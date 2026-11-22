Dopo anni e anni (se non decenni) di trepidante attesa, finalmente lo scorso 19 novembre i giocatori di tutto il mondo hanno potuto mettere le mani su GTA 6, il sesto capitolo della fortunata serie free-roaming / sandbox targata Rockstar Games, disponibile al momento per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il livello di realismo raggiunto è davvero elevato, anche nelle azioni apparentemente più inaspettate, come quelle durante l’utilizzo di un’automobile: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Grand Theft Auto VI: le auto elettriche devono essere ricaricate

Se nei capitoli precedenti era già possibile allenarsi o nutrirsi con alimenti di vario genere, GTA VI introduce un importante cambio di paradigma nell’utilizzo dei veicoli. Contrariamente a prima, infatti, ogni veicolo va incontro a usura e, soprattutto, ha una quantità limitata di benzina a disposizione.

L’aspetto sorprendente in tutto ciò è che anche le auto elettriche non fanno di certo eccezione alla regola, anzi. Con i tempi che cambiano, anche Rockstar Games si è adeguata introducendo i veicoli a “zero emissioni” all’interno della zona di Vice City, anche qui con una sana dose di realismo: nel caso infatti cui si tenti di rubare e impossessarsi di un’auto elettrica all’interno del gioco, sarà necessario ricaricarla presso le apposite stazioni di ricarica disseminate lungo tutta Vice City, esattamente come nella vita vera. Un elemento di gameplay che aggiunge inevitabilmente pepe alle fughe dalla polizia, dal momento che bisognerà tenere conto del livello di ricarica del veicolo, pena l’arresto (del conducente in primis, e della macchina, letteralmente).

Fortunatamente, il processo di ricarica vero e proprio è abbastanza rapido e alla portata di tutti: similmente alle stazioni di benzina, saranno sufficienti pochi secondi per ricaricare completamente il veicolo elettrico, avvicinandosi alla colonnina, al prezzo di una decina di dollari o poco più, con numerosi stalli a disposizione.

Il realismo del gameplay si rende evidente alla guida vera e propria: i veicoli elettrici godono infatti di una spiccata capacità d’accelerazione, merito della spinta immediata tipica della coppia istantanea, e il livello di autonomia su strada è grossomodo simile alla controparte con motore a benzina. Chiaramente, all’interno del gioco non c’è posto per i marchi reali su licenza come Tesla, BYD, Xiaomi o simili, ma solo fittizi: tra i diversi produttori troviamo infatti Coil Raiden, che assomiglia in tutto e per tutto al design di una Tesla Model 3, così come un altro modello che strizza decisamente l’occhiolino alla Porsche Taycan.

Vi ricordiamo infine che GTA 6 è attualmente disponibile in esclusiva temporanea per le console PlayStation 5 (e PlayStation 5 Pro) e Xbox Series X/S, mentre ci sarà da attendere diversi mesi per la probabile uscita su PC.