GIGABYTE amplia l’universo AORUS ARI con una nuova collaborazione che coinvolge alcuni nomi importanti del settore hardware. Il progetto, nato per portare un’estetica ispirata agli anime all’interno delle configurazioni PC, si estende ora oltre le schede madri e le schede video, includendo anche memorie DDR5 e case realizzati insieme a CORSAIR, APNX e MONTECH.

L’obiettivo è offrire agli appassionati una gamma di componenti coordinati, così da poter costruire un sistema completo mantenendo lo stesso stile. Al centro dell’iniziativa c’è Ari, personaggio originale appartenente all’universo AORUSVERSE e concepito da GIGABYTE come una sorta di angelo custode tecnologico. La sua presenza caratterizza i prodotti della serie attraverso grafiche dedicate, dettagli estetici e illuminazione, con diverse interpretazioni del personaggio già utilizzate sulle motherboard e sulla GeForce RTX 5060 ARI 8G.

CORSAIR, APNX e MONTECH entrano nell’universo AORUS ARI

La novità principale riguarda tre prodotti sviluppati attraverso altrettante collaborazioni. Il primo è la CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 – AORUS ARI Edition, una memoria DDR5 che abbina le caratteristiche della famiglia VENGEANCE RGB a un’estetica personalizzata dedicata ad Ari; il sistema di illuminazione RGB è configurabile, permettendo di adattare gli effetti luminosi al resto della configurazione.

GIGABYTE non ha ancora comunicato dettagli tecnici completi sui kit, come capacità, frequenze operative, timing e configurazioni disponibili; al momento quindi non è possibile stabilire se saranno proposte diverse varianti o quali profili di memoria verranno certificati per i singoli modelli.

Le altre due novità riguardano il comparto dei case. Il primo è l’APNX V2 – AORUS ARI Edition, che utilizza una struttura panoramica con tre pannelli in vetro temperato e grafiche personalizzate. Il progetto riprende anche il sistema X-Pand Flow Design di APNX, pensato per favorire il passaggio dell’aria e la gestione delle temperature all’interno del sistema.

A completare il trio troviamo il MONTECH TG3 – AORUS ARI Edition, anch’esso caratterizzato da un’impostazione panoramica. La struttura è pensata per mettere in evidenza i componenti interni e l’estetica della build, con decorazioni dedicate al personaggio Ari; anche in questo caso, al momento non sono stati comunicati tutti i dettagli relativi a dimensioni, compatibilità con radiatori e ventole o configurazioni di serie.

Le schede madri AORUS ARI già disponibili nella gamma

Le nuove collaborazioni si aggiungono a una linea che comprende già diverse schede madri GIGABYTE. Tra queste troviamo la B850 AORUS ELITE-P ICE, soluzione con socket AM5 destinata ai processori AMD Ryzen 7000/9000. La scheda supporta memorie DDR5 e, secondo i dati comunicati dall’azienda per la serie, può raggiungere frequenze fino a 8.200 MT/s in overclock; la piattaforma mette a disposizione quattro slot DIMM, quattro connettori M.2, uno dei quali PCI-E 5.0, e uno slot PCI-E 5.0 x16 rinforzato per la scheda video.

La dotazione comprende inoltre connettività WiFi 7 e LAN da 5 Gbps, oltre a una serie di accorgimenti EZ-DIY per semplificare l’assemblaggio; tra questi rientrano i sistemi di sgancio rapido per la scheda grafica e per gli SSD M.2, insieme a soluzioni pensate per rendere più semplice la gestione dei collegamenti.

Per chi utilizza invece una piattaforma Intel, la proposta è rappresentata dalla B760M AORUS ELITE WIFI6E-P GEN5, una motherboard in formato micro-ATX compatibile con processori Intel Core di 14ª, 13ª e 12ª generazione, dotata di quattro slot DDR5 e supporto a frequenze fino a 7800 MT/s in overclock.

Anche qui non manca uno slot PCI-E 5.0 x16 per la GPU, mentre per lo storage sono presenti due connettori M.2 PCI-E 4.0. La connettività prevede invece WiFi 6E, LAN da 2,5 Gbps e USB-C con velocità fino a 20 Gbps sul pannello posteriore. Anche questa soluzione integra diverse funzionalità EZ-Latch, tra cui lo sgancio rapido dello slot PCIe e il sistema senza viti per l’installazione degli SSD M.2.

AORUS GeForce RTX 5060 ARI 8G completa la configurazione

A completare l’attuale gamma hardware troviamo la AORUS GeForce RTX 5060 ARI 8G, una scheda video basata sull’architettura NVIDIA Blackwell e caratterizzata da una copertura personalizzata con riferimenti estetici al personaggio. Al pari della versione reference, la GPU integra 8 GB di memoria GDDR7 su bus a 128 bit, proponendo una frequenza Boost dichiarata di 2722 MHz, superiore ai 2497 MHz del modello di riferimento.

Il sistema di raffreddamento è affidato alla soluzione WINDFORCE, che comprende le ventole Hawk con design brevettato, rotazione alternata e gel termoconduttivo di grado server per il contatto con i componenti più caldi. Per il design delle ventole, GIGABYTE dichiara un incremento della pressione dell’aria fino al 53,6% e del volume d’aria fino al 12,5%, rispetto al riferimento utilizzato dall’azienda; oltre alle tech NVIDIA (DLSS 5 incluso) sono presenti anche illuminazione RGB, Dual BIOS con modalità Performance e Silent e una struttura rinforzata.

Con l’ingresso di CORSAIR, APNX e MONTECH, AORUS ARI passa da una selezione di schede madri e schede video a un ecosistema più ampio, che coinvolge anche memoria e chassis. La possibilità di abbinare componenti con grafiche coordinate permette di realizzare una configurazione riconoscibile, senza dover ricorrere esclusivamente a personalizzazioni successive o adesivi.

Restano da chiarire comunque alcuni aspetti; GIGABYTE non ha ancora comunicato prezzi, date di disponibilità e specifiche complete dei nuovi kit CORSAIR e dei due case. L’azienda ha comunque anticipato ulteriori sviluppi per la serie, tra cui la futura B850 AORUS ELITE ARI, una variante scura che riprenderà comunque il tema già utilizzato per il personaggio.