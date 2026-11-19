A un paio di settimane dal Gran Premio di San Paolo, quello corso sull’Autódromo José Carlos Pace nella cittadina di Interlagos (in Brasile), la Formula 1 è pronta a tornare in pista per la gara inaugurale dell’ultima tripletta stagionale (che proseguirà con Qatar e Abu Dhabi) di questo 2026.

Sabato 21 novembre (anche se qua in Italia sarà già domenica 22 novembre) si correrà il Gran Premio di Las Vegas 2026, ventunesima tappa della stagione 2026. Andiamo a fare il punto della situazione, anche su una novità in ottica futura, ad analizzare alcuni dettagli sulla pista e a scoprire come (e dove) seguire tutte le sessioni in diretta.

Formula 1 2026: dove eravamo rimasti

Due settimane fa la Formula 1 ha fatto tappa a Interlagos per il Gran Premio del Brasile, ventesimo appuntamento della stagione 2026, che ha sancito la conquista del campionato costruttori da parte di Mercedes.

In un weekend caratterizzato da cambi repentini di meteo e tante penalità per sostituzione di componenti della power unit che hanno mischiato parzialmente le carte in tavola, a spuntarla è stato il campione del mondo 2025 Lando Norris (McLaren), autore della pole position al sabato e della vittoria alla domenica (la terza nella stagione 2026 per il britannico).

Alle sue spalle hanno concluso le due Red Bull di Verstappen (sempre più lanciato verso il secondo posto nel mondiale piloti) e Hadjar. Ai piedi del podio le due Mercedes di Russell e del neo-campione del mondo Antonelli.

A chiudere la zona punti abbiamo Piastri (McLaren), Lawson (Racing Bulls) e Hulkenberg (Audi), preceduto dalle due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Per il Cavallino Rampante la trasferta carioca è stata molto complicata, con difficoltà accentuate da alcune scelte (vedi le pressioni delle gomme) nelle fasi iniziali della gara.

FOM ufficializzano i V8 per il 2030 ma l’annuncio viene ritirato

La notizia era nell’aria da tempo ma un paio di giorni fa è divenuta “ufficiale”: il virgolettato è d’obbligo, dato che l’annuncio congiunto di FIA e Formula 1 è stato poi ritirato, probabilmente per limare qualcosa che era stato dato per scontato.

Parliamo del ritorno dei motori V8 a partire dal 2030: in base a quanto si poteva apprezzare nell’annuncio (condiviso di seguito, via FormulaPassion), si tratterà di motori turbo da 2,1 litri che risulteranno più semplici, leggeri ed economici rispetto alle complesse power unit attuali.

La parte ibrida sarà presente ma in forma decisamente più contenuta rispetto ad oggi, mentre i carburanti dovrebbero essere sintetici (come avviene già oggi). Il regolamento definitivo, e di conseguenza l’ufficialità, dovrebbero arrivare entro fine anno.

Oltre a cambiare i motori, l’obiettivo di FIA e Formula 1 è quello di avere vetture complessivamente più piacevoli da guidare: con il prossimo ciclo tecnico, quindi, possiamo aspettarci monoposto più piccole, leggere e agili.

Tutto pronto per la ventunesima tappa della stagione 2026

Tornando al presente, nel weekend si correrà il ventunesimo Gran Premio della stagione 2026 di Formula 1 che, come anticipato in apertura, sarà la terza gara su suolo Statunitense e avrà luogo sul Las Vegas Strip Circuit nella capitale dello stato del Nevada.

La pista misura 6.201 metri ed è caratterizzata da 17 curve (undici a sinistra e sei a destra), con tre tratti in allungo, tra cui il lunghissimo rettilineo della Strip, curvoni in accelerazione e parti lente e tortuose, ad esempio la zona tra curva 5 e curva 9.

Il punto di rilevamento per l’attivazione della Overtake Mode (ovvero la modalità sorpasso con extra potenza dal motore elettrico e maggiore ricarica) è stato posizionato all’uscita di curva 16, quindi all’alba dell’ultimo allungo prima del traguardo.

Per quanto concerne la Straight Mode (ovvero l’aerodinamica attiva con entrambe le ali aperte), invece, sono state deliberate tre zone: il rettilineo che va da curva 4 a curva 5, il tratto che culmina con il lunghissimo rettilineo della Strip (da curva 12 a curva 14) e l’allungo tra curva 16 e curva 17.

Cosa aspettarci sul Las Vegas Strip Circuit

Come nelle precedenti tre tappe, dato che non sono previste ulteriori weekend Sprint nella parte finale della stagione, anche in quel di Las Vegas andrà in scena un weekend “tradizionale”: avremo tre sessioni di prove libere, una sessione di qualifica (suddivisa nelle solite tre manche con sei eliminazioni alla fine delle prime due manche) e la singola gara alla domenica.

Il Las Vegas Strip Circuit è realizzato sulle strade pubbliche attorno ai celebri casinò della capitale del Nevada ma, a differenza della maggior parte dei cittadini, richiede assetti estremamente scarichi, paragonabili a quelli di Monza.

Assieme alla Sphere, il rettilineo della Strip è il simbolo del circuito con i suoi 1,9 km che si snodano su Las Vegas Boulevard (i piloti transitano davanti a hotel iconici come il Bellagio e il Ceasars Palace). Con la precedente generazione di monoposto, questo rappresentava un tratto “full gas” con velocità di punta tra i 340-350 km/h (e picchi anche vicini ai 370 km/h).

Con le monoposto 2026 il tutto è un punto interrogativo, dato che i piloti dovrebbero (o meglio potrebbero) avere il gas spalancato per circa l’80% del giro. Quindi, ancora una volta, sarà fondamentale gestire al massimo l’energia e scaricare tutta la potenza elettrica nei punti giusti. Sulla Strip, la velocità di punta potrebbe essere raggiunta ben prima della fine del rettilineo.

Capitolo meteo, il weekend di Las Vegas (che sin dal suo ritorno ha trovato spazio in calendario nella seconda metà di novembre) sarà caratterizzato dal freddo, accentuato ulteriormente dal fatto di correre in notturna. Le previsioni parlano di nuvoloso senza pioggia per tutto il weekend ma sarà importante “accendere” le gomme, dato che le temperature oscilleranno tra i 3°C di minima e i 14°C di massima.

Capitolo gomme, Pirelli ha deciso di portare le tre mescole più morbide della propria gamma (C3, C4 e C5) e avverte sui possibili rischio di graining, fenomeno accentuato dalle basse temperature e dai bassi livelli di grip, raccontando di probabile degrado di natura meccanica. Sulla carta, la strategia vincente sembra essere quella a una sosta, dato che l’undercut è poco efficace per via delle basse temperature.

Come guardare il Gran Premio del Brasile 2026 di Formula 1

Tutte le sessioni in diretta del Campionato mondiale 2026 di Formula 1 verranno trasmesse in diretta esclusivamente su Sky e su NOW, il servizio in abbonamento solo online della piattaforma:

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Orari (diretta e differite) del Gran Premio di Las Vegas 2026

Di seguito, invece, riportiamo gli orari (italiani) di tutte le sessioni in pista della classe regina che scandiranno il weekend del Gran Premio di Las Vegas 2026, ventunesima tappa della stagione 2026 di Formula 1.

Venerdì 20 novembre 2026 01:30 – Prove Libere 1 05:00 – Prove Libere 2

Sabato 21 novembre 2026 01:30 – Prove Libere 3 15:00 – Qualifiche

Domenica 22 novembre 2026 05:00 – Gara (50 giri o 120 minuti)



Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport F1 (canale 207 di Sky o su NOW), mentre le due sessioni principali saranno trasmesse in differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre): alle 20:15 di sabato 21 novembre 2026 ci sarà la differita delle Qualifiche; alle 18:00 di domenica 22 novembre 2026 ci sarà la differita della Gara.