Appassionati di Godzilla e film kaiju di tutto il mondo, riunitevi: nel corso delle ultime ore, LEGO ha annunciato l’uscita del primo set di Godzilla del “Monsterverse” messo a punto da Legendary. Un tributo senz’ombra di dubbio imponente nelle sue dimensioni e nel numero di pezzi, che non fa di certo invidia ad altri prodotti simili: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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LEGO Godzilla: i dettagli e il prezzo del nuovo set

Godzilla rappresenta sicuramente il kaiju più famoso e iconico della storia del cinema, con decine di lungometraggi (e relativi filoni che si sono avvicendati nel tempo) alle sue spalle, fin dalla sua primissima apparizione, risalente al 1954, che ha poi conquistato a macchia d’olio altri medium come le serie TV, i fumetti o i videogiochi.

Per celebrare anche l’uscita dell’ultimo film della serie cinematografica, Godzilla Minus Zero, dunque, LEGO ha pensato di fare le cose in grande, nel senso letterale del termine, con un set dedicato da ben 5363 pezzi in totale, nato dall’idea del fan designer newyorkese Matthew Esposito e poi divenuto realtà: un numero di pezzi decisamente elevato, che lo fa diventare di diritto il modello LEGO Ideas più grande che sia mai stato lanciato finora sul mercato.

Anche l’altezza stupisce, con i suoi 70 centimetri di altezza (e 40 centimetri di larghezza) che lo rendono un prodotto da esposizione indubbiamente imponente, pensato soprattutto per i collezionisti e i più appassionati al franchise: per fare un rapido confronto “dimensionale” e avere un’idea più pratica della sua grandezza, infatti, una semplice minifigure LEGO arriverebbe appena all’altezza della caviglia di Godzilla.

I dettagli non mancano di certo, in questo caso: sulla superficie del set LEGO è infatti possibile notare la pelle squamosa e texturizzata, così come le pinne frastagliate e la coda che richiamano in tutto e per tutto il celebre mostro cinematografico, con la possibilità di ricreare l’iconico raggio atomico che esce dalla bocca di Godzilla per aggiungere ulteriore spettacolarità al set LEGO. La creatura, poi, è completamente regolabile a proprio piacimento: è infatti possibile muovere spalle, gomiti, polsi e dita in modo da far assumere al mostro qualsiasi posizione venga in mente al collezionista di turno.

Per chi fosse interessato ad acquistarlo, il nuovo set LEGO Ideas Godzilla sarà disponibile a partire dal prossimo 27 novembre 2026 sul sito ufficiale della compagnia e in tutti i LEGO Store disseminati in giro per l’Italia, ad un prezzo suggerito di 399,99 euro. Ma le sorprese per gli appassionati non finiscono qui: coloro che acquisteranno il nuovo set dedicato a Godzilla a cavallo tra il 27 e il 30 novembre 2026 (sia sul sito ufficiale che nei LEGO Store) riceveranno in omaggio il set LEGO Ideas Logo e Impronta di Godzilla, utile ad arricchire ulteriormente l’esposizione con un dettaglio aggiuntivo.