I messaggi privati sono da tempo la funzione più usata di Instagram, e ora Meta prova a dar loro una casa tutta propria con Direct, una nuova app dedicata solo alle conversazioni che porta fuori dall’app principale la casella dei messaggi e che, a differenza di quest’ultima, si può usare anche senza avere un profilo Instagram.

Per il momento si tratta di un test limitato a Turchia e Thailandia, come ha spiegato la stessa Meta in un aggiornamento. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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A prima vista Direct somiglia moltissimo alla sezione dei messaggi di Instagram, con un’impaginazione quasi identica e con le conversazioni già avviate che vengono trasferite automaticamente nella nuova app quando si accede con le credenziali del proprio account. Sono rimaste anche alcune delle funzioni di personalizzazione che chi usa Instagram conosce già, come la possibilità di scegliere uno sfondo diverso per ogni chat e le Note, i brevi aggiornamenti di stato che compaiono sopra la lista delle conversazioni.

La differenza più importante, però, riguarda l’accesso, perché per usare Direct non serve per forza un account Instagram e ci si può registrare anche soltanto con un indirizzo email o con un numero di telefono, continuando comunque a scrivere ai propri amici. Chi sceglie questa strada dovrà però fare qualche passaggio in più, dal momento che, come precisa Meta, per avviare una conversazione dovrà aggiungere i contatti a mano, inserendo il loro nome utente di Instagram oppure inquadrando un codice QR.

Meta ha portato su Direct anche alcuni strumenti di sicurezza già presenti su Instagram, a partire dal fatto che l’app non permetterà di iniziare una chat con persone con cui non si è già collegati tramite i propri contatti, e i genitori che usano gli strumenti di controllo parentale dell’azienda potranno vedere con chi chattano i figli adolescenti e quanto tempo passano nell’app. Meta aggiunge poi che userà la tecnologia per “individuare e intervenire su interazioni potenzialmente inappropriate con i giovani“, senza però spiegare nel dettaglio come.

Una scelta che fa discutere, tra Threads e WhatsApp

Non è la prima volta che Instagram prova a separare i messaggi dal resto dell’app, visto che già nel 2017 era arrivata Direct from Instagram, un’app satellite che però ebbe vita breve e fu ritirata dopo meno di due anni, con le conversazioni riportate nell’app principale. Il nuovo test è comunque una mossa curiosa, perché il responsabile di Instagram, Adam Mosseri, ripete spesso che la messaggistica è la funzione più usata dell’app, ma in passato si era mostrato piuttosto freddo all’idea di moltiplicare le app per scrivere alle stesse persone.

Quando Meta aveva valutato per un breve periodo di portare la casella dei messaggi di Instagram anche su Threads, Mosseri aveva definito “ridondante” l’idea di usare più app per raggiungere le stesse persone, spiegando che duplicare la casella di Instagram avrebbe potuto creare “stranezze nell’instradamento delle notifiche” e, in generale, un’esperienza poco convincente per la maggior parte degli utenti.

C’è poi la questione di WhatsApp, perché è lecito chiedersi se nei Paesi in cui viene testata Direct finirà per fare concorrenza all’altra app di messaggistica di Meta. È difficile immaginare che un’app così legata a Instagram possa prendere il posto di WhatsApp per molte persone, ma se anche chi non usa Instagram potrà scrivere agli amici tramite Direct, l’app potrebbe sottrarre a WhatsApp almeno una parte del tempo che gli utenti ci passano ogni giorno.

Forse è anche per questo che, almeno per ora, Direct resta un esperimento piuttosto circoscritto, che Meta descrive come un test disponibile soltanto a chi si trova in Turchia e in Thailandia. Se l’app dovesse avere successo, è probabile che l’azienda pensi di portarla anche in altri Paesi, e resta dunque da capire se prima o poi arriverà anche in Italia.