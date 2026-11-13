Xiaomi ha pubblicato sul sito globale i suoi primi auricolari clip-on, chiamati Xiaomi Clip: si agganciano al bordo esterno dell’orecchio invece di infilarsi nel condotto uditivo. Prezzo e disponibilità arriveranno con il Global Launch del 17 novembre.

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Un aggancio che lascia libero l’orecchio

Restando fuori dal canale uditivo, gli auricolari tengono l’orecchio aperto e permettono di sentire quello che accade intorno: comodo se camminate all’aperto, se vi allenate o se non volete la sensazione di essere isolati. Ogni auricolare pesa appena 5,5 grammi e si regge su un ponte in titanio con lega a memoria di forma, pensato per adattarsi ai contorni naturali dell’orecchio e restare comodo anche dopo diverse ore. Il diffusore sta davanti al canale uditivo e il vano della batteria dietro il lobo, con un collegamento fra i due che copre una distanza di circa 3,4 mm.

Il disegno aperto ha però un rovescio della medaglia: il suono può disperdersi verso chi vi sta vicino e per la musica non c’è cancellazione attiva del rumore. Quanto all’estetica, i colori disponibili sono Sand Gold, Pearl White, Frost Purple e Graphite Black, mentre la custodia in similpelle vegana richiama un cofanetto di gioielli e si apre con un meccanismo a estrazione.

Gli auricolari open-ear per Xiaomi non sono una novità: prima di questo modello aveva proposto gli OpenWear Stereo Pro, da 9,7 grammi per lato, che si agganciavano con un archetto sopra l’orecchio. Xiaomi Clip è però il primo con aggancio clip-on, sulla scia di rivali come i Sony LinkBuds Clip e gli Anker Soundcore C50i, o dei modelli cuff-style come i Samsung Galaxy Buds On e i Baseus MC2 NC.

Autonomia, suono e funzioni

Con una sola carica si arriva a 9 ore di ascolto, che diventano 38 ore con la custodia; dieci minuti alla presa bastano per circa 3,5 ore di riproduzione. Sul fronte del suono ci sono driver dinamici da 11 mm con una risposta dichiarata tra 20 Hz e 48 kHz con il codec LHDC 5.0, affiancato dai più diffusi AAC e SBC. La connessione è Bluetooth 5.4 con multipoint, quindi potete restare collegati a due dispositivi contemporaneamente.

Per le chiamate, il sistema a quattro microfoni include un’unità di captazione vocale a conduzione ossea e la riduzione del rumore del vento, mentre la progettazione direzionale del suono limita le dispersioni e regala un po’ più di privacy. Tra le funzioni extra c’è il supporto ad Apple Find My per la custodia di ricarica (solo la custodia, non gli auricolari) e la certificazione IP57 contro polvere e acqua. Premendo tre volte la custodia o gli auricolari parte o si ferma la registrazione dell’audio dal vivo, di una chiamata o di un video. Ci sono poi la condivisione dell’audio, il passaggio continuo tra dispositivi Xiaomi HyperOS compatibili e l’app Xiaomi Earbuds per personalizzare i comandi.

Sul fronte dell’autonomia Xiaomi Clip supera i rivali più diretti: i Sony LinkBuds Clip si fermano a 37 ore con la custodia e gli Anker Soundcore C50i a 28.

Prezzo e disponibilità

Il listino globale compare prima del lancio di Parigi, in programma martedì 17 novembre: in quell’occasione conosceremo il prezzo e la data di vendita. Per ora il sito globale e le pagine di Singapore, Hong Kong, Thailandia e Italia non riportano né un listino né una data. In Cina il modello è già in commercio da quasi sei mesi a 849 CNY, circa 127 dollari. Per l’Italia non è ancora stato comunicato nulla: le prime conversioni parlano di una forbice intorno ai 107-110 euro, ma non si tratta di un prezzo ufficiale.