Il Black Friday di Amazon è partito nell’edizione 2026: l’evento ha anche quest’anno una durata di diversi giorni ed è particolarmente ricco di offerte sulla tecnologia. Le promozioni sono valide dal 19 al 30 novembre 2026, con sconti su una miriade di prodotti: in questo caso abbiamo selezionato per voi le migliori offerte del Black Friday Amazon riguardanti i robot aspirapolvere e lavapavimenti. Vediamo quali sono le proposte da non lasciarsi sfuggire se state cercando un valido aiuto per la pulizia della casa.
Le offerte del Black Friday Amazon sui robot aspirapolvere e lavapavimenti
Amazon ha annunciato qualche giorno fa le date della sua Settimana del Black Friday, e le offerte hanno preso il via proprio in queste ore: passeranno dal vero e proprio Black Friday di venerdì 27 novembre 2026 e si concluderanno il 30 novembre 2026 in occasione del Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia (un po’ snaturata negli ultimi tempi vista la maggiore durata delle iniziative promozionali).
Le offerte Amazon sono tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, robot aspirapolvere e lavapavimenti compresi, e visto il rischio di perdersi tra gli scaffali virtuali potrebbe essere difficile andare a scovare le proposte più interessanti. A questo ci pensiamo noi, visto che stiamo per mostrarvi le offerte più intriganti di questa Settimana del Black Friday Amazon riguardanti questi prodotti per la pulizia smart della casa. Contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non bisogna per forza essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).
Gli sconti qui in basso potrebbero non essere esaustivi: ai modelli qui sotto potrebbero aggiungersene altri nel corso dei giorni, con offerte lampo o offerte WOW proposte un po’ “a sorpresa”. Le offerte sono tantissime e coinvolgono diversi marchi, come ad esempio Roborock, ECOVACS, DREAME, Narwal e non solo.
Senza ulteriori indugi, ecco robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta durante questa Settimana del Black Friday di Amazon, ordinati per fascia di prezzo per facilitarne la consultazione.
Robot sotto i 300 euro
Soluzioni economiche per chi cerca un robot aspirapolvere funzionale con funzioni essenziali di lavaggio o stazioni di svuotamento base, ideali per la pulizia quotidiana senza spendere troppo.
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-14%
roborock Qrevo S Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio Panno 75°C | Asciugatura Aria Calda 45°C, 18.500Pa, Antigroviglio, Evitare Ostacoli, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti, Bianco Set
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-9%
roborock QV 35S - Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Nero (Ricondizionato) | 10.000 Pa, spazzole anti-groviglio, prevenzione intelligente degli ostacoli e docking station multifunzione
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-14%
roborock Qrevo S Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio Panno 75°C | Asciugatura Aria Calda 45°C, 18.500Pa, Antigroviglio, Evitare Ostacoli, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti, Nero Set
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-14%
roborock QV 35S Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Bianco (Ricondizionato) | 10.000 Pa, spazzole anti-groviglio, prevenzione intelligente degli ostacoli e docking station multifunzione
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-9%
dreame L40 Ultra A Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione 24.000 Pa | Spazzola TriCut, Sollevamento Mocio 10,5 mm, Stazione Base Multifunzione, Auto-Pulizia Mocio e Rilevamento Intellig. Ostacoli
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-5%
SwitchBot S20 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Evitamento Degli Ostacoli AI, 10000 Pa, Auto-Svuotamento e Riempimento, Lava e Asciuga Autopulizia Supporto Matter e Apple Home
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Narwal Freo X10 Pro Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Anti-Groviglio | Mop Triangolare per Angoli, Autopulizia e Asciugatura, 11.000 Pa, Navigazione Lidar, 220 Min Autonomia, Ideale Peli Animali
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-14%
XIAOMI H50 Robot aspirapolvere con lavaggio e panno sollevabile, 10000 Pa | Sistema Anti-Tangle doppio, raccolta polvere automatica, pulizia e asciugatura panno, lavatoio auto
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-13%
roborock QV 35A Robot Aspirapolvere Bianco (Ricondizionato) | Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno
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-15%
iRobot Roomba® Plus 416 Combo robot aspirapolvere lavapavimenti, bianco | Stazione AutoWash™ autosvuotante mappa LiDAR multilivello, mop rotanti estensibili con asciugatura ad aria calda, 20.000 Pa
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-6%
Hisense, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Mappatura Laser, 3 Livelli di Potenza e di Lavaggio, Controllo tramite App (Wi-Fi), 150 min di autonomia, Batteria 5200 mAh, 55W, Nero (Black RVCL144AB)
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-44%
Philip Homerun 2000 Robot Aspirapolvere e scrub - Potenza extra forte, potenziatore per tappeti, radar LDS, stazione di automazione 70 giorni, applicazione Homerun, bianco artico (XU2100/25)
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PHILIPS Robot Aspirapolvere Serie 2000 - Aspirazione 2700 Pa, Navigazione Laser, HomeRun App, Stazione di Svuotamento Automatica, 130 minuti di Autonomia, Modalità Tappeto (XU2100/20)
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-5%
roborock Q10 S5+ Set Robot Aspirapolvere 10.000Pa, Panno Sollevabile, Nero | Panno Sollevabile, Pulizia VibraRise 2.0, Anti-groviglio, Evitamento degli Ostacoli, APP, Strategie dei Tappeti
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SwitchBot K11+ Robot aspirapolvere e lavapavimenti con Matter, 6.000 Pa, svuotamento automatico per 90 giorni, sistema LDS, ultra-sottile con 9 cm, compatibile con Apple Casa, Alexa e Google Home
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SwitchBot K11+ Robot aspirapolvere e lavapavimenti con Matter, 6.000 Pa, svuotamento automatico per 90 giorni, sistema LDS, ultra-sottile con 9 cm, compatibile con Apple Casa, Alexa e Google Home
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-6%
roborock Q7 L5+ Set Robot Aspirapolvere con Stazione Svuotamento Automatico | 8.000 Pa, Quantità d'acqua Regolabile per il Lavaggio, Doppio Anti-groviglio, Auto Boost sui Tappeti, Nero
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-6%
roborock Q7 L5+ Set Robot Aspirapolvere con Stazione Svuotamento Automatico | 8.000 Pa, Quantità d'acqua Regolabile per il Lavaggio, Doppio Anti-groviglio, Auto Boost sui Tappeti, Bianco
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-15%
iRobot Roomba® 115 Combo robot aspirapolvere lavapavimenti, nero | Con AutoEmpty™ dock, stazione autosvuotamento, SmartScrub™, map ClearView™ LiDAR, aspirazione e lavaggio 2 in 1, 15.000 Pa
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-13%
iRobot Roomba® 115 Combo robot aspirapolvere lavapavimenti, nero | Compatto, aspirazione e lavaggio 2 in 1, mappatura ClearView™ LiDAR, SmartScrub™, controllo app e vocale, 15.000 Pa
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-27%
Robot aspirapolvere e lavapavimenti Tapo RV30 Max Plus, 5300 Pa, 4-in-1 | Sacchetto polvere 3 L, svuotamento automatico, navigazione LiDAR+IMU, batteria 150 min, ideale per tappeti e peli di animali
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-24%
Tapo RV20 Max Plus Bianco Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura 5300Pa, Svuotamento Automatico Polvere 3L, Navigazione LiDAR MagSlim, Design Ultra Compatto 83mm, Controllo APP&Alexa&Google
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-27%
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Robot tra 300 e 500 euro
Modelli di fascia media che combinano potenze di aspirazione elevate, navigazione laser accurata e stazioni multifunzione con lavaggio o asciugatura automatica, ideali per appartamenti di medie e grandi dimensioni.
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-29%
roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 22.000Pa, 7,98 cm | Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale
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-17%
ECOVACS T90S Pro OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO Roller Gen 3.0, Lavaggio Mocio Autom., Navigazione AI, Pulizia Bordi Extreme Spazzola Anti-Groviglio Ricarica PowerBoost
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-17%
Anker eufy Omni C30 Robot Aspirapolvere, 35.000 Pa, per Peli di Animali | Filtrazione Multiciclonica, Spazzola laterale Estensibile, Zero grovigli, Stazione 6 in 1, Mappatura Intelligente
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-17%
ECOVACS T90S Pro OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO Roller Gen 3.0, Lavaggio Mocio Autom., Spazzola anti-groviglio, Navigazione. AI, Ricarica PowerBoost Stazione All-in-One
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-38%
DREAME L60 Ultra CE Robot Aspira e Lava, 35.000 Pa, Spazzola Antigroviglio | Auto-pulizia Moci 100 ℃, Spazzola Laterale e Mocio Estensibili, Sollevamento Mocio 10,5 mm e Controllo Tramite App e Voce
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-9%
DREAME L50 Pro Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 8,95 cm, 19.500 Pa | DuoBrush, Aggira Ostacoli con IA e Naviga a 360°, Supera Ostacoli 4 cm, Stazione Base 8-in-1, Tecn. TripleUp
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-17%
ECOVACS T90S PRO OMNI Care Kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | Lavaggio Mocio Autom., Navigazione AI, Pulizia Bordi Extreme, Spazzola Anti-Groviglio, Ricarica PowerBoost, Accessori Extra
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-12%
DJI ROMO S robot aspirapolvere lavapavimenti, 25.000 Pa | Aspirazione da 25.000 Pa, rilevamento ostacoli a livello di drone, Spazzola anti-groviglio, Lavaggio automatico del mop
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-14%
dreame L50s Pro Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Autosvuotamento per 100 Giorni e Autopulizia ad Alta Temperatura, Aspirazione da 30.000 Pa,Pulizia di Bordi e Angoli,Spazzola Antigroviglio
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-39%
Narwal Freo 20 Edge Robot Aspirapolvere Lavapavimenti,Track Mop Autopulente | 31.000 Pa, Stazion Senza Manutenzione, Pulizia Bordi e Angoli, Anti-Groviglio, 120 Giorni di Svuotamento, 12N Lavaggio
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-8%
roborock Qrevo Edge 2 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25.000Pa | LDS Retrattile, 7,98 cm, FlexiArm, Antigroviglio, Autopulizia Panno 80°C, Evita Oltre 280 Oggetti, Videochiamata, Bianco
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-8%
roborock Qrevo Edge 2 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25.000Pa, Nero | LDS Retrattile, 7,98 cm, FlexiArm, Antigroviglio, Autopulizia Panno 80°C, Evita Oltre 280 Oggetti, Videochiamata
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-27%
Xiaomi Robot Aspirapolvere 6, 30.000 Pa, Rullo Lavapavimenti | Potenza di aspirazione di 30.000 Pa, lavaggio del rullo con acqua calda a 80 °C e asciugatura ad aria calda
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NARWAL Freo Z10 Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti,Pulizia Adattiva IA | Mocio Estensibile per Angoli, Aspirazione 18.000 Pa, Antigroviglio, Autopulizia Mocio a 75°C, Autosvuotamento per 120 Giorni
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-18%
Dyson R1 Nurovi Dry Robot Aspirapolvere Base Svuotamento (2026) | Robot aspirapolvere Twin-capture, 21.000 Pa. Potente raccolta di polvere, detriti e peli di animali su pavimenti e tappeti.
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NARWAL Freo Z10 Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti,Pulizia Adattiva IA | Mocio Estensibile per Angoli, Aspirazione 18.000 Pa, Antigroviglio, Autopulizia Mocio a 75°C, Autosvuotamento per 120 Giorni
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-10%
Mova P70 Pro Ultra Robot Aspirapolvere, Powered by dreame | 30.000 Pa, Motore Da 260 Giri/Min Con Pressione Di 12 N, Asciugatura Jetspray Ptc A 100°C, In 1 Ora
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-14%
MOVA P70 Pro Ultra Robot aspirapolvere e lavapavimenti, 30.000 Pa | motore 260 giri/min, pressione verso il basso 12 N, spazzola laterale e mocio flessibili ed estensibili, asciugatura
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-12%
PHILIPS HomeRun Serie 5000 – robot aspira e lava, 10.000 Pa, doppi moci rotanti, auto-svuotamento (S-bag®), navigazione laser, app HomeRun, beige seta (XU5100/20)
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-15%
roborock Qrevo EdgeT Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con LDS Retrattile | 7,98 cm, Antigroviglio, Autopulizia Panno 75°C, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti, Bianco
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-33%
ECOVACS T90 MAX PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO ROLLER 3.0, Lavaggio auto., ZeroTangle 4.0 con TruEdge, Lavaggio con Acqua Calda 100 °C, Stazione OMNI Upgrade del T50
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-23%
ECOVACS T90 MAX PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO ROLLER 3.0, Lavaggio auto., ZeroTangle 4.0 con TruEdge, Lavaggio con Acqua Calda 100 °C, Stazione OMNI Upgrade del T50
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-17%
ECOVACS T90 MAX PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO ROLLER 3.0, Lavaggio auto., ZeroTangle 4.0 con TruEdge, Lavaggio con Acqua Calda 100 °C, Stazione OMNI Upgrade del T50
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-27%
ECOVACS T90 MAX PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO ROLLER 3.0, Lavaggio auto., ZeroTangle 4.0 con TruEdge, Lavaggio con Acqua Calda 100 °C, Stazione OMNI Upgrade del T50
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-16%
roborock Qrevo 2 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25.000Pa ,Nero | Panno Estensibile, Antigroviglio, Autopulizia Panno 75°C, Rimozione Automatica dei Panni, Evita Ostacoli
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-16%
roborock Qrevo 2 Pro Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25.000Pa, Bianco | Panno Estensibile, Antigroviglio, Autopulizia Panno 75°C, Rimozione Automatica dei Panni, Evita Ostacoli
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-15%
XIAOMI H50 Pro Robot aspirapolvere con lavaggio, 15000Pa, braccio ext. | Sistema Anti-Tangle doppio, auto-pulizia e asciugatura aria calda, sollevamento 10mm tappeti, evit. grandangolo
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-5%
eufy by Anker Omini C28 Robot Aspirapolvere HydroJet 5 in 1, Nero | Spazzola DuoSpiral Anti-groviglio, Turbo 15.000 Pa, Robot 5 in 1, IA Evitamento Ostacoli, Piastrelle.
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-22%
roborock Qrevo Curv 2 Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo | 270mm, Protezione Rullo per Tappeti Asciutti, 20.000Pa, Antigroviglio, Stazione Multifunzionale, Videochiamata, Hello Rocky
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-8%
dreame L10s Ultra Gen 3 Kit Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti,Aspirazione da 25.000 Pa,Spazzola Laterale e Moci Estensibili,Stazione di Pulizia Automatica All-in-One,Controllo Vocale e tramite App
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-15%
ECOVACS T90 MAX OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 30000Pa OZMO ROLLER | ZeroTangle Gen 4.0 TruEdge 3.0, Lavaggio con Acqua Calda e Asciuga Aria Calda, Stazione OMNI Auto Svuota, 95 mm Ultra-sott
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-18%
Mova S70 Roller Robot Aspirapolvere, Nero, Powered by dreame | Rullo 27 Cm Estendibile, Base Autopulente, 28.000 Pa, Pulizia Dei Bordi, Lavaggio E Asciugatura A Caldo
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-5%
iRobot Roomba® Plus 516 Combo robot aspirapolvere lavapavimenti, nero | Stazione AutoWash™ autosvuotante lavaggio mop estensibili ruotanti a 75°C e asciugatura a caldo, ClearView™ LiDAR, 22.000 Pa
Robot tra 500 e 700 euro
Robot avanzati dotati di intelligenza artificiale per il riconoscimento degli ostacoli, lavaggio con acqua calda e rulli speciali, pensati per case con animali domestici e pavimenti complessi.
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-7%
roborock Saros 20 Neo Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con LDS Retrattile | 7,95cm, 36.000Pa, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Nero
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-13%
NARWAL Freo 20 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, AI Evitamento Ostacoli | 31.000 Pa, Mop a Rullo Autopulente FlowWash, 100 °C Lavaggio Mocio,60 °C Asciugatura,Videochiamata,Modalità Animali Domestici
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-30%
NARWAL Freo 20 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, AI Evitamento Ostacoli | 31.000 Pa, Mop a Rullo Autopulente FlowWash, 100 °C Lavaggio Mocio,60 °C Asciugatura,Videochiamata,Modalità Animali Domestici
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-13%
ECOVACS X11S OMNICYCLONE Care Kit Robot Aspirapolvere lavapavimenti 30000Pa | PowerBoost Ultrarapido, OZMO ROLLER Gen 3.0, Arrampicata max 4 cm, Mocio a Estens., Tecn. Svuot. Autom. PureCyclone 2.0
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-7%
roborock Saros 20 Neo Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con LDS Retrattile | 7,95cm, 36.000Pa, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Bianco
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-13%
DREAME L60 Ultra Robot Apirapolvere e Lavapavimenti, Aspirazione 35.000Pa | Autopulizia 100°C, Antigroviglio, Supera Ostacoli Fino a 4 cm, Pulisce Sotto Mobili Bassi e Divani, Oltre 280 Tipi di Oggetti
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-6%
roborock Saros Z70 Robot Aspirapolvere con Braccio Meccanico OmniGrip | 798cm Ultrasottile 22.000Pa Tecnologia FlexiArm Telaio AdaptiLift Stazione Multifunzionale 4.0 Hello Rocky Argentato
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-6%
roborock Saros Z70 Robot Aspirapolvere con Braccio Meccanico OmniGrip | 7,98 cm Ultrasottile, 22.000 Pa, Tecnologia FlexiArm, Telaio AdaptiLift, Stazione Multifunzionale 4.0, Hello Rocky, Nero
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-7%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete, Robot aspirapolvere, Aspir. 30.000 Pa | Mocio AquaRoll, Superamento Ostacoli 8 cm, Protezione Rullo, Anti-Groviglio, Evitamento con IA 240+ Oggetti
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DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Aspir. 30.000 Pa | Mocio AquaRoll, Superamento Ostacoli 8 cm, Protezione Rullo, Anti-Groviglio, Evitamento con IA 240+ Oggetti
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-14%
roborock Qrevo Edge 2 Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo | 35.000Pa, SpiraFlow2.0, 8,98 Slim, Antigroviglio, Protezione Intelligente dei Tappeti, Evita Oltre 280 Oggetti,Videochiamata
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-13%
DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 20.000 Pa | Rileva Ostacoli con IA, Navigazione 360°, Pulizia sotto Mobili Bassi e Divani, Pulizia Angoli-Bordi, Spazzola Anti-Groviglio
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-8%
DJI ROMO A robot aspirapolvere lavapavimenti, 25.000 Pa | Robot trasparente, aspirazione da 25.000 Pa, rilevamento ostacoli a livello di drone, Spazzola anti-groviglio
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-8%
MOVA S70 Ultra Roller Robot Aspirapolvere, Bianco | 32.000 Pa, Tecnologia Autoshield, Doppio Sistema Antigroviglio, Comandi Vocali E Base Tutto In Uno, Powered by dreame
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-8%
Dyson R2 Nurovi Wash+Dry Robot Aspirapolvere Lavapavimenti (2026) | Robot aspirapolvere e lavapavimenti in uno. Panni Reuleaux fin dentro gli angoli. 21.000 Pa Twin-capture su ogni pavimento..
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-14%
DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 20.000 Pa | Rileva Ostacoli con IA, Navigazione 360°, Pulizia sotto Mobili Bassi e Divani, Pulizia Angoli-Bordi, Spazzola Anti-Groviglio
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-20%
ECOVACS X12 OMNICYCLONE Care Kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 22000Pa | FocusJet anti-macchie, PowerBoost Ultrarapido, OZMO ROLLER Gen 3, Rullo Esteso, PureCyclone Gen 2, AGENTE YIKO
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-33%
Shark ThermaCharged PowerDetect Wet&Dry, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti | Bianco, Rullo Antigrovigli, Lava e Asciuga il Panno, Mappatura/Navigazione 3D, Autopulente, Evita Ostacoli, 3hr, AV2900XEEUWH
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-10%
iRobot Roomba® Max 775 Combo robot aspirapolvere lavapavimenti, nero | Con stazione AutoWash™ autosvuotante, PowerSpin™ Mop con acqua calda 75°C e asciugatura a caldo, LiDAR + AI, 30.000 Pa
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-8%
roborock Qrevo Curv 2 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, LDS Retrattile | 7,98 cm, 25.000 Pa, Telaio AdaptiLift, Zero-Grovigli, Acqua 100°C, Evita Ostacoli, Stazione Multifunzionale, Hello Rocky
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Anker eufy Robot Aspirapolvere Omni C30 Edge, Pulizia a Panno, 35.000 Pa | Filtro Multiciclone AeroTurbo™, MopMaster™ 3.0, Spazzola Anti-groviglio, Stazione Tutto-in-Uno, Navigazione Laser iPath™ 2.0
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-8%
iRobot Roomba® Plus 676 Combo, robot aspirapolvere lavapavimenti, nero | Stazione AutoWash, SprayForce™ AI, PowerSpin™ roller mop, navigazione ClearView Pro LiDAR, 30.000 Pa
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-8%
NARWAL Freo Z10 Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti,Pulizia Adattiva IA | Mocio Estensibile per Angoli, Aspirazione 18.000 Pa, Antigroviglio, Autopulizia Mocio a 75°C, Autosvuotamento per 120 Giorni
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eufy by Anker E25 Robot Aspirapolvere, HydroJet Rullo Mop, 20000 Pa, Nero | Aspirazione Turbo, Lavapavimenti 2-in-1, Pulizia Angoli e Bordi, Anti-Groviglio, Evitamento Ostacoli IA.
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-12%
eufy by Anker E25 Robot Aspirapolvere HydroJet Rullo Mop 20000 Pa, Bianco | Aspirazione Turbo, Lavapavimenti 2-in-1, Pulizia Angoli e Bordi, Anti-Groviglio, Evitamento Ostacoli IA.
Robot tra 700 e 900 euro
Dispositivi di fascia alta con aspirazione potente, sistemi avanzati per superare ostacoli importanti e stazioni all-in-one completamente automatizzate per ridurre al minimo la manutenzione manuale.
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ECOVACS X11S OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 30000 Pa | Pulizia Potente e Continua con Lavaggio Intelligente, Ricarica Rapida e Superamento Ostacoli 4 cm, Rullo Anti-Groviglio
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NARWAL Flow 2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con FlowWash Track Mop,Nero | 31.000 Pa, Antigroviglio, VLM OmniVision, Doppia Fotocamera AI, Lavaggio Mocio 100 °C, Asciugatura 60 °C, Freo Mind 4.0
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-35%
NARWAL Flow 2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con FlowWash Track Mop | 31.000 Pa, Antigroviglio, VLM OmniVision, Doppia Fotocamera AI, Lavaggio Mocio 100 °C, Asciugatura 60 °C, Bianco
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-15%
NARWAL Flow 2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con FlowWash Track Mop | 31.000 Pa, Antigroviglio, VLM OmniVision, Doppia Fotocamera AI, Lavaggio Mocio 100 °C, Asciugatura 60 °C, Bianco
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Robot Aspirapolvere NARWAL Flow con Base Compatta da 28 cm e Cingoli | 22.000 Pa, lavaggio mocio a 80°C, asciugatura aria calda 40°C, anti-groviglio, CarpetFocus, 2 cam IA, Freo Mind 4.0
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Robot Aspirapolvere NARWAL Flow con Base Compatta da 28 cm e Cingoli | 22.000 Pa, lavaggio mocio a 80°C, asciugatura aria calda 40°C, anti-groviglio, CarpetFocus, 2 cam IA, Freo Mind 4.0
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Xiaomi 6 Max Robot Aspirapolvere, 35000Pa, Rullo Triplo Estensibile | IA riconosce 327 ostacoli, ultrasottile 9 cm, stazione autopulente acqua calda 85 °C, anti‑groviglio, adattamento tappeti
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-38%
ECOVACS X12S OMNICYCLONE Care kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti | Pulizia Potente e Continua, Rimuove Macchie, Polvere e Peli, Anche Lungo Bordi e Tappeti, FocusJet anti-macchie
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roborock Saros 20 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 36.000Pa, 7,95cm | Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Nuovissima RockDock
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-20%
ECOVACS X12S OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 27.000 Pa | Pulizia Potente e Continua, Rimuove Macchie, Polvere e Peli, Anche Lungo Bordi e Tappeti, Rullo Smart Esteso, Anti-Groviglio
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-6%
MOVA Z70 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Powered by Dreame | 36.000 Pa e Design Antigroviglio, Spazzola E Rullo Estendibili, Superamento Ostacoli Fino a 9 Cm
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-38%
dreame X50s Ultra-A Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Ultrasottile 7,95 cm, Supera Ostacoli 8.8 cm, 35.000 Pa, Auto-Svuot./Riemp./Pulizia, 0 Grovigli, Rileva 280+ Ostacoli, Nero
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-20%
roborock Saros 20 Flow Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo | 8,98cm, 36.000Pa, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Nero
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roborock Saros 20 Flow Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo | 8,98cm, 36.000Pa, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Bianco
Robot oltre 900 euro
I modelli top di gamma più completi sul mercato, con massima potenza di aspirazione, tecnologie robotiche all'avanguardia e totale automazione nella pulizia e gestione dei moci.
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DREAME X60 Pro Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Aspiraz. 42.000 Pa | Bracci UltraExtend, Sistema AI OmniSight, Supera Ostacoli 10 cm, PowerMaster 11 A, Lavaggio Mocio 100 °C, Anti-Groviglio 100%
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DREAME X60 Pro Master Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspir. 42.000 Pa | Base AutoHatch Slim 24,9 cm,Dual UltraExtend, Doppia Telecamera con AI,Ostacoli 10 cm,Autosvuotamento,Auto-Pulizia Mop 100 °C
Queste erano dunque le principali offerte su robot aspirapolvere e lavapavimenti del Black Friday 2026 di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Settimana del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte durante questo Black Friday (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.
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