Perché accontentarsi di una sedia qualunque quando il Black Friday porta in dote un massaggiatore lombare USB integrato a un prezzo che raramente si è visto così basso? Baroni Home Sedia da Gaming Ergonomica con Massaggiatore Lombare in colorazione Rosso mette d’accordo smart worker e gamer con una combinazione difficile da trovare in questa fascia: comfort da ufficio, ergonomia da gaming e un tocco relax che fa davvero la differenza nelle sessioni più lunghe. Il prezzo è crollato ai minimi del periodo, ed è il momento giusto per valutarla. Vediamo come.

Baroni home sedia da gaming: comfort ergonomico con massaggio integrato

Il tratto distintivo di questo modello, rispetto alle altre sedie gaming di casa Baroni Home, è il supporto lombare massaggiante attivabile tramite cavetto USB: un cuscino vibrante pensato per alleviare la tensione muscolare durante le sessioni prolungate, sia davanti al PC che alla scrivania. Non è un dettaglio da poco, perché un massaggiatore integrato a questo livello di prezzo è un elemento piuttosto raro nella categoria delle sedie ergonomiche.

La struttura si basa su una base a 5 ruote che garantisce stabilità e fermezza, mentre i due cuscini regolabili per zona lombare e cervicale permettono di personalizzare il supporto in base alla propria postura. Lo schienale è reclinabile, il poggiatesta regolabile, e l’intera seduta è rivestita in similpelle su una struttura in metallo robusta.

Tra le specifiche tecniche più rilevanti troviamo:

Seduta in soft foam spesso 10 cm , elastico e resistente alla deformazione nel tempo

, elastico e resistente alla deformazione nel tempo Schienale regolabile da 75 a 83 cm , inclinabile fino a 120°

, inclinabile fino a Altezza da terra regolabile da 42 a 52 cm

Profondità seduta 55 cm e larghezza 50 cm

e larghezza Altezza totale complessiva da 117 a 135 cm

Un ulteriore punto a favore è la certificazione SGS, che attesta l’idoneità dei materiali impiegati in termini di sicurezza, un dettaglio non scontato per prodotti di fascia economica. Il montaggio richiede un minimo di impegno, ma viene fornito completo di istruzioni e materiale necessario.

Sconto black friday: la sedia massaggiante scende al prezzo più basso di sempre

Il prezzo di listino ufficiale su Amazon.it per Baroni Home Sedia da Gaming Ergonomica con Massaggiatore Lombare si attesta solitamente intorno ai 99,99€, ma in occasione del Black Friday il prezzo è sceso fino a toccare il suo minimo storico: oggi è disponibile a 58,64€, con uno sconto del 41% che si traduce in un risparmio concreto di oltre 41€.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon, venduta e spedita da Baroni Home, con disponibilità regolare in stock. Considerando che si tratta di una sedia ergonomica con funzione massaggiante, cuscini regolabili e certificazione di sicurezza, il rapporto qualità prezzo attuale risulta particolarmente vantaggioso rispetto alla media della categoria.

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