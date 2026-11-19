Serrature, videocampanelli, cornici digitali, termostati e perfino un robot aspirapolvere: SwitchBot apre la stagione dei saldi con una campagna che per l’Italia coinvolge 22 prodotti e va dal 19 al 30 novembre 2026, quindi comprende sia il Black Friday sia il Cyber Monday. Le offerte sono disponibili sullo store ufficiale e su Amazon, con riduzioni che nei casi migliori superano il 50% rispetto al prezzo di listino.

Il produttore mette in evidenza cinque prodotti, che trovate descritti qui sotto, e accanto a questi c’è un listino molto più ampio con hub, sensori, tende motorizzate e persino il purificatore d’aria. Abbiamo raccolto tutto in un unico articolo, con i prezzi di partenza, quelli scontati e i link per acquistare.

BLACK FRIDAY 💰 SwitchBot Black Friday e Cyber Monday 2026: offerte dal 19 al 30 novembre sullo store ufficiale SwitchBot e su Amazon. Prezzi e disponibilità possono variare nel corso della promozione.

Le offerte in evidenza

Lock Ultra Max Vision Pro Combo, la serratura che si riconosce con il volto

Il prodotto più costoso tra quelli in evidenza è anche il più ricco di funzioni. La Lock Ultra Max Vision Pro Combo trasforma una porta compatibile in una porta smart mantenendo il cilindro esistente. Il motore brushless UltraDrive può sbloccare la porta in appena 1,1 secondi in modalità Max, mentre la tastiera Keypad Vision Pro porta a 19 i modi per aprire il sistema: riconoscimento facciale 3D a mani libere, riconoscimento delle vene del palmo senza contatto, impronte digitali e codici. Gli avvisi vocali a bordo segnalano batteria scarica, porta lasciata aperta o sbloccata e alcune condizioni meteo, e nella confezione c’è l’Hub Mini compatibile con Matter, che aggiunge il controllo da remoto. Ne abbiamo parlato nella nostra recensione di SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro Combo.

Il prezzo scende a 269,99€ rispetto ai 339,99€ di listino, con uno sconto del 21%. Si acquista su Amazon o sullo store ufficiale.

AI Art Frame 2, la cornice con schermo E-Ink a colori

La AI Art Frame 2 da 13,3 pollici mostra foto e opere d’arte su un display E-Ink a colori, con finitura simile alla carta e immagine a tutto bordo, in una cornice dall’aspetto di legno noce. Nella confezione c’è una microSD da 16 GB, che può contenere circa 5.000 immagini. Con l’abbonamento AI Studio la funzione Weather Muse crea ogni giorno un’opera ispirata al meteo locale, e se si attiva il controllo con tocco dall’app bastano tre tocchi per passare all’immagine successiva.

Costa 339,99€ invece di 429,99€ (21% di sconto), ed è disponibile su Amazon e sullo store SwitchBot. Chi vuole risparmiare di più può guardare alla prima generazione, la AI Art Frame da 13,3 pollici, con cornice in alluminio e passepartout bianco classico, che mostra foto di famiglia, opere e immagini generate con l’IA in orizzontale o in verticale: scende a 259,99€ dai 379,99€ di listino, con il 32% di sconto, su Amazon e sullo store ufficiale.

Smart Video Doorbell, il campanello con monitor in casa

Il Smart Video Doorbell abbina una videocamera da esterno con risoluzione 2K a un monitor interno da 4,3 pollici, così chiunque in casa può vedere e parlare con chi suona senza passare dallo smartphone. Il sistema EdgeLink mantiene una connessione locale tra campanello e monitor anche se il Wi-Fi di casa smette di funzionare, quindi video in diretta e interfono restano disponibili sul monitor. Il campo visivo è di 165 gradi e la visione notturna è a colori; il monitor ha una memoria locale per le registrazioni, senza canone mensile.

È l’offerta con lo sconto più alto tra quelle in evidenza: 99,99€ invece di 159,99€, cioè il 38% in meno. I link sono Amazon e store ufficiale.

Smart Radiator Thermostat, un termostato per ogni termosifone

Con l’arrivo dell’inverno torna utile il Smart Radiator Thermostat, che permette di scaldare ogni stanza solo quando serve. Nella confezione ci sono sei adattatori per le valvole europee più comuni e l’installazione non richiede interventi idraulici. Si può programmare la camera da letto perché sia calda prima del risveglio e abbassare la temperatura nelle stanze inutilizzate, mentre il rilevamento della finestra aperta evita di sprecare calore quando si cambia l’aria. Per il controllo da remoto e per Matter serve un hub SwitchBot compatibile, venduto a parte.

Il prezzo è di 28,69€ invece di 39,99€ (28% di sconto), su Amazon e sullo store SwitchBot.

Meter Pro CO2, per sapere quando aprire le finestre

Il Meter Pro (monitor di CO2) mostra su un unico display anidride carbonica, temperatura e umidità, così si capisce quando è il momento di cambiare l’aria. Il sensore a infrarossi non dispersivi (NDIR) misura direttamente la CO2, e avvisi sullo schermo e sonori segnalano i valori che superano le soglie impostate; con un hub compatibile arrivano anche le notifiche da remoto. Funziona a batterie o con alimentazione USB-C, quindi trova posto in camera da letto, in studio o in qualsiasi stanza usata a lungo.

Costa 42,99€ invece di 69,99€, con il 39% di sconto: Amazon oppure store ufficiale.

Gli altri prodotti in offerta

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Oltre ai cinque protagonisti, il listino italiano comprende altri prodotti dell’ecosistema, divisi qui per categoria. Per ognuno trovate il prezzo scontato, il listino e la percentuale di sconto indicata da SwitchBot.

Serrature e ingressi

Il Lock Ultra Max Campanello Combo riunisce il campanello Vision Doorbell con riconoscimento del volto in 3D, la serratura Lock Ultra Max e l’Hub Mini, mentre il Solar Pan/Tilt Cam 2K ViewStation Kit unisce una videocamera con pannello solare a un piccolo schermo da tenere in casa. Per questi due prodotti, usciti da pochissimo, i link portano allo store ufficiale.

Cornici, dashboard e luci

La Cornice 2 da 7,09 pollici è la versione compatta della cornice E-Ink, mentre la Home Dashboard E-Ink è un display a basso consumo pensato per tenere sotto controllo la casa; ne abbiamo parlato nella nostra recensione di SwitchBot E-Ink Home Dashboard. Tra le offerte c’è anche una delle riduzioni più consistenti dell’intera campagna, quella della lampada da terra, che scende sotto i 46€.

Clima, aria e sensori

Il purificatore d’aria è lo sconto più alto dell’intero listino italiano, con il 54% in meno, a un passo dal dimezzare il prezzo di listino.

Automazione e hub

Gli hub sono il vero punto di partenza di un sistema SwitchBot: per il controllo da remoto e per l’integrazione con Matter di prodotti come il termostato per termosifone o il Meter Pro serve proprio un hub compatibile, quindi l’Hub Mini compatibile con Matter a 23,99€ è uno degli acquisti più sensati della lista. Chi cerca invece una riduzione importante su un prodotto più ambizioso può guardare al K11+ Pro, che quasi dimezza il prezzo.

Prezzo e disponibilità

Le offerte SwitchBot per Black Friday e Cyber Monday sono valide dal 19 al 30 novembre 2026 sullo store ufficiale SwitchBot e su Amazon. Le politiche di sconto variano da paese a paese, quindi i prezzi indicati valgono per l’Italia e possono cambiare nel corso della promozione.

BLACK FRIDAY 💰 Tutte le offerte SwitchBot del Black Friday 2026 sono sulla pagina dedicata di Amazon e sullo store ufficiale, dal 19 al 30 novembre 2026.

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