Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Protagonisti di questa rassegna sono gli smartwatch di fascia media della gamma Garmin Instinct 3.

Per tutti i modelli della serie è arrivata la sesta versione in anteprima nel ciclo di sviluppo verso il prossimo major update, quello inaugurato a metà del mese di settembre. Con le prime cinque beta sono stati aggiunti novità e miglioramenti a tutti i modelli della serie e il copione prosegue anche con la beta numero sei. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Per la gamma Instinct 3 arriva la sesta beta del ciclo di sviluppo

A una decina di giorni dal rilascio della precedente versione in anteprima, utile per i soliti fix dietro le quinte e l’aggiornamento delle traduzioni, Garmin ha rilasciato la sesta beta per gli smartwatch di fascia media che compongono la gamma Garmin Instinct 3.

Per Garmin Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED è arrivata la nuova versione 16.11 beta del software (sostituisce la precedente versione 16.09 beta), accompagnata da un changelog che racconta della risoluzione di bug fastidiosi presenti nella precedente versione.

Changelog – versione 16.11 beta (dalla 16.09 beta) Solo modelli AMOLED/Crossover: Risolto un problema di formattazione del menu CIQ. Solo modello Solar: Risolto il potenziale problema di avvio in loop.

Risolto il potenziale problema di arresto anomalo durante attività prolungate.

Risolto il problema per cui le notifiche di inReach non venivano visualizzate quando il telefono veniva disconnesso.

Risolto il problema relativo al download del software che sembrava bloccarsi al 99%.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare i Garmin Instinct 3 e tutti gli altri smartwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.