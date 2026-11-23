Quando uno smartwatch da 99€ di listino inizia a comparire con sconti del 40%, la domanda sorge spontanea: vale davvero la pena aspettare il prezzo pieno? CMF Watch 3 Pro, il sub-brand economico di Nothing, ha appena toccato il suo minimo storico su Amazon, con un calo di prezzo che raramente si vede su un dispositivo con GPS dual-band, display AMOLED da 1,43 pollici e 13 giorni di autonomia. Vediamo come un prodotto entry-level riesce a portare in tavola specifiche tipiche di fasce ben più costose.

CMF Watch 3 Pro, quando il GPS dual-band incontra 13 giorni di batteria

Il punto di forza di CMF Watch 3 Pro è senza dubbio il display OLED circolare da 1,43 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel e luminosità massima fino a 650 nit, un pannello che su smartwatch di questa fascia di prezzo è ancora una rarità. Supporta la modalità Always-On Display con oltre 150 quadranti dedicati, personalizzabili anche tramite intelligenza artificiale e Watch Face Studio.

A rendere il prodotto davvero unico nella sua categoria è però il GPS dual-band con supporto ai segnali L1 e L5, compatibile anche con Glonass, Galileo, Beidou e QZSS: una dotazione di posizionamento satellitare che normalmente si trova solo su smartwatch sportivi di fascia alta, e che garantisce tracciamento preciso anche in città dense o su sentieri boschivi.

Tra le altre specifiche di rilievo:

Sensore cardiaco a quattro canali con monitoraggio SpO₂ e battito 24/7

con monitoraggio SpO₂ e battito 24/7 131 modalità sportive , incluse sette attività a riconoscimento automatico

, incluse sette attività a riconoscimento automatico Batteria da 350 mAh con autonomia fino a 13 giorni in uso tipico e 17,2 ore di GPS continuo

con autonomia fino a 13 giorni in uso tipico e 17,2 ore di GPS continuo Ricarica completa in soli 99 minuti

Chiamate Bluetooth dal polso con riduzione del rumore basata su AI

dal polso con riduzione del rumore basata su AI Supporto a ChatGPT per promemoria vocali e informazioni rapide

per promemoria vocali e informazioni rapide Certificazione IP68 e cassa in alluminio lavorato a macchina da 47 mm

Il corpo in metallo, il cinturino in silicio liquido e un peso contenuto di circa 51 grammi completano un pacchetto che, considerando il prezzo scontato, risulta decisamente competitivo rispetto alla concorrenza diretta.

Per ulteriori dettagli: scheda tecnica CMF Watch 3 Pro

Sconto del 40% su CMF Watch 3 Pro, ecco quanto si risparmia

Il prezzo di listino ufficiale di CMF Watch 3 Pro in Italia è di 99€, ma su Amazon il modello in colorazione Grigio Scuro è ora disponibile a 59€, con uno sconto del 40% che corrisponde a un risparmio di 40€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo smartwatch da quando è stato lanciato, rendendo l’offerta particolarmente interessante per chi cerca un dispositivo con GPS dual-band e display AMOLED senza affrontare una spesa elevata. La disponibilità riguarda il colore Grigio Scuro ed è legata alle scorte del rivenditore, quindi conviene muoversi rapidamente prima che il prezzo torni a salire.

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