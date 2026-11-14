Ci eravamo lasciati ai recenti cambi, risalenti a qualche mese fa, del calendario di Formula 1 a seguito del caos e dei tumulti geopolitici in Medio Oriente, che hanno portato alla cancellazione ufficiale del Gran Premio del Bahrain e del Gran Premio d’Arabia Saudita, mantenendo inalterato il resto della programmazione. Sembra che la stessa situazione si ripeterà in maniera simile con anche con la Formula E (il campionato dedicato alle monoposto elettriche) con importanti modifiche al calendario, soprattutto in vista del suo E-Prix di inaugurazione, che verrà conseguentemente slittato di qualche settimana: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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Formula E: cosa cambia nel calendario

Le modifiche a causa dei tumulti in Medio Oriente partiranno fin da subito, senza soluzione di continuità, in accordo con SELA, il partner organizzatore: secondo quanto dichiarato dal comunicato ufficiale, si parte infatti dall’E-Prix di Jeddah (Arabia Saudita), originariamente previsto per il prossimo 18 e 19 dicembre come inaugurale, che ora si disputerà il prossimo 16 e 17 aprile 2027, mantenendo dunque la formula originaria della doppia gara. Alla luce di questo, dunque, il nuovo campionato di Formula E prenderà il via il prossimo 16 gennaio 2027, a Città del Messico.

L’altra importante modifica riguarda invece il l’E-Prix di Sanya (Cina), originariamente previsto per il 17 aprile 2027, e ora fissato al 3 aprile 2027, così come l’E-Prix di Monaco, che già da qualche mese era stato anticipato all’1 e 2 maggio 2027.

Per tutti coloro che hanno già acquistato in precedenza i biglietti degli E-Prix sopracitati, nessun problema: la società organizzatrice ha dichiarato che presto verranno comunicati tutti i dettagli relativi alle nuove date, le possibili opzioni di trasferimento ed eventuali richieste di rimborso.

Ricordiamo infine che la nuova edizione del campionato di Formula E vedrà come protagonista assoluta l’introduzione delle nuove monoposto Gen4, che porteranno diversi cambiamenti rispetto alle precedenti, come per esempio la potenza massima portata a 600 kW, la trazione integrale permanente su tutte le 4 ruote, un’accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in 1,8 secondi, configurazioni aerodinamiche intercambiabili e tanto altro ancora.