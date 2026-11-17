Il rapporto tra Meta e l’Unione europea continua a essere controverso. Lo scorso anno la Commissione europea ha multato il gruppo per 200 milioni di euro per una violazione del Digital Markets Act, mentre pochi mesi fa l’UE ha accusato la società di Mark Zuckerberg di violare le regole digitali europee perché non proteggerebbe a sufficienza i minori su Instagram e Facebook. Ora il Garante per la privacy ha sanzionato Meta Platforms Ireland Limited per 805 milioni di euro, pari a circa lo 0,47% del fatturato mondiale del gruppo. Il motivo? L’app Facebook per Android ha avuto accesso a fotografie, video e relativi metadati conservati negli smartphone degli utenti italiani, senza un consenso specifico e senza informarli in modo adeguato.

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La funzione finita sotto accusa

Il provvedimento riguarda la funzione “Ottieni suggerimenti dalla galleria quando navighi su Facebook”. È disponibile dal 2023 e, mentre si scorre l’app, propone foto e video presi dalla galleria del telefono come spunti da pubblicare. L’istruttoria è partita nel luglio del 2025 da una segnalazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano. Gli uffici del Garante hanno poi svolto un’analisi tecnica dei permessi richiesti dall’app. Più che l’esistenza della funzione, il Garante contesta il modo in cui viene chiesto il permesso. L’accesso alla galleria passa da un’unica autorizzazione, valida per tutta l’app e per più funzioni con esigenze diverse. La richiesta è preceduta da un avviso generico che invita ad “abilitare altre funzioni” e non fa capire che si stanno autorizzando anche i suggerimenti dalla galleria. A questo si aggiunge l’impostazione predefinita, perché la funzione risultava già attiva. Toccava quindi agli utenti accorgersene e spegnerla dalle impostazioni, invece di poter decidere prima che si attivasse. Se concessa per intero, un’autorizzazione di questo tipo permette all’app di leggere l’intero archivio fotografico del dispositivo, di regola in modo permanente. Né l’utente né l’Autorità hanno modo di verificare quali informazioni vengano davvero utilizzate.

Il ruolo del Garante italiano

Un aspetto importante su cui porre l’attenzione è perché la sanzione è stata emessa da un’autorità italiana nonostante la sede europea di Meta si trova in Irlanda. Non a caso la società aveva sostenuto che il caso spettasse all’autorità irlandese, di norma competente per le questioni che riguardano il gruppo. Il Garante ha respinto l’obiezione. La norma violata è l’articolo 122 del Codice privacy, che recepisce la direttiva europea ePrivacy, e questa disciplina non prevede il meccanismo dello “sportello unico” del GDPR. L’articolo considera lo smartphone parte della sfera privata della persona. Per accedere alle informazioni che contiene serve quindi un consenso libero e informato, anche quando i dati non lasciano il dispositivo e anche in assenza di un danno. Restano fuori dal procedimento due questioni. La prima è l’eventuale uso dei contenuti della galleria per addestrare l’intelligenza artificiale, che Meta nega. La seconda è la nuova funzione lanciata nel 2026, che elabora nel cloud i contenuti della galleria e che il Garante si riserva di esaminare con accertamenti separati.

Cosa dovrà cambiare entro 60 giorni

Oltre alla multa, il Garante ha imposto alla società di modificare la funzione entro 60 giorni. Meta dovrà chiedere il consenso con una richiesta distinta e specifica. Dovrà anche spiegare con chiarezza a cosa serve la funzione, che comporta l’accesso alla galleria e come si disattiva. I suggerimenti dovranno restare spenti per impostazione predefinita, anche per chi ha già concesso l’autorizzazione all’app. In questo modo il permesso generale concesso all’app non potrà più valere automaticamente come consenso a usare la galleria per i suggerimenti. Se allo scadere del termine la società non si sarà adeguata, la funzione non potrà essere attivata per chi non ha dato un consenso valido. Entro 30 giorni Meta dovrà comunicare al Garante le iniziative avviate, ed entro 90 giorni le misure adottate.

Per fissare la sanzione il Garante ha considerato prima di tutto il numero di persone coinvolte, circa 20 milioni di utenti Android in Italia. Ha pesato anche la durata della violazione, ancora in corso per chi non ha aggiornato l’app e per chi ha già concesso l’autorizzazione. Contano poi un precedente provvedimento del 2019 nei confronti della società e la scarsa collaborazione durante l’istruttoria. Come attenuanti sono state valutate le modifiche introdotte dopo la segnalazione, che il Garante giudica però tardive e limitate a chi aggiorna l’app.

Meta annuncia ricorso

La risposta di Meta non si è fatta attendere. La società ha annunciato che impugnerà il provvedimento e contesta sia la ricostruzione dei fatti sia l’applicazione della normativa italiana. “Siamo in netto disaccordo con la valutazione dei fatti e l’applicazione della normativa”, ha dichiarato un portavoce, che ha definito la sanzione sproporzionata. Per Meta la funzione serve ad aiutare gli utenti a pubblicare contenuti. La società sostiene che si attiva solo dopo un’autorizzazione concessa dal dispositivo e che l’impostazione si può cambiare in qualsiasi momento dalle preferenze dell’app.