Fin dall’esordio sul mercato di iPhone Duo è stato chiaro che uno dei principali problemi da affrontare per il team di Apple sarebbe stato quello delle applicazioni di terze parti: i primi utilizzatori, infatti, si sono da subito lamentati per il fatto che la qualità degli “adattamenti” per il form factor del nuovo melafonino lasciasse piuttosto a desiderare.

Anche Adam Mosseri nei giorni scorsi ha voluto dire la sua sull’argomento, sostenendo che progettare un’applicazione di Instagram ottimizzata per iPhone Duo sarà un’impresa piuttosto impegnativa.

Sempre più app ottimizzate per iPhone Duo

All’inizio di questo mese il colosso di Cupertino ha annunciato il raggiungimento del prestigioso traguardo di 100.000 applicazioni che supportano iPhone Duo e nelle scorse ore l’azienda statunitense ha reso noto di avere raddoppiato tale cifra.

Attraverso un post su X, infatti, Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple, ha annunciato che in poco più di una settimana dal precedente traguardo il numero di applicazioni ottimizzate per il nuovo iPhone ha superato quota 200.000.

Il dirigente del colosso di Cupertino si è detto entusiasta di quanto rapidamente gli sviluppatori abbiano accolto il primo modello pieghevole dell’azienda, aggiungendo di non vedere l’ora di scoprire cosa saranno in grado di creare nei prossimi mesi.

Numeri a parte, c’è comunque da prendere atto che tra coloro che hanno acquistato iPhone Duo sono proprio le applicazioni uno dei problemi maggiormente sentiti, soprattutto ora che Apple pare intenzionata ad accontentare con iOS 27.3 chi lamentava l’assenza di Face ID, preparandosi ad introdurre un sistema di sblocco con il viso (certamente meno sicuro ma, ad ogni modo, comodo da usare).

L’esistenza di un ecosistema di app ottimizzate resta uno degli aspetti fondamentali per il successo di un device e, pertanto, è lecito attendersi per i prossimi mesi ulteriori importanti miglioramenti, per i quali Apple è senza dubbio già al lavoro.