Fino a oggi chi voleva un’auto Wuling in Italia doveva passare da importatori indipendenti o dalle piattaforme che vendono online auto cinesi omologate, ma da qualche giorno il marchio cinese ha un distributore ufficiale anche nel nostro Paese, Kngloo, che ha aperto due flagship store a Milano e a Roma e ha portato in vetrina i primi due modelli, entrambi ibridi plug-in. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Chi è Kngloo e come vuole crescere in Italia

Kngloo è l’importatore e distributore ufficiale dei veicoli Wuling in Europa, con sedi a Shanghai e New York, e con l’Italia arriva a quattro Paesi europei dopo Spagna, Francia e Portogallo, per un totale che l’azienda indica in oltre 60 punti vendita. I due negozi di Milano e Roma sono soltanto il primo passo, perché l’idea è allargare un po’ alla volta la rete commerciale coinvolgendo concessionari partner in diverse zone d’Italia.

Sull’importanza del mercato italiano si è soffermato il CEO di Kngloo, Long Yijun:

L’arrivo di Kngloo in Italia rappresenta una tappa significativa nella nostra strategia di crescita europea. Siamo orgogliosi di avviare questo percorso in un mercato così importante. Crediamo che la mobilità debba evolversi mettendo le persone al centro, attraverso soluzioni pratiche, sicure e tecnologicamente avanzate. La nostra priorità in Italia è costruire una presenza solida, strutturata e riconoscibile, investendo nello sviluppo della rete di dealer partner e nella crescita del brand Kngloo. Vogliamo sviluppare partnership solide e creare valore nel lungo periodo, accompagnando un numero sempre maggiore di clienti verso una nuova visione della mobilità, in cui innovazione, qualità e accessibilità procedano di pari passo.

Per chi non lo conoscesse, Wuling fa parte di SAIC-GM-Wuling (SGMW), la joint venture nata nel 2002 dalla collaborazione tra SAIC Motor, General Motors China e Guangxi Automobile Group, che oggi è uno dei gruppi più grandi dell’industria automobilistica cinese e che, a detta dell’azienda, è stato il primo costruttore cinese a superare i 32 milioni di veicoli prodotti.

Y3 Max e Y8 Max, le due ibride plug-in

Il comunicato di Kngloo descrive i due modelli solo a grandi linee, ma i dati tecnici riportati da Motor1 aiutano a farsi un’idea più precisa sia del SUV sia della monovolume.

Wuling Y3 Max

La Y3 Max è un SUV compatto lungo 4.590 mm, pensato per coppie giovani e famiglie, e monta un motore a benzina da 1,5 litri a ciclo Atkinson da 78 kW (106 CV) e 130 Nm abbinato a un cambio automatico e a una batteria LFP da 20,5 kWh. In elettrico dichiara fino a 140 km nel ciclo WLTP, mentre l’autonomia complessiva arriva a 1.100 km.

Il bagagliaio va da 469 a 1.452 litri abbattendo i sedili posteriori, e per la ricarica si va da circa 6 ore e mezza in corrente alternata a 3,3 kW, dal 20 al 100%, a circa 30 minuti in corrente continua, dal 30 all’80%.

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Wuling Y8 Max

La Y8 Max è invece una monovolume a sette posti lunga 4.910 mm, con porta scorrevole elettrica sul lato passeggero, che Kngloo propone sia alle famiglie numerose sia a chi lavora nel trasporto di persone. Il motore a benzina è sempre un 1,5 litri, qui da 75 kW (102 CV) e 130 Nm, con la stessa batteria da 20,5 kWh, e l’autonomia in elettrico scende a circa 100 km.

Tra le funzioni dell’abitacolo ci sono uno schermo centrale da 12,8 pollici con Huawei HiCar, una modalità riposo che regola clima, luci e rumore bianco e una modalità dedicata agli animali domestici, che tiene sotto controllo la temperatura a bordo.

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Sui prezzi il comunicato non dice nulla, ma stando a quanto riportato da Quotidiano Motori, Kngloo Italia indica per la Y8 Max un prezzo di partenza di 31.790 euro IVA inclusa, valido fino al 31 dicembre 2026 ed esclusi immatricolazione, preparazione e trasporto.

Infine segnaliamo un dettaglio da non sottovalutare, cioè che la presa di ricarica segue lo standard cinese e che l’adattatore per le colonnine e le wallbox europee va acquistato a parte.

Resta da capire quanto costerà la Y3 Max e quanto in fretta Kngloo riuscirà ad allargare la rete oltre Milano e Roma.