone 18e

Stando a un’immagine CAD visualizzata dallo staff di Engadget, a differenza di quanto è avvenuto quest’anno con iPhone 17e, arrivato sul mercato con un design invariato rispetto a quello del modello della generazione precedente, iPhone 18e dovrebbe introdurre un grande cambiamento per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore.

Se iPhone 17e presenta una singola fotocamera che sporge leggermente dalla scocca (con un flash integrato a filo accanto), il modello del prossimo anno potrebbe vantare una vera e propria isola di forma quasi quadrata e con gli angoli arrotondati, al cui interno dovrebbero trovare posto non solo il sensore imaging ma anche il flash LED e il microfono.

Tale isola, di dimensioni pari a 28 mm per 35 mm, ricorderebbe quella adottata dal colosso di Cupertino in iPad Pro (M5), mostrata nella seguente immagine:

Curiosamente, pare che questo sia l’unico dei nuovi modelli a presentare tale isola per la fotocamera mentre le immagini relative ad iPhone 18 e iPhone Air 2, anch’essi in arrivo a marzo, mostrano il primo il design della precedente generazione (seppur con uno spessore leggermente maggiore) e il secondo un sensore aggiuntivo (con ottica ultra grandangolare).

Probabilmente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più.

In copertina iPhone 16e