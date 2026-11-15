Perché spendere di più per auricolari true wireless quando Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi scendono a un prezzo mai visto prima? Il modello Nero, tra i primi al mondo a integrare connettività Wi-Fi accanto al Bluetooth tradizionale, crolla su Amazon con uno sconto che riduce di quasi la metà il prezzo di listino. Driver triassiali, chip Qualcomm S7 Pro, cancellazione del rumore fino a 55 dB e autonomia totale di 40 ore sono solo alcune delle ragioni per cui questa offerta merita attenzione immediata.

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Xiaomi Buds 5 Pro: tripli driver e audio lossless via wi-fi

Il punto di forza di Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi è il sistema audio a triplo driver coassiale con doppio amplificatore, capace di gestire separatamente le frequenze alte e basse per un suono più pulito e dettagliato. I bassi, rispetto al modello precedente Buds 4 Pro, registrano un miglioramento dichiarato di oltre il 200%, mentre la sintonizzazione Harman AudioEFX garantisce due profili EQ pensati per ogni tipo di ascolto.

La vera particolarità di questa variante Nero è però il chip Qualcomm S7 Pro abbinato alla tecnologia XPAN, che sfrutta la rete Wi-Fi per raggiungere un audio lossless a 24 bit/96 kHz con banda fino a 4,2 Mbps, il doppio rispetto all’aptX Lossless. Tra le specifiche tecniche principali troviamo:

Certificazione IP54 per resistenza a polvere e spruzzi

per resistenza a polvere e spruzzi Cancellazione attiva del rumore ANC fino a 55 dB con tre livelli regolabili

con tre livelli regolabili Supporto codec AAC, SBC, aptX Lossless, aptX Adaptive, LC3

Microfono triplo con funzione HD Call a 32K

Batteria da 64 mAh per auricolare, fino a 10 ore di ascolto continuo

di ascolto continuo Autonomia totale di 40 ore con custodia di ricarica

con custodia di ricarica Ricarica rapida: 10 minuti per 4 ore di autonomia

Ricarica wireless Qi e cablata USB-C

Tra le funzioni smart spicca la possibilità di registrare l’audio riprodotto, incluse le chiamate, oltre a traduzione assistita e volume adattivo in base al contesto ambientale. Il collegamento Wi-Fi XPAN, però, al momento funziona solo con lo smartphone Xiaomi 15 Ultra: con gli altri dispositivi si utilizza il Bluetooth. Nonostante questo limite, il pacchetto complessivo resta tra i più completi della categoria, posizionandosi come alternativa concreta alle AirPods Pro 2 con un risparmio già al prezzo di listino.

Sconto su Amazon

Il prezzo di listino di Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi era fissato a 219,99€, mentre oggi su Amazon si trova a 120,99€, con uno sconto del 45%. Rispetto al lancio il prezzo è sceso in modo significativo, rendendo questa una delle occasioni più interessanti del periodo per chi cerca auricolari true wireless di fascia alta senza spendere una cifra esagerata. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.

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