Dalla serata di giovedì 12 novembre una parte dei servizi di Microsoft 365 non funziona come dovrebbe, e a quanto risulta mentre scriviamo, nella mattinata di venerdì 13 novembre, la situazione non è ancora tornata alla normalità. Il problema più evidente riguarda Outlook e la posta di Exchange Online, ma coinvolge anche Teams, SharePoint, OneDrive, Copilot e altri servizi del pacchetto, e non è un guasto isolato: secondo Downdetector ha interessato utenti in 74 Paesi tra Europa e Americhe, Italia compresa. Microsoft esclude, per ora, che si tratti di un attacco informatico, ma non ha ancora individuato con certezza la causa, e le contromisure messe in campo finora hanno funzionato solo in parte.

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Una cosa diffusa, che coinvolge anche aziende e servizi di IA

I primi segnali sono arrivati nel pomeriggio americano di giovedì, corrispondente alla sera in Italia: intorno alle 19 ora italiana le segnalazioni su Downdetector sono salite rapidamente, con un picco per Outlook di circa 129.000 segnalazioni. In realtà la giornata di Microsoft era già cominciata male, con un problema a Teams nelle Americhe, descritto come un incidente separato e risolto in poche ore. Poi è arrivato il guasto più grande, catalogato da Microsoft con la sigla EX1550543 per Exchange Online e MO1550821 per l’insieme di Microsoft 365: inizialmente limitato alle Americhe, nel giro di poco tempo l’azienda ha avvisato che i problemi di connessione potevano riguardare utenti di altre regioni.

I servizi coinvolti sono parecchi. Oltre a Outlook, quelli indicati dall’azienda comprendono Teams, SharePoint Online, Copilot, Defender XDR, Planner, To Do, Intune, Purview e Power BI, e anche OneDrive, Word per il web e gli altri strumenti del pacchetto Microsoft 365 in versione web hanno dato segni di cedimento. Le segnalazioni raccontano un andamento a intermittenza: a volte la posta si apre, altre volte compare il messaggio «Impossibile raggiungere questa pagina», e poi il servizio torna a cadere. Alcune testate italiane parlano di problemi anche per i domini di posta personali, come outlook.com, hotmail.com, live.com e msn.com, mentre la documentazione di Microsoft riguarda soprattutto Exchange Online, cioè la posta aziendale, ed è un punto che conviene verificare.

Il guasto ha avuto ripercussioni anche fuori da Microsoft. OpenAI ha segnalato problemi ai connettori con Microsoft, per cui le nuove connessioni possono non funzionare, e Anthropic ha parlato di un problema con un fornitore a monte che ha colpito il suo connettore con Microsoft 365: in pratica, ChatGPT e Claude hanno avuto difficoltà ad accedere a email e calendari ospitati su Microsoft. Per le aziende, e per gli enti pubblici che usano Outlook per lavorare, il disagio è stato notevole: la posta è ormai uno strumento sul quale poggia buona parte dell’attività quotidiana.

Cosa dice Microsoft: la causa non c’è ancora, e le contromisure non bastano

Le spiegazioni di Microsoft sono cambiate più volte nel corso della notte. All’inizio ha parlato di un’infrastruttura sotto «carico elevato» in più regioni, poi ha chiarito che il problema non era un aumento di traffico ma la perdita di capacità: un gran numero di server è diventato inaspettatamente indisponibile, lasciando gli altri sotto forte pressione, perché i controlli automatici di salute dei server continuavano a metterli fuori servizio. Più tardi l’azienda ha indicato il punto debole, un processo sui server che si occupa di stabilire le connessioni sicure e che veniva sopraffatto, e ha anche riferito di aver cominciato ad annullare una recente modifica alla configurazione di rete, che coincide con l’inizio del problema. Si tratta, per ora, di una correlazione e non di una causa confermata.

Sul fronte degli interventi, Microsoft ha sospeso tutte le implementazioni e le modifiche alla configurazione, ha spostato il traffico dall’infrastruttura interessata, ha riavviato e ricostruito i server, ha provato un controllo di salute alternativo, che ha riportato online una parte delle macchine, e in alcune aree ha limitato di proposito il traffico. Intorno alle 18 ora della costa orientale americana l’azienda ha detto che i server ripristinati erano stabili, avvertendo però che potevano tornare a non rispondere una volta ricominciato ad arrivare il traffico, ed è proprio quello che sembra essere successo. Nella notte tra giovedì e venerdì Microsoft ha poi ammesso che le modifiche applicate per migliorare la situazione «non stanno procedendo come previsto», e che sta valutando soluzioni alternative.

Sull’ipotesi di un attacco, Charles Lamanna, dirigente di Microsoft, ha scritto che non ci sono indicazioni che l’accaduto sia riconducibile ad attività dolose, e la stessa posizione è stata ribadita nella notte negli aggiornamenti sullo stato del servizio. L’incidente, al momento in cui scriviamo, risulta ancora aperto e senza una stima per il pieno ripristino; secondo i dati di Downdetector, verso le 5:50 di venerdì c’è stato un calo netto delle segnalazioni, ma nel corso della mattinata sembra che alcuni problemi persistano. Microsoft ha promesso un rapporto con l’analisi dell’accaduto, e una descrizione completa della causa, una volta risolto il problema.

Come ovviare: esiste una soluzione?

La risposta onesta è che, lato utente, non esiste una soluzione definitiva: il problema è nell’infrastruttura di Microsoft, e non dipende dal vostro computer, dalla vostra connessione o dal vostro account. Si può però ridurre il disagio, e soprattutto evitare di peggiorare le cose.

La prima cosa è verificare che si tratti davvero del guasto: lo stato dei servizi si controlla sul profilo X ufficiale Microsoft 365 Status e, per chi amministra un’organizzazione, nel centro di amministrazione di Microsoft 365, dove gli incidenti sono elencati con le sigle EX1550543 e MO1550821. Il problema separato di Teams, risolto giovedì, ha invece la sigla TM1550488.

Poi, non reinstallate Office e non eliminate o ricreate il profilo di Outlook, e non reimpostate le credenziali: nulla indica che serva, e rischiate di creare problemi in più a una giornata già complicata. Anche cambiare client non è una soluzione garantita: Microsoft ha indicato che i problemi hanno riguardato più modalità di connessione alla casella, tra cui Outlook sul web, MAPI, ActiveSync e connessioni REST. Visto che l’accesso va e viene, tentare di nuovo dopo un po’ di tempo, con la web app, con l’app per computer o con quella per smartphone, può funzionare in momenti diversi, ma non c’è alcuna garanzia.

Per le comunicazioni urgenti conviene usare un canale alternativo: un indirizzo di posta diverso, un’app di messaggistica, il telefono o un altro strumento già approvato dalla vostra organizzazione. Se avete Outlook sul computer con la modalità cache attiva, i messaggi già sincronizzati restano leggibili, e quelli che scrivete restano in uscita finché non torna la connessione, ma conviene controllare prima di reinviarli, per non mandare duplicati. Quanto alla posta in arrivo, i server mittenti in genere ritentano la consegna per un certo periodo quando la destinazione non risponde, quindi non è detto che i messaggi inviati in queste ore vadano persi, anche se Microsoft non ha comunicato né perdite di dati né una stima su eventuali ritardi.

Per gli amministratori, infine, il consiglio è seguire il rapporto di analisi dell’incidente, che Microsoft pubblicherà una volta risolto il problema, e informare i colleghi su quali canali usare nel frattempo.

Non è la prima volta

Gli utenti di Microsoft 365 hanno già vissuto episodi simili. Poco più di un anno fa, il 29 ottobre 2025, un down di Azure aveva coinvolto migliaia di siti e servizi, tra cui Poste Italiane, Xbox e Teams, e già a gennaio 2026 un’altra interruzione aveva colpito Outlook, Teams e 365 per un problema di capacità dei server. Il nuovo guasto riporta di attualità un tema ricorrente: tante aziende e persone dipendono da pochi grandi fornitori di servizi cloud, e quando uno di loro inciampa, le conseguenze si sentono ovunque. Aggiorneremo la notizia appena Microsoft dichiarerà risolto il problema.