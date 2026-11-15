Chi possiede un iPhone 17 Pro o un iPhone 17 Pro Max conosce bene il dilemma: portarsi dietro un power bank tradizionale significa rinunciare all’eleganza del dispositivo, infilando in tasca un mattoncino ingombrante che rovina ogni abbinamento estetico. Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W risolve il problema alla radice, con uno spessore di appena 6mm che si sposa perfettamente con la scocca metallica dei flagship Apple di ultima generazione. Le colorazioni disponibili, tra l’altro, richiamano da vicino le tonalità di iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, garantendo un abbinamento estetico quasi su misura; il power bank resta ovviamente compatibile anche con iPhone 18 Pro, anche se in questo caso le colorazioni non coincidono perfettamente, ma a fare davvero la differenza resta la sua sottigliezza estrema, che lo rende discreto con qualsiasi smartphone abbinato. Il prezzo, in questi giorni, è letteralmente crollato rispetto al listino ufficiale, raggiungendo una cifra che non si era mai vista da quando il prodotto è sbarcato in Italia. Vediamo come approfittarne prima che l’offerta termini.

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Xiaomi ultrathin power bank: sottigliezza e ricarica rapida in un solo accessorio

Il punto di forza di questo power bank è racchiuso nel nome stesso: ultrasottile. Con dimensioni di 98,5 × 71,5 × 6mm e un peso che oscilla tra i 98g dichiarati da Xiaomi e i 110g riportati sulle schede italiane, l’accessorio ha uno spessore paragonabile a quello di una spessa carta di credito, molto più vicino alla larghezza di un iPhone che a un tradizionale power bank da zaino.

La scocca in lega di alluminio incontra una batteria da 5000mAh (18,58Wh) che sfrutta una tecnologia agli ioni di litio con 16% di contenuto silicio-carbonio, una soluzione che permette di mantenere dimensioni ridotte senza sacrificare la capacità. Il dato è importante anche per chi viaggia spesso: la batteria rientra infatti nei limiti previsti per il trasporto in bagaglio a mano.

Sul fronte ricarica, il sistema magnetico si aggancia al retro dello smartphone sfruttando lo standard Qi2, offrendo fino a 15W di potenza wireless sui modelli Xiaomi 17, mentre su iPhone la ricarica si attesta sui 7,5W. È comunque disponibile anche la ricarica cablata USB-C, che con cavo da 3A può arrivare fino a 22,5W, e la possibilità di ricaricare due dispositivi contemporaneamente (uno wireless e uno via cavo), oltre alla funzione pass-through che consente di continuare ad alimentare il telefono anche mentre il power bank stesso è sotto carica.

Sconto Xiaomi UltraThin Power Bank: il prezzo non era mai sceso così tanto

Il prezzo di listino di Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W è di 59,99€, cifra già competitiva per un prodotto con queste caratteristiche costruttive. In questo periodo, però, su Amazon il prezzo è sceso fino a 39,99€, con uno sconto che sfiora il 33% e un risparmio netto di 20 euro rispetto al prezzo originale. L’unica eccezione è nella colorazione Arancione che è in offerta a 44,99€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello da quando è arrivato sul mercato italiano, un’occasione che vale la pena cogliere al volo vista la disponibilità spesso limitata su questo tipo di offerte. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi disponibile anche con spedizione gratuita per gli abbonati Prime.

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