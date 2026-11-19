La Formula 1 e WHOOP, azienda leader nel segmento dei wearable per il monitoraggio della salute e delle performance sportive, hanno annunciato una partnership strategica globale di quattro anni.

Questa partnership consentirà alla classe regina del motorsport a ruote scoperte di mettere al centro della scena la “telemetria fisiologica” dei piloti, mostrando lo sforzo fisico e mentale a cui sono sottoposti nei momenti più intensi delle gare e arricchendo l’esperienza offerta ai fan sia in TV che sui social. Scopriamo tutti i dettagli.

Formula 1 e WHOOP siglano una partnership globale quadriennale

Alla vigilia del Gran Premio di Las Vegas (che andrà in scena nel weekend), come anticipato in apertura, Formula 1 e WHOOP hanno siglato e annunciato una partnership strategica globale, della durata di quattro anni, che trasforma l’azienda in Official Health & Fitness Wearable Partner della Formula 1.

“La Formula 1 è sempre stata sinonimo di superamento dei limiti e questa partnership con WHOOP apre un nuovo capitolo incredibilmente entusiasmante per il nostro sport. Per la prima volta potremo avvicinare ancora di più i fan alla comprensione di ciò che alcuni dei nostri piloti provano fisicamente e mentalmente durante i momenti più intensi di una gara. L’opportunità di scoprire nuove prospettive, raccontare nuove storie e mostrare l’atletismo di livello mondiale che rende la F1 uno degli sport più estremi ed emozionanti al mondo è davvero rivoluzionaria. Non vedo l’ora di vedere queste intuizioni prendere vita attraverso le nostre trasmissioni, offrendo ai fan un modo completamente nuovo di vivere la Formula 1, evidenziando al contempo l’incredibile forza, resilienza e determinazione necessarie per competere ai massimi livelli del motorsport.” Stefano Domenicali

Presidente e CEO, Formula 1

“WHOOP sta portando una dimensione completamente nuova alla Formula 1, rivelando le prestazioni umane al volante. Per decenni, i fan hanno avuto una visione incredibile delle vetture, ma meno dell’impatto che le gare hanno sui piloti. Ora, per la prima volta, possiamo mostrare cosa succede all’interno del corpo di un pilota durante i momenti più intensi di una gara. Questo cambierà il modo in cui i fan vivono la Formula 1 e, in definitiva, approfondirà la nostra comprensione delle prestazioni umane.” Will Ahmed

Fondatore e CEO, WHOOP

A new way to experience Formula 1. Formula 1 and @WHOOP have announced a new multi-year partnership aimed to bring fans closer to the physical and mental demands of racing than ever before. As the Official Health & Fitness Wearable Partner of Formula 1, WHOOP will work with F1 to develop new storytelling opportunities around driver biometric insights, helping fans better understand what drivers experience during some of the most intense moments on track. From strain and focus to the demands of racing at more than 300km/h, the partnership aims to provide a new perspective on the athletes behind the wheel and another way for fans to experience the sport. Read the full announcement here: https://t.co/eF8y1CqkJP — F1 Media (@F1Media) November 18, 2026

Dati biometrici in tempo reale nelle dirette TV dal 2027

A partire dalla stagione 2027, la Formula 1 integrerà nelle proprie trasmissioni televisive internazionali i dati fisiologici dei piloti in tempo reale rilevati tramite la piattaforma WHOOP Live.

Durante i momenti chiavi delle gare, come la partenza, i sorpassi decisivi e l’ultimo giro, i telespettatori potranno osservare in diretta parametri quali la frequenza cardiaca e i livelli di sforzo. La sicurezza è sempre al primo posto.

I piloti indosseranno il dispositivo WHOOP, il primo wearable consumer approvato dalla FIA per l’utilizzo in gara, sul bicipite tramite una manica speciale ignifuga progettata ad hoc.

Oltre al tracciamento durante la gara, questa tecnologia permetterà di analizzare l’impatto dei viaggi internazionali, del sonno e del recupero, sia sui piloti che sul personale dei team, durante tutta la stagione.

Reazioni contrastanti da parte dei piloti

WHOOP collabora da inizio anno con la Scuderia Ferrari e, questo annuncio, espande sostanzialmente la presenza dell’azienda nel circus, estendendola anche alla F1 Academy e contribuendo a mettere in luce l’importanza di salute, fitness e recupero ai massimi livelli del motorsport.

Lewis Hamilton (Ferrari) ha accolto positivamente questa novità: il sette volte campione del mondo sfrutta un WHOOP da anni per comprendere al meglio il suo corpo, il suo recupero e cosa gli serve per esprimersi al massimo livello, e si dice entusiasta del fatto che i fan possano vedere i dati di chi guida.

Non tutti però hanno accolto questa novità in maniera positiva: ad esempio, il quattro volte campione del mondo Max Verstappen ha detto in un intervista al De Telegraaf che non si presterà a questa iniziativa (via FormulaPassion):