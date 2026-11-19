LEGO presenta la nuova collezione Speed Champions Formula 1, che comprende non solo tutti gli 11 team del campionato del mondo 2026, ma per la prima volta anche le minifigure di tutti i 22 piloti. Andiamo a scoprire più da vicino le novità.

Arrivano i nuovi set LEGO Speed Champions con minifigure di tutti i 22 piloti

La partnership tra LEGO e Formula 1 prosegue: in occasione del Gran Premio di Las Vegas i due brand hanno confermato i prossimi passi con nuove anteprime, nuovi prodotti ed esperienze per i fan. Grande protagonista è la nuova collezione Speed Champions con le monoposto del regolamento 2026, che per la prima volta include anche le minifigure dei piloti:

Auto da corsa F1 Ferrari SF-26 (77267) con Charles Leclerc e Lewis Hamilton (preordine)

(77267) con Charles Leclerc e Lewis Hamilton (preordine) Auto da corsa F1 Mercedes-AMG Petronas W17 (77270) con Andrea Kimi Antonelli e George Russell (preordine)

(77270) con Andrea Kimi Antonelli e George Russell (preordine) Auto da corsa F1 Oracle Red Bull Racing RB22 (77268) con Max Verstappen e Isack Hadjar (preordine)

(77268) con Max Verstappen e Isack Hadjar (preordine) Auto da corsa F1 McLaren Mastercard MCL40 (77269) con Lando Norris e Oscar Piastri (preordine)

(77269) con Lando Norris e Oscar Piastri (preordine) Auto da corsa F1 Aston Martin Aramco AMR26 (77271) con Fernando Alonso e Lance Stroll (preordine)

(77271) con Fernando Alonso e Lance Stroll (preordine) Auto da corsa F1 Atlassian Williams FW48 (77272) con Carlos Sainz e Alexander Albon (preordine)

(77272) con Carlos Sainz e Alexander Albon (preordine) Auto da corsa F1 Visa Cash App RB VCarb 03 (77273) con Liam Lawson e Arvid Lindblad (preordine)

(77273) con Liam Lawson e Arvid Lindblad (preordine) Auto da corsa F1 BWT Alpine A526 (77274) con Pierre Gasly e Franco Colapinto (preordine)

(77274) con Pierre Gasly e Franco Colapinto (preordine) Auto da corsa F1 TGR Haas VF-26 (77275) con Oliver Bearman ed Esteban Ocon (preordine)

(77275) con Oliver Bearman ed Esteban Ocon (preordine) Auto da corsa F1 Audi Revolut R26 (77276) con Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg (preordine)

(77276) con Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg (preordine) Auto da corsa F1 Cadillac MAC-26 (77277) con Valtteri Bottas e Sergio Perez (preordine)

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“I fan della Formula 1 non seguono solo team e monoposto: con i piloti instaurano un legame fortissimo. Portare per la prima volta tutti i 22 piloti nel mondo delle minifigure LEGO offre ai fan un modo nuovo e divertente per celebrare queste personalità, le rivalità e i momenti più emozionanti dei giorni di gara“, ha dichiarato Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer del Gruppo LEGO. “Siamo davvero entusiasti di inaugurare il 2027 con questo primo lancio, ed è solo l’inizio. Non vediamo l’ora di svelare tanti altri modi in cui i fan potranno celebrare la loro passione per la Formula 1, attraverso prodotti ed esperienze LEGO, per il resto dell’anno e oltre“.

“Fin dall’inizio della nostra partnership, Formula 1 e il Gruppo LEGO hanno unito la passione comune per l’innovazione, la tecnologia e la creatività per offrire ai fan di tutte le età nuovi modi di vivere questo sport“, ha aggiunto Emily Prazer, Chief Commercial Officer di Formula 1. “Oggi, ci spingiamo ancora più in là, con nuovi prodotti ed esperienze che danno vita all’ingegneria che sta dietro la Formula 1. Vedere tutti i 22 piloti riprodotti come minifigure LEGO è un esempio perfetto di ciò che rende questa partnership così divertente per i fan, che potranno presto assistere alla prima LEGO Race in assoluto a Las Vegas, dove avremo in serbo alcune sorprese”.

Con il Gran Premio di Las Vegas ritornano anche le minicar LEGO che avevano debuttato nel Gran Premio di Gran Bretagna, con alcune novità speciali pensate proprio per Las Vegas. Questa gara si terrà sabato 21 novembre e riserverà una sorpresa divertente su chi siederà al volante delle minicar: la formazione dei piloti sarà svelata sui canali social del brand LEGO entro la fine della settimana.

Le nuove monoposto Speed Champions includono ovviamente le livree 2026 e per la prima volta sarà possibile personalizzare le vetture attraverso gli adesivi corrispondenti ai numeri dei singoli piloti. Le minifigure sono accompagnate da caschi e tute da gara con stampe dettagliate, che riportano nomi e numeri dei piloti.

Tutti i nuovi set qui sopra sono già disponibili in preordine al prezzo consigliato di 29,99 euro: l’aumento di 2 o 3 euro rispetto alla generazione precedente viene “giustificato” dalla presenza della doppia minifigure. La data di uscita è fissata per il 1° marzo 2027.