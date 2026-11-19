Il Black Friday di Amazon è partito nell’edizione 2026: l’evento ha anche quest’anno una durata di diversi giorni ed è particolarmente ricco di offerte sulla tecnologia. Le promozioni sono valide dal 19 al 30 novembre 2026, con sconti su una miriade di prodotti: in questo caso abbiamo selezionato per voi le migliori offerte del Black Friday Amazon riguardanti i robot aspirapolvere e lavapavimenti. Vediamo quali sono le proposte da non lasciarsi sfuggire se state cercando un valido aiuto per la pulizia della casa.

Le offerte del Black Friday Amazon sui robot aspirapolvere e lavapavimenti

Amazon ha annunciato qualche giorno fa le date della sua Settimana del Black Friday, e le offerte hanno preso il via proprio in queste ore: passeranno dal vero e proprio Black Friday di venerdì 27 novembre 2026 e si concluderanno il 30 novembre 2026 in occasione del Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia (un po’ snaturata negli ultimi tempi vista la maggiore durata delle iniziative promozionali).

Le offerte Amazon sono tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, robot aspirapolvere e lavapavimenti compresi, e visto il rischio di perdersi tra gli scaffali virtuali potrebbe essere difficile andare a scovare le proposte più interessanti. A questo ci pensiamo noi, visto che stiamo per mostrarvi le offerte più intriganti di questa Settimana del Black Friday Amazon riguardanti questi prodotti per la pulizia smart della casa. Contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non bisogna per forza essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).

Abbonati ad Amazon Prime

Gli sconti qui in basso potrebbero non essere esaustivi: ai modelli qui sotto potrebbero aggiungersene altri nel corso dei giorni, con offerte lampo o offerte WOW proposte un po’ “a sorpresa”. Le offerte sono tantissime e coinvolgono diversi marchi, come ad esempio Roborock, ECOVACS, DREAME, Narwal e non solo.

Senza ulteriori indugi, ecco robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta durante questa Settimana del Black Friday di Amazon, ordinati per fascia di prezzo per facilitarne la consultazione.

Queste erano dunque le principali offerte su robot aspirapolvere e lavapavimenti del Black Friday 2026 di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Settimana del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte durante questo Black Friday (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.

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