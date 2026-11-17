All’evento di Parigi, Xiaomi non ha presentato solo smartphone e dispositivi indossabili. Oltre agli Xiaomi 18 Pro, allo Xiaomi Watch S5 41mm, alla Xiaomi Smart Band 11 e alle cuffie Xiaomi Clip, il produttore cinese ha ampliato anche la sua gamma di elettrodomestici smart.

Le novità sono quattro in tutto: tre a marchio Mijia (una lavasciuga, un frigorifero e un aspirapolvere) e una col brand principale (un robot aspirapolvere e lavapavimenti), tutte compatibili con l’app Xiaomi Home e con i comandi vocali tramite gli ecosistemi di Google e Amazon. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, inclusi i prezzi per il mercato italiano.

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Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg

Partiamo con la Mjia Tri-Drum Watsher Dryer Pro 12kg, la prima lavasciuga a triplo cestello che Xiaomi lancia al di fuori della Cina, pensata per offrire agli utenti estrema versatilità nel bucato quotidiano.

I tre cestelli sono a funzionamento indipendente e permettono di lavare e asciugare separatamente i tessuti di natura differente, riducendo inoltre eventuali contaminazioni incrociate e permettendo maggiore personalizzazione a ogni carico.

Questa architettura permette inoltre di ottimizzare l’efficienza energetica complessiva: il lavaggio simultaneo nei tre cestelli consuma il 48% di acqua in meno e il 49% di energia in meno, richiedendo inoltre il 68% di tempo in meno rispetto al completamento di tre cicli di lavaggio consecutivi sulla lavasciuga del brand da 10 kg.

La tecnologia Xiaomi Oxygen Care contrasta le macchie più ostinate, preservando al contempo le fibre e l’assetto dei tessuti, e permette di rimuovere 20 tipologie comune di macchie difficili, ravvivare i capi bianchi (senza candeggianti aggiuntivi) e prevenire il trasferimento dei colori.

La tecnologia Smart Infusion assicura una pulizia profonda già con il ciclo Smart Watch da 32 minuti nel cestello principale, mentre su tutti e tre i cestelli è disponibile il programma Quick Wash rapido da 12 minuti.

Il sistema Smart Drying, invece, si preoccupa di regolare automaticamente la temperatura e la durata del ciclo per evitare surriscaldamento e disidratazione dei capi; i due cestelli più piccoli offrono un’asciugatura a bassa temperatura (ideale per biancheria intima e capi delicati).

Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 546L

Andando oltre abbiamo il frigorifero Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 546L che combina una capienza generosa alla capacità di conservare tra i 140 (nel modello Cross-Door) e i 180 cubetti di ghiaccio (nel modello French-Door), con annessa modalità di produzione rapida del ghiaccio (programmabile da remoto con l’app Xiaomi Home).

Questo frigorifero va poi oltre grazie a una suite di tecnologie dedicate alla freschezza in ogni scomparto: Ion Hygiene⁺ (contrasta i cattivi odori e mantiene l’ambiente interno igienizzato), Dual Cooling Fresh (controllo indipendente delle temperature di frigorifero e congelatore), Dual Humidity Boxes (cassetti a umidità controllata per conservare la naturale idratazione di frutta e verdura).

La capacità complessiva è di 546 litri, nonostante uno spessore “standard” da 60 cm (con sistema di raffreddamento inferiore e spazio laterale ridotto al minimo), mentre la finitura Graphite Gray e i pannelli porta in vetro di alta qualità gli conferiscono un’estetica moderna ed elegante.

Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 546L integra l’illuminazione panoramica del vano frigo e LED dedicati al congelatore per agevolare l’individuazione degli alimenti. Sopra parlavamo di modello Cross-Door e modello French-Door: il primo offre 18 scomparti organizzati (sei dedicati al congelatore); il secondo offre un capiente cassetto congelatore.

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Mijia Vacuum Cleaner 4 Max

Terzo e ultimo elettrodomestico a marchio Mijia è l’aspirapolvere cordless Vacuum Cleaner 4 Max, dispositivo che combina elevata potenza di aspirazione (280 AW, per raccogliere polvere e detriti su ogni tipo di superficie) a un sistema di rilevamento della polvere grandangolare (180°) a luce blu.

Il lato destro della spazzola principale è progettato per pulire a filo pareti e battiscopa, mentre una dotazione completa (sette accessori e bocchette specializzate) consente di igienizzare pavimenti, tessuti, punti angusti e di rimuovere i peli degli animali domestici. Il tubo pieghevole, invece, facilita il passaggio sotto letti e divani.

Mijia Vacuum Cleaner 4 Max integra una batteria rimovibile che garantisce fino a 90 minuti di autonomia (in modalità Eco), mentre la stazione base 4-in-1 Push-in unisce svuotamento automatico della polvere, alloggiamento per gli accessori, ricarica e connettività smart.

L’utente dovrà solo riporre l’aspirapolvere nella base: a quel punto, la stazione avvierà lo svuotamento automatico del serbatoio della polvere (impiega 11 secondi con un’efficienza di svuotamento pari al 99%) in un sacchetto monouso sigillato da 3 litri (per 100 giorni di autonomia senza interventi manuali.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max

Chiudiamo con l’unica novità che porta il marchio principale del produttore cinese, ovvero Xiaomi Robot Vacuum 6 Max, un robot aspirapolvere e lavapavimenti progettato per raggiungere gli angoli più complessi della casa, superare soglie elevate e infilarsi agevolmente sotto i mobili più bassi.

Il dispositivo integra un sistema a triplo braccio meccanico che combina una spazzola laterale estensibile (per raggiungere gli angoli interni), un rullo (che segue pareti e battiscopa, godendo dell’autopulizia continua per non diffondere lo sporco) e un panno lavapavimenti angolare (si estende verso l’esterno e pulisce accuratamente intorno alle gambe dei mobili.

Questo sistema gli permette di coprire fino al 95% di bordi e angoli in tutta la casa e ad esso si aggiungono due gambe meccaniche bioniche, che gli consentono di superare gradini e dislivelli singoli fino a 6 cm, e un profilo spesso appena 9 cm, con radar dToF intelligente retrattile, grazie al quale può infilarsi sotto i mobili in uno spazio alto 9,3 cm.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max include anche sistemi di riconoscimento intelligente grazie ai quali è in grado di adattarsi alle diverse condizioni, sia in termini di ambiente che in termini di sporco. La tripla fotocamera AI riconosce 200 tipi di ostacoli “comuni”, 80 diverse categorie di arredi e, grazie a un algoritmo personalizzato da Xiaomi, identifica 47 tipologie di macchie.

Per quanto concerne l’aspirazione, il robot raggiunge di 35.000 Pa, rimuovendo facilmente polvere, detriti e peli dalle fessure dei pavimenti e anche dai tappeti. A completare il pacchetto troviamo una stazione base all-in-one che punta a ridurre al minimo la manutenzione ordinaria.

Essa è in grado di lavare il rullo e il panno con acqua calda (a oltre 85°C), di effettuare l’asciugatura ad aria calda (a oltre 50°C) e di raccogliere automaticamente la polvere (in un sacchetto sigillato da 2,5 litri, equivalenti a 75 giorni di autonomia). Tramite l’app Xiaomi Home gli utenti possono visualizzare il video in tempo reale, avviare la pulizia da remoto e sfruttare l’integrazione con i vari ecosistemi della smart home.

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Disponibilità e prezzi dei nuovi elettrodomestici smart Xiaomi

Arrivati alla fine non ci resta che parlare di disponibilità e prezzi per il mercato italiano dei nuovi elettrodomestici smart targati Xiaomi. I due dispositivi per la pulizia della casa sono invece disponibili da oggi, sia sul sito ufficiale del produttore cinese che presso i rivenditori autorizzati, ai seguenti prezzi consigliati:

Mijia Vacuum Cleaner 4 Max al prezzo di 549,99 euro Acquista su mi.com

al prezzo di Xiaomi Robot Vacuum 6 Max al prezzo di 999,99 euro Acquista su mi.com in promo lancio a 799,99 euro

al prezzo di

Gli altri due dispositivi arriveranno in Italia prossimamente ai seguenti prezzi: