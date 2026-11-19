Dopo mesi di rincari legati alla crescente domanda di componenti per l’intelligenza artificiale, il mercato delle memorie NAND flash mostra i primi segnali di inversione di tendenza. I prezzi spot dei chip destinati a smartphone e PC sono diminuiti di circa il 20% nell’ultimo mese, con alcune tipologie di memoria che hanno registrato ribassi ancora più marcati. Una situazione che potrebbe anticipare una correzione dei prezzi contrattuali nei primi mesi del 2027, anche se il mercato degli SSD destinati ai data center continua a muoversi in direzione opposta.

Le memorie NAND perdono terreno: domanda debole e concorrenza cinese pesano sul mercato

Secondo il Seoul Economic Daily, che cita un rapporto di Bank of America sul rischio di una correzione dei prezzi nel settore delle memorie, i prezzi spot delle NAND sono diminuiti di circa il 20% dalla seconda metà di ottobre. Il quotidiano sudcoreano riporta che i wafer da 512 gigabit sono scesi a 14,30 dollari, con una contrazione del 32% rispetto al trimestre precedente. I prodotti da 1 terabit hanno invece raggiunto quota 24,90 dollari, registrando una diminuzione del 19%.

Il cambiamento arriva dopo una fase in cui i produttori avevano progressivamente aumentato i prezzi facendo leva sulla carenza di approvvigionamento. Il rincaro dei componenti, però, sta iniziando a produrre un effetto contrario: smartphone e computer più costosi stanno spingendo una parte dei consumatori a rimandare il rinnovo dei propri dispositivi.

Il fenomeno riguarda in particolare il settore degli smartphone, secondo le previsioni di Counterpoint Research, le spedizioni globali dovrebbero diminuire del 13,9% nel corso del 2026 rispetto all’anno precedente, fermandosi a circa 1,08 miliardi di unità. Per limitare l’aumento dei prezzi finali, diversi produttori stanno inoltre intervenendo sulle configurazioni dei propri dispositivi, riducendo lo spazio di archiviazione dei modelli di base oppure chiedendo sovrapprezzi maggiori per le varianti con più memoria.

Si tratta di una combinazione sfavorevole per i produttori di NAND, che devono fare i conti sia con un numero inferiore di dispositivi venduti sia con una quantità minore di memoria installata mediamente su ciascun prodotto.

Anche il mercato PC sta attraversando una fase complicata, Gartner stima che le spedizioni globali nel terzo trimestre siano diminuite del 22,4% su base annua, raggiungendo 55,35 milioni di unità. L’aumento dei costi dei componenti viene trasferito sui sistemi completi, inducendo consumatori e aziende a posticipare gli acquisti. Nel frattempo, i produttori preferiscono smaltire le scorte già disponibili piuttosto che effettuare nuovi ordini di memoria.

È proprio nel mercato spot che queste dinamiche stanno emergendo con maggiore rapidità. A differenza del mercato contrattuale, nel quale produttori e grandi clienti stabiliscono forniture e prezzi attraverso accordi di durata più lunga, quello spot riguarda transazioni di breve periodo tra distributori e operatori della filiera. Quando gli ordini rallentano, i fornitori di moduli che dispongono di scorte tendono a vendere le proprie disponibilità, anche accettando prezzi inferiori. TrendForce individua nella debolezza della domanda di smartphone e PC e nello smaltimento delle scorte due delle principali cause della recente flessione.

A complicare ulteriormente il quadro c’è la concorrenza cinese. Il mercato NAND presenta infatti un numero maggiore di protagonisti rispetto a quello DRAM, dove Samsung Electronics, SK hynix e Micron rappresentano i principali produttori; nel settore NAND operano anche Kioxia, SanDisk e soprattutto Yangtze Memory Technologies Corp. (YMTC).

Secondo Counterpoint Research, YMTC ha raggiunto una quota del 14% del mercato NAND nel secondo trimestre del 2026, guadagnando cinque punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il produttore cinese si avvicina così a SK hynix, che detiene il 19%, mentre Samsung Electronics rimane al 28%.

La crescita di YMTC è particolarmente significativa nel segmento consumer, dove il prezzo rappresenta un fattore determinante; mentre i principali produttori internazionali concentrano sempre più risorse sulle soluzioni a maggiore valore aggiunto, le aziende cinesi stanno ampliando l’offerta di chip standard, aumentando la pressione competitiva proprio in una fase di indebolimento della domanda.

Gli SSD per l’intelligenza artificiale continuano a rincarare: cosa può succedere nel 2027

Sarebbe tuttavia sbagliato interpretare il calo dei prezzi spot come una crisi dell’intero mercato NAND, le memorie destinate agli SSD enterprise stanno seguendo una traiettoria completamente diversa, sostenuta dagli investimenti delle grandi aziende tecnologiche nelle infrastrutture per l’intelligenza artificiale.

Una parte della spiegazione riguarda anche le caratteristiche degli impianti produttivi. Bank of America evidenzia che le linee di fabbricazione più datate rappresentano ancora il 20-30% della capacità globale di produzione di wafer NAND, ma non sono adatte a realizzare i chip avanzati richiesti dagli SSD enterprise ad alte prestazioni; di conseguenza, non è possibile riconvertire rapidamente queste strutture per soddisfare la domanda dei prodotti più sofisticati.

Si crea così una situazione apparentemente paradossale: da una parte aumentano le scorte di memorie standard destinate all’elettronica di consumo, dall’altra rimane forte la richiesta di soluzioni più avanzate per i data center.

I numeri confermano questa tendenza. Secondo Counterpoint Research, nel secondo trimestre del 2026 gli SSD enterprise hanno rappresentato il 48% delle spedizioni complessive di NAND in termini di bit, contro il 26% dello stesso periodo del 2025. Con l’espansione dell’intelligenza artificiale anche dalla fase di addestramento a quella di inferenza, queste unità stanno assumendo un’importanza crescente: consentono infatti di conservare grandi quantità di dati e recuperarli rapidamente, affiancando DRAM e memorie HBM nelle infrastrutture di calcolo.

Non sorprende quindi che TrendForce preveda un aumento dei prezzi contrattuali degli SSD enterprise compreso tra il 15% e il 20% nel quarto trimestre del 2026 rispetto ai tre mesi precedenti. Un andamento decisamente diverso da quello delle memorie destinate a smartphone e computer.

Per il mercato consumer, invece, le prospettive potrebbero diventare più favorevoli nel corso del prossimo anno. Bank of America prevede che nel primo trimestre del 2027 i prezzi contrattuali delle memorie NAND destinate a smartphone e PC potrebbero diminuire del 5-10% rispetto al trimestre precedente. I prodotti enterprise dovrebbero invece mantenersi stabili o registrare lievi aumenti, con un possibile calo del prezzo medio complessivo delle memorie NAND.

È comunque importante distinguere tra le previsioni sui prezzi contrattuali e quanto sta già accadendo sul mercato spot. Al momento è difficile stabilire se la flessione registrata nelle ultime settimane si sia già tradotta in prezzi più bassi per l’intero comparto NAND, è però probabile che gli acquirenti cerchino di ottenere sconti maggiori durante le negoziazioni con i produttori all’inizio del 2027.

Ovviamente, una diminuzione dei prezzi spot non significa che gli SSD disponibili nei negozi diventeranno immediatamente più economici, le variazioni devono attraversare diversi passaggi della filiera, dalle scorte di chip già acquistate alla produzione dei moduli, fino all’assemblaggio e alla distribuzione dei prodotti finiti. Potrebbe quindi essere necessario del tempo prima che eventuali ribassi si riflettano concretamente sui listini al dettaglio.

Come sottolineato da un dirigente del settore delle memorie citato dal Seoul Economic Daily, a differenza delle DRAM nel comparto NAND c’è un consenso diffuso sulla difficoltà di sostenere ancora a lungo gli aumenti di prezzo registrati finora. L’evoluzione del mercato nel prossimo anno dipenderà soprattutto dalla capacità della domanda di prodotti ad alto valore aggiunto per i data center IA di compensare la debolezza delle memoria standard destinate all’elettronica di consumo.

Per chi sta pensando di acquistare un SSD per il proprio PC, dunque, il 2027 potrebbe riservare qualche sorpresa positiva, ma al momento è ancora presto per parlare di ribassi imminenti nei negozi.