Le curve potrebbero essere senz’ombra di dubbio una prerogativa del prossimo iPhone 20, il nuovo modello pensato per celebrare l’anniversario dei primi 20 anni di iPhone. Secondo un recente leak trapelato in Rete, infatti, il prossimo iPhone 20 potrebbe avere un design decisamente curvo, con cambiamenti importanti anche per quanto riguarda la Dynamic Island e le sue dimensioni: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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iPhone 20: si punta sulle curve?

Se negli ultimi anni il design degli iPhone Pro è rimasto sostanzialmente invariato (eccetto alcune modifiche al modulo fotocamere), le cose potrebbero cambiare con il 20° anniversario dal primo iPhone, similmente a quanto accaduto 10 anni fa con il lancio di iPhone X. Nel suo design, il nuovo iPhone 20 potrebbe puntare decisamente sulle curve: è quello che sostiene un recente leak trapelato in Rete e condivo su X dall’informatore Ice Universe nelle ultime ore.

The Apple iPhone 20 Pro is going to feature a milestone design – let’s take a look first https://t.co/n8uNrZgh0S — Ice Universe (@UniverseIce) November 16, 2026

Nello specifico, il leak in questione mostrerebbe un “prototipo” del vetro protettivo anteriore del display, che mostrerebbe un display curvo su tutti e quattro i lati, confermando i report trapelati nei mesi addietro e le precedenti dichiarazioni dell’analista Mark Gurman di Bloomberg.

Sul lato frontale di iPhone 20′ c’è ancora incertezza, in realtà: il nuovo modello per l’anniversario potrebbe infatti mantenere la Dynamic Island a pillola (rimasta per anni funzionalità esclusiva di iPhone Pro e poi arrivata anche sui modelli standard), e in particolare Apple starebbe testato il sensore Face ID (utile per il riconoscimento facciale e, dunque, lo sblocco rapido del dispositivo) integrato sotto al display.

Come sempre vi invitiamo a prendere tali informazioni con le dovute pinze, trattandosi di indiscrezioni basate su un prototipo e non ancora confermate ufficialmente da parte della stessa compagnia di Cupertino. Il lancio di iPhone 20 è attualmente previsto per il 2027: non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali a riguardo direttamente da Apple, che arriveranno verosimilmente in concomitanza con il keynote di settembre.