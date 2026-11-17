Dopo sensori, serrature e telecamere, Aqara porta la propria idea di casa connessa anche nel settore dell’illuminazione con una linea completa di sei nuovi prodotti, presentati all’IFA di Berlino e ora disponibili a livello globale: la lampada da terra Floor Lamp T1, la striscia LED Strip T2, le lampadine LED Bulb T2, il faretto da incasso LED Downlight T2 e, per l’esterno, le Outdoor String Lights H1 e le Permanent Outdoor Lights H1. Un catalogo che copre l’illuminazione di tutti i giorni, quella d’atmosfera per cinema e videogiochi e, novità assoluta per il marchio, le decorazioni da giardino e da tetto.

Alcuni di questi prodotti li stiamo già provando, e nei prossimi giorni arriveranno le nostre recensioni, ma intanto vediamo che cosa offrono, in che cosa si differenziano e dove si possono acquistare.

L’azienda racchiude l’intera operazione nel concetto di Spatial Intelligence, cioè luci che si integrano con i sensori e con gli altri dispositivi della casa per reagire in modo più naturale a ciò che accade. Al di là dello slogan, le caratteristiche comuni sono concrete: tutte le novità funzionano sia con Thread sia con Zigbee, supportano Matter, si integrano con Apple Home e condividono un intervallo di temperatura colore molto ampio, da 2000 a 9000 K, con un indice di resa cromatica pari o superiore a 90 in modalità luce bianca.

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Floor Lamp T1, la lampada da terra con 18 zone indipendenti

Il prodotto più scenografico della famiglia è la Floor Lamp T1, una lampada da terra alta 1.420 millimetri con emissione laterale, pensata per illuminare le pareti con un effetto «wall washing» uniforme, cioè con una luce che scivola lungo il muro invece di colpire un punto preciso. Il corpo è diviso in 18 zone controllabili singolarmente, gestite da un driver a 16 bit che, secondo Aqara, permette oltre 65.000 livelli per canale e quindi passaggi di colore molto fluidi, senza scalini visibili.

L’uso ideale, secondo il produttore, è quello d’intrattenimento: serate cinema, partite ai videogiochi o semplice relax, con animazioni di colore che scorrono lungo la lampada. Non è però solo un oggetto decorativo: può offrire fino a 1.000 lumen di luce di supporto, sufficienti per un’illuminazione d’ambiente in un angolo del soggiorno. La Floor Lamp T1 è una delle quattro novità, insieme a LED Strip T2 e alle due linee per esterno, a supportare le funzioni di illuminazione basate sull’intelligenza artificiale, che servono a generare scenari personalizzati per umori e occasioni diverse.

LED Strip T2, la striscia per ambienti, cinema e scrivanie

La LED Strip T2 è l’aggiornamento della striscia LED di Aqara e punta su una densità di illuminazione più alta e su una gestione più fine dei colori. Ogni metro ospita 108 LED, con 18 zone indipendenti ogni tre metri, e il chip a 5 canali e 16 bit permette gradienti morbidi, effetti dinamici e la sincronizzazione con la musica. La luminosità arriva a 1.750 lumen, un valore che la rende adatta sia a un uso decorativo sia a un’illuminazione funzionale, per esempio sotto un pensile o dietro un televisore.

Il comunicato parla di applicazioni che vanno dagli accenti architettonici a configurazioni di intrattenimento, ed è proprio la combinazione tra colori e luce bianca regolabile a differenziare questa serie dai modelli più economici basati sui soli LED RGB.

Lampadine e faretti T2, la luce di tutti i giorni

Per chi non cerca effetti speciali, Aqara completa la linea con due prodotti più tradizionali, entrambi disponibili in versione solo bianco regolabile (CCT) e in versione a colori (RGB CCT).

Le LED Bulb T2 sono lampadine con attacco piccolo pensate per lampadari, applique e lampade da tavolo: il comunicato cita le basi E12 ed E14, con la prima destinata soprattutto al mercato nordamericano. La versione RGB CCT arriva a 16 milioni di colori, mentre quella CCT regola il bianco, e in entrambi i casi è presente la compatibilità con Matter, così da integrarle in qualsiasi piattaforma domotica compatibile.

Il LED Downlight T2 è invece un faretto da incasso ultrasottile, studiato per le case moderne e per i soffitti con poco spazio disponibile sopra il controsoffitto. Offre fino a 1.200 lumen con un indice di resa cromatica superiore a 90. La versione RGB CCT supporta 16 milioni di colori e il bianco regolabile da 2000 a 9000 K, mentre quella CCT regola il bianco da 2700 a 6500 K.

Tutte le luci per interni supportano l’Apple Adaptive Lighting, che regola in automatico la temperatura colore nell’arco della giornata, con luce più fredda e bianca al mattino e più calda la sera, senza dover creare automazioni.

Luci per l’esterno, da giardino e da tetto

La vera novità dell’offerta è il debutto di Aqara nell’illuminazione per esterni, con due prodotti che condividono lo stesso intervallo di temperatura colore, da 2000 a 9000 K, e la certificazione IP65 contro acqua e polvere.

Le Outdoor String Lights H1 sono catene luminose pensate per patii, cortili e aree dove si mangia o si fa festa all’aperto. Le zone sono controllabili in modo indipendente e permettono gradienti, animazioni e scenografie per cene, ricevimenti e occasioni stagionali. In più c’è Gen-Scene, una funzione basata sull’intelligenza artificiale che genera scenari luminosi personalizzati, in modo più intuitivo rispetto alla scelta manuale dei colori.

Le Permanent Outdoor Lights H1 hanno invece una vocazione diversa: sono luci da installazione permanente lungo gronde e linee del tetto, con LED controllabili singolarmente e la possibilità di passare da un’illuminazione discreta nei giorni normali a effetti dinamici per festività e ricorrenze. Il sistema è estendibile e tagliabile, con fissaggi flessibili per adattarsi a tetti di forme diverse, e può funzionare con temperature comprese tra -20 e 40 gradi. Il vantaggio dichiarato è eliminare la fatica di montare e smontare ogni anno le decorazioni natalizie.

Entrambe le serie si integrano con le automazioni dell’app Aqara Home: le luci possono accendersi a orari programmati o reagire ad altri dispositivi compatibili, come sensori di movimento e di presenza.

Thread, Zigbee, Matter e Apple Home

Aqara è uno dei pochi marchi a proporre dispositivi con doppio protocollo, e tutti e sei i nuovi prodotti sono compatibili con Thread e Zigbee. La scelta dipende dall’impianto: chi ha già un hub Aqara può usare Zigbee, mentre chi preferisce un’architettura più aperta può passare a Thread.

In modalità Thread le luci supportano Matter, e quindi funzionano con le principali piattaforme: Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings, Home Assistant e Homey. Tutti e sei i prodotti possono essere aggiunti ad Apple Home, dove sfruttano anche l’adaptive lighting senza configurazioni aggiuntive. Per chi usa soluzioni diverse, il vantaggio è non restare legati a un solo ecosistema.

Che cosa ci aspettiamo dalla prova

Sulla carta la gamma è completa e coerente, ma le luci si giudicano soprattutto sul campo. Nelle prove che stiamo facendo ci concentreremo sulla qualità dei colori e dei gradienti, sulla fedeltà del bianco rispetto ai valori dichiarati, sulla facilità di configurazione con Thread e Zigbee e sul comportamento delle automazioni quando le luci dialogano con sensori e altri dispositivi. Vi racconteremo tutto nelle recensioni dei prossimi giorni, prodotto per prodotto, con pro e contro e un giudizio finale sul rapporto tra prezzo e prestazioni.

Prezzo e disponibilità

Le nuove luci Aqara sono disponibili da subito in tutto il mondo, Italia compresa, sullo store ufficiale Aqara, su Amazon e presso i rivenditori autorizzati. Il comunicato non indica i prezzi di listino, quindi riportiamo quelli rilevati oggi su Amazon.it, che possono cambiare nel tempo.

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