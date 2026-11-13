Torna in promozione l’abbonamento a Disney+. La piattaforma di streaming ha attivato una nuova campagna promozionale che riduce il canone dei primi due mesi su tutti i profili mensili, portando il piano d’ingresso Standard con pubblicità a 4,99€ al mese anziché 6,99€. L’iniziativa è rivolta sia ai nuovi iscritti sia agli ex abbonati che decidono di riattivare un vecchio account, con scadenza fissata al 24 novembre.

Attiva Disney+ a partire da 4,99€/mese per 2 mesi sul sito ufficiale Promozione valida per nuovi clienti e riattivazioni fino al 24 novembre 2026.

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I piani coinvolti nell’offerta: differenze, prezzi e catalogo

Sebbene il prezzo d’attacco di 4,99€ mensili sia riferito al profilo entry-level, la riduzione tariffaria per i primi 60 giorni si estende all’intero listino mensile del servizio. Tutti i piani garantiscono l’accesso completo al catalogo on demand, che comprende le produzioni originali e i titoli di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star (incluse recenti uscite come la serie Marvel VisionQuest, il live action Oceania e Star Wars: The Mandalorian and Grogu).

Nel dettaglio, ecco la ripartizione dei costi durante il bimestre promozionale e le caratteristiche tecniche di ciascun profilo:

Disney+ Standard con pubblicità: proposto a 4,99€ al mese per 2 mesi (invece di 6,99€, per un risparmio totale di 4€). Include risoluzione Full HD 1080p, audio fino a 5.1 e 2 riproduzioni simultanee, ma prevede inserzioni pubblicitarie e non consente il download offline.

proposto a (invece di 6,99€, per un risparmio totale di 4€). Include risoluzione Full HD 1080p, audio fino a 5.1 e 2 riproduzioni simultanee, ma prevede inserzioni pubblicitarie e non consente il download offline. Disney+ Standard: scende a 7,99€ al mese per 2 mesi (anziché 10,99€, risparmiando 6€ complessivi). Mantiene la risoluzione Full HD e i 2 schermi contemporanei, eliminando le interruzioni pubblicitarie e sbloccando i download su dispositivi mobili.

scende a (anziché 10,99€, risparmiando 6€ complessivi). Mantiene la risoluzione Full HD e i 2 schermi contemporanei, eliminando le interruzioni pubblicitarie e sbloccando i download su dispositivi mobili. Disney+ Premium: ribassato a 10,99€ al mese per 2 mesi (rispetto ai 15,99€ di listino, con 10€ di risparmio). Offre streaming fino al 4K UHD con HDR e Dolby Atmos, 4 riproduzioni in contemporanea all’interno del nucleo domestico e download illimitati sui dispositivi supportati.

In sintesi, i numeri della promozione:

Prezzo di partenza: 4,99€ al mese per i primi 2 mesi (piano Standard con pubblicità)

4,99€ al mese per i primi 2 mesi (piano Standard con pubblicità) Listino standard: 6,99€ al mese (10,99€ per Standard, 15,99€ per Premium)

6,99€ al mese (10,99€ per Standard, 15,99€ per Premium) Utenti idonei: Nuovi abbonati maggiorenni e precedenti abbonati che riattivano l’account

Nuovi abbonati maggiorenni e precedenti abbonati che riattivano l’account Vincoli contrattuali: Nessun vincolo di permanenza dopo i 2 mesi

Scadenza e condizioni di rinnovo

La finestra per aderire all’offerta si chiuderà alle 23:59 del 24 novembre 2026. L’abbonamento è sottoscrivibile direttamente tramite il portale web di Disney+ ed è compatibile con Smart TV, console, browser e applicazioni mobile per Android e iOS.

Al termine dei due mesi scontati, la sottoscrizione passerà automaticamente al rinnovo mensile ordinario previsto per il piano selezionato (6,99€, 10,99€ o 15,99€ al mese). Trattandosi di piani mensili senza vincolo annuale, è comunque possibile disdire il rinnovo automatico in qualsiasi momento prima della scadenza del secondo mese direttamente dalle impostazioni del profilo.

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