Anthropic è ora una società quotata: le azioni hanno esordito oggi sul Nasdaq con il ticker ANT a 111,50 dollari, il 34 per cento in più rispetto al prezzo dell’IPO, al termine della più grande offerta pubblica iniziale mai realizzata a Wall Street. Nel corso della seduta la capitalizzazione ha superato i 2.000 miliardi di dollari, per poi assestarsi sopra i 1.000 miliardi.

Un debutto da record

Mercoledì sera il prezzo era stato fissato a 83 dollari per azione, sopra la forchetta indicativa di 70-78 dollari, per una valutazione di 1.500 miliardi. Gli scambi sono iniziati un paio d’ore dopo la campana d’apertura e hanno portato il titolo a un massimo intraday di 114,99 dollari, il 39 per cento sopra la quotazione di partenza. Dopo circa novanta minuti di contrattazioni il prezzo si aggirava intorno ai 95 dollari, con una capitalizzazione di circa 1.230 miliardi.

L’offerta comprendeva 980 milioni di azioni di classe A: Anthropic ne ha vendute 956.351.354 e i soci venditori le restanti 23.648.646. La società ha raccolto così 81,3 miliardi di dollari, un primato per il mercato dei listini. A giugno SpaceX si era fermata a circa 75 miliardi, ma con una valutazione più alta, intorno ai 1.900 miliardi alla giornata di mercoledì.

Le parole di Daniela Amodei e i timori del mercato

Prima dell’apertura la cofondatrice Daniela Amodei ha preso la parola al Nasdaq, rivolgendosi a chi guarda all’intelligenza artificiale con inquietudine.

“To anyone watching who is uneasy about AI or unsure what it will mean for you. This technology needs you. Not your trust, not your use, but your voice.”

Il debutto cade in una fase delicata. Il titolo di Nvidia ha continuato a scendere dopo le dimissioni di Jensen Huang, annunciate dal consiglio di amministrazione il 12 novembre con effetto immediato: l’uscita riguarda anche il board, e Colette Kress, chief financial officer, è diventata amministratrice delegata ad interim. Rispetto alla chiusura record del 6 ottobre, il titolo ha perso il 36 per cento. A metà seduta il Nasdaq cedeva 363 punti e il Dow Jones 1.038, con gli investitori preoccupati per una regolamentazione federale più severa su intelligenza artificiale e data center dopo la netta vittoria dei Democratici alle elezioni di midterm.

Nvidia nel capitale e la concorrenza

Nvidia è anche un azionista: si è impegnata ad acquistare circa 10 miliardi di dollari di azioni Anthropic in un collocamento privato da 26 miliardi che si chiude insieme all’IPO. Con le due operazioni la società ha raccolto oltre 100 miliardi di dollari.

Il quadro competitivo resta affollato. Stando alle indiscrezioni, OpenAI punta a un debutto in Borsa nel 2027, mentre Google è tornata a competere ai livelli più avanzati della frontiera.