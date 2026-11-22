Il Black Friday porta con sé uno dei cali di prezzo più attesi dell’anno: Apple Watch Series 12 tocca il suo minimo storico su Amazon. Lo smartwatch presentato da Apple a settembre 2026, equipaggiato con il nuovo chip S11 e un display Always-On da 2000 nit di picco, scende sotto il prezzo di listino consigliato di 509€. Una cassa compatta pensata per i polsi più piccoli, un sistema di monitoraggio della salute tra i più avanzati mai visti su un Apple Watch, e ora anche un prezzo decisamente più interessante. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo modello e quanto si risparmia con l’offerta attuale.

Apple Wawtch Series 12: chip S11, display Always-On e salute sotto controllo

Il modello GPS 42mm rappresenta la configurazione più compatta della linea Series 12, con cassa in alluminio e vetro Ceramic Shield 2. Pesa appena 32.2 grammi e misura 9,7 mm di spessore, un compromesso ideale per chi cerca uno schermo generoso senza l’ingombro del taglio da 46mm.

Il display Always-On Retina OLED con refresh rate LTPO3 a 1Hz offre una risoluzione di 374 x 446 pixel e raggiunge 2000 nit di luminosità massima, garantendo leggibilità perfetta anche sotto il sole diretto.

Tra le novità più rilevanti spicca il nuovo Health Sensing System, abbinato al chip S11, capace di rilevare la frequenza cardiaca ogni cinque secondi e la variabilità cardiaca fino a 24 volte più spesso rispetto alle generazioni precedenti. A questo si aggiungono:

Connettività Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3 e GPS di precisione multi-costellazione

Chip Ultra Wideband di seconda generazione e supporto Apple Pay

64GB di storage interno

di storage interno Impermeabilità fino a 50 metri

Rilevamento cadute e incidenti automobilistici gravi

Ricarica rapida: 12 ore di autonomia in soli 15 minuti

Il sistema operativo watchOS 27 richiede un iPhone 11 o successivo con iOS 27, confermando la piena integrazione nell’ecosistema Apple.

Nuovo minimo storico: ecco quanto si risparmia

Il prezzo consigliato di 509€ scende ora a 459€, con uno sconto di circa il 10% disponibile su Amazon. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questa versione GPS 42mm da quando è stata lanciata sul mercato, un’occasione da cogliere per chi era in attesa del momento giusto per l’acquisto. La disponibilità è immediata e la spedizione gestita direttamente da Amazon garantisce tempi rapidi di consegna.

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