A poco più di una settimana dal down generale scatenato dai problemi sperimentati da Amazon Web Services (AWS), un nuovo importante down affligge Internet e stavolta la colpa è di Azure, l’infrastruttura di cloud computing pubblica (basata su una rete globale di data center) di Microsoft.

Oltre a tutti i servizi del colosso di Redmond, risultano problematici (o irraggiungibili) tanti altri servizi che si appoggiano proprio a questa infrastruttura: tra tutti, segnaliamo i servizi del gruppo Poste Italiane.

Problemi per Microsoft Azure: blocchi e malfunzionamenti per tanti siti, giochi e servizi

Gravi disservizi per Microsoft Azure, iniziati quando qua in Italia sono scoccate le ore 17, che rendono impossibile l’accesso a tutti i servizi di Microsoft ma anche a tanti altri servizi che, come anticipato, si appoggiano all’infrastruttura del colosso di Redmond.

Sul portale dedicato allo stato dei servizi in cloud, Microsoft ha recentemente pubblicato un aggiornamento sulla situazione attuale:

A partire approssimativamente dalle 16:00 UTC, i clienti e i servizi Microsoft che utilizzano Azure Front Door (AFD) potrebbero aver riscontrato problemi che hanno causato latenze, timeout ed errori. Abbiamo confermato che la causa scatenante di questo problema è stata una modifica involontaria della configurazione. Stiamo adottando diverse azioni in parallelo: in primo luogo, stiamo bloccando tutte le modifiche ai servizi AFD, comprese le modifiche di configurazione da parte dei clienti. Allo stesso tempo, stiamo ripristinando la nostra configurazione AFD all’ultimo stato funzionante noto. Durante il rollback, vogliamo assicurarci che la configurazione problematica non si riattivi al momento del ripristino. I clienti potrebbero aver avuto problemi nell’accesso al portale di gestione di Azure. Abbiamo effettuato un failover del portale (spostando il traffico lontano da AFD) per mitigare i problemi di accesso. I clienti dovrebbero essere in grado di accedere direttamente al portale di gestione di Azure; sebbene tutte le estensioni del portale funzionino correttamente, potrebbe esserci un piccolo numero di endpoint che potrebbero avere problemi di caricamento (ad esempio, il Marketplace). Non abbiamo una stima dei tempi (ETA) per il completamento del rollback, ma aggiorneremo questa comunicazione entro 30 minuti o non appena avremo un aggiornamento. Sebbene non abbiamo ancora una stima dei tempi, i clienti possono prendere in considerazione l’implementazione di strategie di failover con Azure Traffic Manager, per reindirizzare il traffico da Azure Front Door alle proprie origini (server di destinazione): https://learn.microsoft.com/azure/architecture/guide/networking/global-web-applications/overview

Microsoft non ha ancora fornito tempistiche ma nel frattempo sono tantissimi i servizi non funzionanti

Come anticipato in apertura, sono migliaia i servizi che sfruttano l’infrastruttura di Microsoft Azure e che di conseguenza sono “down”, irraggiungibili o non funzionanti. Al momento della stesura di questo articolo, consultando il portale Downdetector, troviamo picchi di segnalazioni che coinvolgono Poste Italiane, Minecraft, Xbox, WhatsApp, Netatmo, ma anche tutti servizi Microsoft (Microsoft 365, Microsoft Teams, Microsoft Outlook, Microsofr Store).

Siamo sicuri che i tecnici di Microsoft riusciranno a trovare la quadra e risolvere in tempi tutto sommati brevi questo problema: per ora, come anticipato, non c’è una tempistica definita; non ci resta che attendere il prossimo bollettino e sperare in informazioni più precise.

State riscontrando anche voi problemi con siti, giochi e servizi da metà pomeriggio? Fateci sapere la vostra.