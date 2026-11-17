Un pannello OLED che produce neri assoluti, il processore P5 Perfect Picture che eleva ogni fotogramma e l’Ambilight che trasforma il salotto in una sala cinema: Philips 65OLED754 racchiude tutto questo in 65 pollici di schermo, e oggi lo si trova a un prezzo che farebbe pensare due volte prima di lasciarselo scappare. Il modello che segnava l’ingresso della gamma OLED Philips, quello con tutti i formati HDR a bordo e un design curato nei minimi dettagli, scende infatti a una cifra ben lontana dal listino originale. Vediamo come questa combinazione di tecnologia e convenienza si traduce in un acquisto concreto.

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Philips 65OLED754: OLED, P5 e Ambilight in un solo schermo

Il cuore di questo televisore è il pannello OLED Ultra HD 4K da 65 pollici, prodotto da LG Display con tecnologia a subpixel WRGB capace di garantire neri profondi e un contrasto che i pannelli LCD non possono replicare. La risoluzione 3840×2160 viene elaborata dal processore P5 Perfect Picture di seconda generazione, che lavora su cinque pilastri fondamentali: sorgente, movimento, nitidezza, contrasto e colore. Pur non essendo l’ultima versione disponibile sui modelli flagship, il P5 di seconda gen svolge un lavoro egregio nell’upscaling dei contenuti HD, portandoli quasi alla qualità nativa 4K.

Tra le specifiche che convincono:

Profondità colore a 10-bit (1 miliardo di colori)

(1 miliardo di colori) Picture Performance Index 4500 con copertura 99% DCI/P3

con copertura Supporto HDR tra i più completi della categoria: Dolby Vision, HDR10, HDR10+ e HLG

Audio 2.1 canali da 40W con subwoofer integrato e supporto Dolby Atmos

con subwoofer integrato e supporto Connettività con 4 porte HDMI 2.0, WiFi 5 e Bluetooth 4.2

L’elemento che rende davvero unico questo TV resta però l’Ambilight su 3 lati, la tecnologia Philips che proietta i colori dello schermo sulle pareti circostanti, ampliando percettivamente le dimensioni dello schermo e rendendo film, serie TV e musica un’esperienza più immersiva. Funzioni come Ambilight+Hue, Ambilight Music e Modalità Lounge arricchiscono ulteriormente l’esperienza visiva, rendendo questo televisore ideale per chi cerca un vero home cinema.

Il sistema operativo Saphi, pur meno ricco rispetto ad Android TV, garantisce comunque un’esperienza d’uso stabile, con l’assistente vocale Amazon Alexa integrato. Le prestazioni gaming, con un input lag di 32 ms, risultano nella media della categoria, non eccezionali ma comunque discrete per un utilizzo occasionale.

Sconto del 35%, occasione da non perdere

Il prezzo di listino di 2199€ scende ora a 1429,35€ su Amazon, con uno sconto del 35% che si traduce in un risparmio concreto di quasi 770€. Considerando che il prodotto non risulta più in produzione attiva e che le alternative di seconda mano si attestano su cifre ben più basse ma senza alcuna garanzia, trovare un esemplare nuovo a questo prezzo rappresenta davvero un’opportunità rara per chi desidera entrare nel mondo OLED con tecnologia Ambilight senza spendere una cifra vicina ai 2000€. La disponibilità, tuttavia, potrebbe essere limitata vista la natura del prodotto, quindi conviene valutare rapidamente l’acquisto.

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