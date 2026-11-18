Anche se mancano ormai poche ore all’inizio “ufficiale” Black Friday, sappiamo che Amazon ha già iniziato a proporre diverse promozioni dedicate all’hardware per PC, anticipando alcune delle occasioni più interessanti del periodo. Si tratta di un’opportunità da tenere d’occhio soprattutto per chi sta assemblando un nuovo computer o vuole aggiornare la propria configurazione, approfittando di prezzi più convenienti su componenti fondamentali per realizzare una build equilibrata, performante e ben raffreddata.

Le offerte coinvolgono diverse fasce di prezzo e tipologie di prodotto, dalle schede madri per piattaforme AMD e Intel agli alimentatori per configurazioni gaming, passando per dissipatori ad aria e sistemi a liquido AiO. Non mancano poi i case, un elemento spesso sottovalutato ma importante sia per l’organizzazione dei componenti sia per la gestione dei flussi d’aria e delle temperature all’interno del PC.

In questa pagina raccogliamo quindi le migliori offerte del Black Friday anticipato di Amazon dedicate a schede madri, dissipatori, alimentatori e case. Una selezione pensata per chi desidera assemblare un nuovo PC desktop, aggiornare una configurazione esistente o semplicemente approfittare di qualche sconto interessante, con le promozioni più convenienti raccolte in un unico riferimento.

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Black Friday Amazon 2026: le offerte da non perdere su schede madri, dissipatori, alimentatori e case

Le promozioni interessano componenti essenziali per qualsiasi configurazione desktop, indipendentemente dalla fascia di prezzo e dalla destinazione d’uso. Tra le proposte da valutare troviamo schede madri con chipset AMD e Intel con diversi socket, dissipatori ad aria e sistemi di raffreddamento a liquido All-in-One, alimentatori per PC gaming e workstation e case progettati per ospitare configurazioni di diversa complessità, con particolare attenzione a spazio interno, ventilazione e possibilità di espansione.

Di seguito abbiamo raccolto le offerte più interessanti disponibili su Amazon, indicando per ciascun prodotto il prezzo e le principali caratteristiche da considerare. Ricordiamo che le promozioni del Black Friday anticipato possono cambiare rapidamente, sia per quanto riguarda gli sconti sia per la disponibilità dei singoli articoli: conviene quindi verificare sempre il prezzo aggiornato e le condizioni di vendita prima di completare l’acquisto.

Migliori schede madri in offerta per il Black Friday

Migliori dissipatori in offerta per il Black Friday

Migliori alimentatori PC in offerta per il Black Friday

Migliori case PC in offerta per il Black Friday