Quando uno smartwatch da 99€ di listino inizia a comparire con sconti del 40%, la domanda sorge spontanea: vale davvero la pena aspettare il prezzo pieno? CMF Watch 3 Pro, il sub-brand economico di Nothing, ha appena toccato il suo minimo storico su Amazon, con un calo di prezzo che raramente si vede su un dispositivo con GPS dual-band, display AMOLED da 1,43 pollici e 13 giorni di autonomia. Vediamo come un prodotto entry-level riesce a portare in tavola specifiche tipiche di fasce ben più costose.
Indice:
CMF Watch 3 Pro, quando il GPS dual-band incontra 13 giorni di batteria
Il punto di forza di CMF Watch 3 Pro è senza dubbio il display OLED circolare da 1,43 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel e luminosità massima fino a 650 nit, un pannello che su smartwatch di questa fascia di prezzo è ancora una rarità. Supporta la modalità Always-On Display con oltre 150 quadranti dedicati, personalizzabili anche tramite intelligenza artificiale e Watch Face Studio.
A rendere il prodotto davvero unico nella sua categoria è però il GPS dual-band con supporto ai segnali L1 e L5, compatibile anche con Glonass, Galileo, Beidou e QZSS: una dotazione di posizionamento satellitare che normalmente si trova solo su smartwatch sportivi di fascia alta, e che garantisce tracciamento preciso anche in città dense o su sentieri boschivi.
Tra le altre specifiche di rilievo:
- Sensore cardiaco a quattro canali con monitoraggio SpO₂ e battito 24/7
- 131 modalità sportive, incluse sette attività a riconoscimento automatico
- Batteria da 350 mAh con autonomia fino a 13 giorni in uso tipico e 17,2 ore di GPS continuo
- Ricarica completa in soli 99 minuti
- Chiamate Bluetooth dal polso con riduzione del rumore basata su AI
- Supporto a ChatGPT per promemoria vocali e informazioni rapide
- Certificazione IP68 e cassa in alluminio lavorato a macchina da 47 mm
Il corpo in metallo, il cinturino in silicio liquido e un peso contenuto di circa 51 grammi completano un pacchetto che, considerando il prezzo scontato, risulta decisamente competitivo rispetto alla concorrenza diretta.
Sconto del 40% su CMF Watch 3 Pro, ecco quanto si risparmia
Il prezzo di listino ufficiale di CMF Watch 3 Pro in Italia è di 99€, ma su Amazon il modello in colorazione Grigio Scuro è ora disponibile a 59€, con uno sconto del 40% che corrisponde a un risparmio di 40€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo smartwatch da quando è stato lanciato, rendendo l’offerta particolarmente interessante per chi cerca un dispositivo con GPS dual-band e display AMOLED senza affrontare una spesa elevata. La disponibilità riguarda il colore Grigio Scuro ed è legata alle scorte del rivenditore, quindi conviene muoversi rapidamente prima che il prezzo torni a salire.
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