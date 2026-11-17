DREAME, produttore cinese noto soprattutto per le soluzioni smart legate al mondo delle pulizie domestiche, ha deciso di mettere in sconto una vasta selezione di prodotti presi dal proprio catalogo molto vasto con largo anticipo rispetto al vero inizio del Black Friday 2026 e, con il periodo clou in arrivo, ha deciso di rendere ancor più interessante la sua proposta.

Le offerte, disponibili su Amazon fino al 30 novembre 2026 (giorno del Cyber Monday), includono tantissimi robot aspirapolvere e lavapavimenti, svariate lavapavimenti e tanto altro. Andiamo a scoprire maggiori dettagli su questi prodotti, proposti anche con oltre il 40% di sconto sul prezzo di listino, concentrandoci principalmente su cinque di essi.

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DREAME sconta tanti dispositivi per il Black Friday 2026

Come anticipato in apertura, DREAME ha preso parte al marasma di offerte che ci accompagneranno fino al Black Friday 2026, evento che ricorre il 27 novembre 2026, buttandosi nella mischia già ancor prima del vero “inizio delle ostilità”.

In questi giorni, il produttore cinese ha alzato ulteriormente l’asticella, inserendo nuove proposte che consentono ai potenziali clienti di risparmiare fino a 500 euro su compagni imprescindibili per la pulizia della casa ma anche su tanti altri dispositivi.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME L60 Ultra CE

Rimanendo nel segmento dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, vi segnaliamo anche DREAME L60 Ultra CE, un modello di fascia alta che, grazie alle offerte del Black Friday 2026, viene proposto a un prezzo da fascia media.

L’obiettivo di questo modello è quello di azzerare quasi del tutto la manutenzione manuale, automatizzando praticamente tutte le operazioni di pulizia dei pavimenti. Il suo principale elemento distintivo è la torretta laser retrattile che abbassa l’altezza del robot a soli 89 mm (per consentirgli di pulire agevolmente sotto divani e mobili bassi).

Sul fronte della pulizia, questo robot combina un’elevata potenza di aspirazione da 35.000 Pa e rulli con sistema anti-groviglio a doppi mop rotanti flessibili, capaci di estendersi per raggiungere angoli e battiscopa a filo muro. IA, visione 3D e luci LED gli permettono di evitare oltre 280 tipi di ostacoli anche al buio.

La stazione base “all-in-one” è completamente automatizzata, occupandosi dello svuotamento della polvere (fino a 100 giorni di autonomia), del dosaggio del detergente, del riempimento dell’acqua e del lavaggio dei mop con acqua calda fino a 100°C (seguito dall’asciugatura ad aria calda per prevenire batteri e cattivi odori).

Fino al 30 novembre 2026 È possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME L60 Ultra CE in offerta a 499 euro invece dei 799 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME L60 Ultra CE in offerta su Amazon

Robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME L50 Ultra CE

Nel cuore della fascia media del catalogo del produttore cinese troviamo DREAME L50 Ultra CE, un robot che eredita diverse tecnologie dai modelli di fascia più alta e che è in grado di raggiungere una potenza di aspirazione da 28.000 Pa.

Troviamo poi il sistema Dual Flex Arm (estende la spazzola laterale e il mocio per raggiungere angoli e bordi del battiscopa) e un sistema di lavaggio messo a punto per salvaguardare tappeti a pelo corto (i panni rotanti si sollevano automaticamente di 10,5 mm).

La base multifunzione, dotata del piatto di lavaggio AceClean DryBoard e di serbatoi capienti, gestisce in autonomia lo svuotamento della polvere, si preoccupa di effettuare l’asciugatura ad aria calda e la pulizia dei moci con acqua calda fino a 80°C.

Abbiamo poi una batteria da 5.200 mAh affiancata dalla ricarica rapida, il sistema di rilevamento degli ostacoli 3DAdapt e il controllo avanzato tramite app e assistenti vocali. Rispetto ai modelli di fascia più alta, le rinunce stanno solo nella telecamera frontale (si affida al sistema LDS) e nei sistemi IA più avanzati.

Fino al 30 novembre 2026 È possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME L50 Ultra CE in offerta a 399 euro invece dei 499 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME L50 Ultra CE in offerta su Amazon

Scopa aspirapolvere e lavapavimenti DREAME T16 Pro Heat-A

Il Black Friday 2026 targato DREAME è poi ricco di scope aspirapolvere e lavapavimenti. Tra queste, una delle proposte più interessanti è la DREAME T16 Pro Heat-A, modello pensato per affrontare lo sporco più ostinato.

Unisce una potenza di aspirazione da 30.000 Pa al lavaggio continuo con acqua calda fino a 90°C (grazie alla tecnologia ThermoRinse), ideale per sciogliere grasso, residui appiccicosi e macchie secche in una sola passata.

Tra i suoi punti di forza spiccano anche il braccio robotico con IA WhaleSweep (si abbassa automaticamente per catturare detriti e polvere lungo i battiscopa e gli angoli più difficili), il raschietto anti-groviglio TangleCut 2.0 (per gestire capelli e peli di animali).

Non mancano poi accorgimenti sul fronte dell’ergonomia, dato che il corpo di questa lavapavimenti può reclinarsi completamente (a 180°) per mantenere uno spessore di appena 9,85 cm: in questo modo, infilarsi agilmente sotto letti e divani non sarà un problema. Abbiamo poi sensori smart che regolano automaticamente potenza, flusso d’acqua e detergente.

La batteria integrata, removibile, garantisce fino a 70 minuti di autonomia (può essere estesa con un secondo pacco batteria che può essere ricaricato mentre l’altra batteria tiene in funzione la lavapavimenti). A fine sessione, la base di ricarica avvia un ciclo di autopulizia e asciugatura del rullo a 95°C per igienizzare le setole e prevenire i cattivi odori.

Fino al 30 novembre 2026 È possibile acquistare la scopa aspirapolvere e lavapavimenti DREAME T16 Pro Heat-A in offerta a 479 euro invece dei 629 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME T16 Pro Heat-A in offerta su Amazon

Sistema di asciugatura e acconciatura 7-in-1 DREAME AirStyle Pro 2

Tra le proposte di DREAME su Amazon per il Black Friday 2026 rientra anche DREAME AirStyle Pro 2, la seconda iterazione dell’apprezzatissimo dispositivo per le acconciature che è stata presentata nel corso dell’estate e gode di un design premium, con l’impugnatura che presenta una texture effetto pelle e il cavo con design anti-groviglio.

Il cuore tecnologico del dispositivo è il suo potente motore brushless da 110.000 giri al minuto che è in grado di generare un flusso d’aria ad alta velocità per ridurre drasticamente i tempi di asciugatura e piega. È presente un sistema NTC per il controllo intelligente del calore (effettua 1.000 controlli al secondo).

La vera forza di DREAME AirStyle Pro 2 risiede nella sua versatilità: in confezione sono presenti sette accessori magnetici intercambiabili che abilitano il passaggio super rapido dall’asciugatura alla lisciatura, fino alla creazione di onde, ricci o styling volumetrici. La funzione Slide-to-Cold-Shot fissa poi il tutto con un getto d’aria fredda.

Fino al 30 novembre 2026 È possibile acquistare il sistema di asciugatura e acconciatura 7-in-1 DREAME AirStyle Pro 2 (Gold o Purple) in offerta a 229 euro invece dei 299 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME AirStyle Pro 2 (Gold) in offerta su Amazon

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Maschera anti-età DREAME Chrona Mask

Il Black Friday 2026 può essere l’occasione giusta per comprare un altro accessorio DREAME per la cura della persona, ovvero la maschera anti-age Chrona Mask, pensata per portare i trattamenti di fotobiomodulazione di livello professionale direttamente a casa.

Il dispositivo integra 280 LED ad alta purezza inseriti in una struttura 3D leggera (da appena 338 grammi), flessibile e pieghevole, che aderisce in modo confortevole al volto, garantendo una diffusione uniforme della luce.

Il punto di forza della Chrona Mask è però il sistema di terapia a luce combinata 4+1: esso sfrutta cinque diverse lunghezze d’onda per agire su specifici inestetismi (purifica la pelle, uniforma l’incarnato, lenisce i rossori, stimola la produzione di collagene, migliora l’elasticità cutanea e attenua le rughe sottili) con tre livelli di intensità.

Fino al 30 novembre 2026 È possibile acquistare la maschera anti-età DREAME Chrona Mask in offerta a 229 euro invece dei 299 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME Chrona Mask in offerta su Amazon

Le altre proposte del Black Friday 2026 targato DREAME

Oltre a questi cinque prodotti su cui abbiamo fatto una sorta di focus, il Black Friday 2026 targato DREAME prosegue con tantissimi altri prodotti in offerta, tra robot aspirapolvere e lavapavimenti, lavapavimenti, dispositivi per la cura della persona e altri dispositivi per la casa.