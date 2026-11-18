Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Protagonisti di questa rassegna sono gli smartwatch di fascia media della gamma Garmin Instinct 3.
Per tutti i modelli della serie è arrivata la sesta versione in anteprima nel ciclo di sviluppo verso il prossimo major update, quello inaugurato a metà del mese di settembre. Con le prime cinque beta sono stati aggiunti novità e miglioramenti a tutti i modelli della serie e il copione prosegue anche con la beta numero sei. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.
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Per la gamma Instinct 3 arriva la sesta beta del ciclo di sviluppo
A una decina di giorni dal rilascio della precedente versione in anteprima, utile per i soliti fix dietro le quinte e l’aggiornamento delle traduzioni, Garmin ha rilasciato la sesta beta per gli smartwatch di fascia media che compongono la gamma Garmin Instinct 3.
Per Garmin Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED è arrivata la nuova versione 16.11 beta del software (sostituisce la precedente versione 16.09 beta), accompagnata da un changelog che racconta della risoluzione di bug fastidiosi presenti nella precedente versione.
Changelog – versione 16.11 beta (dalla 16.09 beta)
Solo modelli AMOLED/Crossover:
- Risolto un problema di formattazione del menu CIQ.
Solo modello Solar:
- Risolto il potenziale problema di avvio in loop.
- Risolto il potenziale problema di arresto anomalo durante attività prolungate.
- Risolto il problema per cui le notifiche di inReach non venivano visualizzate quando il telefono veniva disconnesso.
- Risolto il problema relativo al download del software che sembrava bloccarsi al 99%.
Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta
Per aggiornare i Garmin Instinct 3 e tutti gli altri smartwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:
- Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.
- Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.
Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.
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