Anche se mancano ormai poche ore all’inizio “ufficiale” Black Friday, sappiamo che Amazon ha già iniziato a proporre diverse promozioni dedicate all’hardware per PC, anticipando alcune delle occasioni più interessanti del periodo. Si tratta di un’opportunità da tenere d’occhio soprattutto per chi sta assemblando un nuovo computer o vuole aggiornare la propria configurazione, approfittando di prezzi più convenienti su componenti fondamentali per realizzare una build equilibrata, performante e ben raffreddata.
Le offerte coinvolgono diverse fasce di prezzo e tipologie di prodotto, dalle schede madri per piattaforme AMD e Intel agli alimentatori per configurazioni gaming, passando per dissipatori ad aria e sistemi a liquido AiO. Non mancano poi i case, un elemento spesso sottovalutato ma importante sia per l’organizzazione dei componenti sia per la gestione dei flussi d’aria e delle temperature all’interno del PC.
In questa pagina raccogliamo quindi le migliori offerte del Black Friday anticipato di Amazon dedicate a schede madri, dissipatori, alimentatori e case. Una selezione pensata per chi desidera assemblare un nuovo PC desktop, aggiornare una configurazione esistente o semplicemente approfittare di qualche sconto interessante, con le promozioni più convenienti raccolte in un unico riferimento.
Indice:
- Black Friday Amazon 2026: le offerte da non perdere su schede madri, dissipatori, alimentatori e case
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Black Friday Amazon 2026: le offerte da non perdere su schede madri, dissipatori, alimentatori e case
Le promozioni interessano componenti essenziali per qualsiasi configurazione desktop, indipendentemente dalla fascia di prezzo e dalla destinazione d’uso. Tra le proposte da valutare troviamo schede madri con chipset AMD e Intel con diversi socket, dissipatori ad aria e sistemi di raffreddamento a liquido All-in-One, alimentatori per PC gaming e workstation e case progettati per ospitare configurazioni di diversa complessità, con particolare attenzione a spazio interno, ventilazione e possibilità di espansione.
Di seguito abbiamo raccolto le offerte più interessanti disponibili su Amazon, indicando per ciascun prodotto il prezzo e le principali caratteristiche da considerare. Ricordiamo che le promozioni del Black Friday anticipato possono cambiare rapidamente, sia per quanto riguarda gli sconti sia per la disponibilità dei singoli articoli: conviene quindi verificare sempre il prezzo aggiornato e le condizioni di vendita prima di completare l’acquisto.
Migliori schede madri in offerta per il Black Friday
- MSI B550 GAMING WIFI, AM4, disponibile su Amazon a 114,99 euro invece di 147,62 euro
- MSI B760 Gaming Plus WiFi, LGA 1700, disponibile su Amazon a 117,99 euro invece di 168,99 euro
- ASUS TUF GAMING B550-PLUS, AM4, disponibile su Amazon a119,99 euro invece di 134,14 euro
- MSI Z790 GAMING PLUS WIFI, LGA 1700, disponibile su Amazon a 185,99 euro invece di 198,99 euro
- GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE, AM5, disponibile su Amazon a 188,99 euro invece di 224,99 euro
- MSI X870E GAMING PLUS WIFI, AM5, disponibile su Amazon a 209,99 euro invece di 238,99 euro
- ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI, AM5, disponibile su Amazon a 229,99 euro invece di 309 euro
- GIGABYTE X870E AORUS ELITE WIFI7, AM5, disponibile su Amazon a 266,99 euro invece di 310,50 euro
- NZXT N9 Z890A, LGA 1851, disponibile su Amazon a 299,99 euro invece di 389,90 euro
- ASUS PROART X870E-CREATOR WIFI, AM5, disponibile su Amazon a 449,99 euro invece di 508,81 euro
- ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO, AM5, disponibile su Amazon a 549,99 euro invece di 625,55 euro
Migliori dissipatori in offerta per il Black Friday
- Thermalright TR Peerless Assassin 140, disponibile su Amazon a 37,52 euro invece di 46,90 euro
- Thermalright TR FW 360, disponibile su Amazon a 76 euro invece di 95 euro
- NZXT Kraken Core 360 RGB, disponibile su Amazon a 79,90 euro invece di 109,90 euro
- CORSAIR NAUTILUS 360 RS ARGB, disponibile su Amazon a 84,99 euro invece di 139,90 euro
- CORSAIR NAUTILUS 360 RS LCD, disponibile su Amazon a 88,99 euro invece di 114,90 euro
- NZXT Kraken Elite 240 RGB, disponibile su Amazon a 99,99 euro invece di 221,28 euro
- CORSAIR iCUE LINK TITAN 360 RX LCD, disponibile su Amazon a 187,99 euro invece di 299,90 euro
- ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD, disponibile su Amazon a 189,99 euro invece di 249,99 euro
Migliori alimentatori PC in offerta per il Black Friday
- CORSAIR CX650 ATX, 650W, disponibile su Amazon a 44,90 euro invece di 64,90 euro
- CORSAIR RM750e (2025), 750W, disponibile su Amazon a 73,99 euro invece di 129,90 euro
- CORSAIR RM850e (2025), 850W, disponibile su Amazon a 82,99 euro invece di 139,90 euro
- MSI MAG A850GLS PCIE5, 850W, disponibile su Amazon a 84,99 euro invece di 145,99 euro
- CORSAIR RM850x, 850W, disponibile su Amazon a 107,90 euro invece di 169,90 euro
- NZXT C850 Gold ATX 3.1, 850W, disponibile su Amazon a 129 euro invece di 149,90 euro
- ASUS TUF GAMING WHT, 1.000W, disponibile su Amazon a 139,90 euro invece di 179,90 euro
- NZXT C1200 Gold ATX 3.1, 1.200W, disponibile su Amazon a 149 euro invece di 204,90 euro
Migliori case PC in offerta per il Black Friday
- NZXT H3 Flow, disponibile su Amazon a 49,90 euro invece di 79,90 euro
- CORSAIR 3500X RS-R ARGB, disponibile su Amazon a 62,99 euro invece di 139,90 euro
- CORSAIR FRAME 4500X RS-R ARGB, disponibile su Amazon a 67,99 euro invece di 79,90 euro
- NZXT H6 Flow, disponibile su Amazon a 69,90 euro invece di 119,90 euro
- ASUS PRIME AP201, disponibile su Amazon a 64,99 euro invece di 99,90 euro
- MSI MAG PANO 110R PZ, disponibile su Amazon a 69,99 euro invece di 85,99 euro
- ASUS PROART PA401 WOOD TG PWM BLK, disponibile su Amazon a 99,99 euro invece di 139 euro
- NZXT H9 Flow, disponibile su Amazon a 99 euro invece di 179,90 euro
- CORSAIR FRAME 4500X LX-R RGB LINK, disponibile su Amazon a 101,99 euro invece di 249,90 euro
- CORSAIR FRAME 5000D RS, disponibile su Amazon a 115,99 euro invece di 144,90 euro
- Corsair Frame 5000D Wood RS, disponibile su Amazon a 132,99 euro invece di 184,90 euro
- Fractal Design North XL Charcoal Black, disponibile su Amazon a 144,49 euro invece di 189,99 euro
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