Da tanti mesi il mondo della tecnologia sta faticando per provare a mantenere bassi i costi di produzione dei chip di memoria, componenti sempre più difficili da reperire a causa della costante domanda soprattutto da parte delle aziende che si occupano di intelligenza artificiale.

Il boom del settore IA ha letteralmente stravolto il mercato della tecnologia mobile e tra le aziende “colpite” troviamo ovviamente anche Apple, che di recente ha deciso di trasferire sui consumatori i crescenti costi delle memorie, aumentando il prezzo di tanti suoi device.

Ma il colosso di Cupertino sta provando a risolvere il problema anche attraverso altre soluzioni.

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Apple e la carenza di chip di memoria

Stando a quanto è stato riportato da The Financial Times, Apple avrebbe chiesto all’amministrazione Trump l’autorizzazione ad acquistare chip di memoria dal fornitore cinese CXMT, azienda inclusa nella lista nera delle aziende militari cinesi (o lista 1260H), ossia un elenco di società che secondo il Pentagono hanno legami con l’Esercito Popolare di Liberazione e che, per tale motivo, potrebbero mettere a rischio la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Il fatto che CXMT sia inclusa nella lista nera delle aziende militari cinesi non impedisce ad Apple di acquistare chip da essa ma ciò avrebbe delle ripercussioni, come la possibilità di perdere i suoi contratti con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

Ed ancora, un eventuale accordo stretto con CXMT potrebbe portare al rischio per il colosso di Cupertino di esporsi alle critiche di una parte del mondo politico statunitense, con un conseguente non trascurabile problema di reputazione.

In sostanza, Apple nei prossimi mesi si potrebbe trovare a dover prendere decisioni che potranno incidere in modo significativo sul suo futuro prossimo.