Anthropic entra nella competizione degli agenti personali basati sull’intelligenza artificiale con Claude Duet, una nuova soluzione capace di gestire attività, monitorare applicazioni e lavorare in background. L’azienda arriva dopo Meta e OpenAI, ma punta a distinguersi con un accesso previsto anche per gli abbonati Claude Pro da 20 dollari al mese, contro i 100 dollari mensili richiesti dal piano Pro di OpenAI, l’unico che al momento permette di utilizzare Dots. Per ora, tuttavia, il servizio è in anteprima e possono iscriversi alla lista d’attesa soltanto gli abbonati negli Stati Uniti.

Gli assistenti IA stanno evolvendo verso un modello in cui non basta più rispondere a una domanda: l’obbiettivo è affidare a loro incarichi completi, lasciandogli il tempo di portarli a termine senza dover controllare ogni passaggio. Meta Muse e OpenAI Dots si muovono già in questa direzione, mentre Anthropic prova a recuperare terreno con uno strumento che punta a diventare un collaboratore digitale per professionisti e piccoli imprenditori.

Claude Duet è disponibile come applicazione indipendente per Android e iOS, oltre che sul web, e utilizza Claude Opus 5.5. la sua particolarità è combinare il monitoraggio delle informazioni provenienti dalle app collegate con la capacità di eseguire compiti articolati in autonomia, chiedendo conferma quando un’azione richiede l’intervento dell’utente.

Cosa fa Claude Duet

Il funzionamento ruota attorno a un sistema di priorità che dovrebbe aiutare a distinguere le questioni urgenti da quelle che possono aspettare. Ogni mattina l’assistente prepara un riepilogo delle informazioni più importanti raccolte dalle applicazioni connesse, successivamente, controlla gli account ogni poche ore e invia una notifica quando ritiene che sia necessario intervenire. La frequenza limitata dei controlli serve anche a contenere il consumo delle risorse dell’abbonamento, mentre gli utenti potranno personalizzare gli argomenti sui quali ricevere aggiornamenti e la frequenza dei messaggi.

Il servizio può occuparsi di incarichi molto diversi tra loro, dalla pianificazione di riunioni alla creazione di dashboard, passando per previsioni finanziarie e commerciali, prototipi e applicazioni web. Non si limita quindi a suggerire cosa fare, ma punta a completare concretamente il lavoro assegnato.

Per farlo non è necessario mantenere aperta una sessione di Claude sul computer o sullo smartphone, Duet dispone di una macchina virtuale con un proprio browser, nella quale può portare avanti le attività in background e avvisare l’utente quando ha terminato o quando serve una revisione. Il contesto già costruito nell’account Claude, compresi memoria, competenze e collegamenti alle applicazioni, viene inoltre riutilizzato per ridurre la configurazione iniziale.

Le esperienze raccolte da Anthropic tra i primi tester aiutano a capire l’utilità pratica di questo approccio. Un’agente immobiliare ha ricevuto una segnalazione per una visita a un immobile inserita nel giorno sbagliato, mentre una stratega del marchio si è vista proporre lo spostamento di una chiamata con un potenziale cliente fissata poco prima di un volo. In entrambi i casi, il valore dell’assistente sta nell’individuare senza aspettare che sia l’utente a segnalarlo.

Le integrazioni ampliano ulteriormente le possibilità del servizio: Claude Duet supporta gli oltre 6.000 connettori e plugin del Claude Marketplace. Tra gli strumenti citati figurano Gmail e Slack per recuperare messaggi sfuggiti all’attenzione, QuickBooks e Stripe per controllare fatture, Gusto per preparare le buste paga, LinkedIn per gestire annunci di lavoro e DocuSign per i contratti. Sono previste anche integrazioni con HubSpot, Canva e Shopify, oltre a opzioni per effettuare acquisti tramite Link di Stripe e Shop Pay. In futuro, con l’autorizzazione dell’utente, Duet potrà utilizzare anche le credenziali salvate in 1Password.

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Prezzo e confronto con OpenAI Dots

La differenza economica è uno degli elementi più interessanti del confronto, Anthropic prevede di includere Claude Duet nel piano Pro da 20 dollari al mese quando il servizio sarà disponibile a tutti gli utenti idonei; OpenAI Dots, invece, è attualmente riservato agli abbonati al piano Pro di OpenAI, che parte da 100 dollari mensili. La distanza tra i due prezzi potrebbe rendere la proposta di Anthropic più accessibile a chi vuole sperimentare un agente personale senza affrontare una spesa elevata.

Occorre però distinguere questa prospettiva dalla disponibilità attuale, Claude Duet è ancora in anteprima di ricerca e, per il momento, l’accesso è subordinato all’iscrizione a una lista d’attesa riservata agli abbonati negli Stati Uniti. Non è quindi ancora uno strumento liberamente accessibile a tutti gli utenti Claude.

C’è poi una limitazione pratica da considerare: Duet condivide le quote di utilizzo con gli altri strumenti dell’ecosistema Claude, compreso Claude Code. Le attività più complesse possono richiedere numerose iterazioni e verifiche, consumando rapidamente la disponibilità residua dell’abbonamento. Il prezzo di partenza relativamente contenuto non significa dunque che si possa delegare un numero illimitato di incarichi senza conseguenze sul resto dell’utilizzo.

Sicurezza e fiducia: quanto siamo disposti a delegare?

La possibilità di affidare a un agente IA l’accesso a numerosi servizi personali e professionali solleva una questione che va oltre le funzionalità: quanto siamo disposti a fidarci di uno strumento che può leggere le nostre informazioni e agire al posto nostro?

Anthropic sostiene di aver integrato protezioni specifiche per limitare l’esposizione dei dati, Claude Duet non accede direttamente alle password e ai token di autenticazione; inoltre, un sistema dedicato verifica le informazioni condivise e mira a impedire la divulgazione di elementi particolarmente delicati, come numeri di carte di credito e documenti d’identità. Per utilizzare dati sanitari o finanziari personali è invece necessaria un’autorizzazione esplicita dell’utente.

Anche l’esecuzione delle operazioni è sottoposta a controlli, prima di spedire un messaggio, procedere con un pagamento, firmare un documento o cancellare contenuti, l’assistente deve presentare l’azione prevista e attendere il consenso. Alcune attività, tra cui la compravendita di titoli e il trasferimento di denaro tra i conti, non possono essere eseguite nemmeno con il via libera dell’utente. Rimane inoltre possibile revocare in qualsiasi momento l’accesso alle app collegate.

L’azienda afferma di aver verificato le proprie difese attraverso test interni e prove di penetrazione esterne, ma riconosce che il prodotto è ancora in fase sperimentale. Duet potrebbe fraintendere alcune conversazioni o valutare male l’urgenza di una situazione, mentre le sue funzionalità sono per ora concentrate sulla produttività professionale: attività personali come la prenotazione di biglietti non sono ancora supportate pienamente.

Per Anthropic, dunque, la sfida non consiste soltanto nel raggiungere Meta Muse e OpenAI Dots sul piano delle funzionalità. Dovrà dimostrare che un assistente capace di accedere a numerosi servizi e operare in autonomia può essere abbastanza affidabile da meritare un posto nella routine quotidiana. Il prezzo previsto per Claude Pro potrebbe favorirne la diffusione, ma saranno la qualità delle azioni, la gestione dei limiti di utilizzo e la protezione dei dati a determinare quanto gli utenti saranno disposti a delegargli.