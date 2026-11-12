Dopo mesi e mesi di indiscrezioni e anticipazioni, lo scorso 28 ottobre Apple ha annunciato il nuovo modello di MacBook Pro con display OLED, dotato di funzionalità touchscreen, disponibile dal 6 novembre nei principali di tutto il mondo. Un teardown di iFixit, in particolare, avrebbe svelato i “segreti” che si nascondono dietro il nuovo logo luminoso dalla mela morsicata: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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MacBook Pro OLED: il logo luminoso (e non solo) analizzato dal teardown di iFixit

Negli ultimi modelli di MacBook Pro, Apple aveva eliminato il logo luminoso (basato sulla retroilluminazione dello schermo LCD), a causa di diverse problematiche strutturali. Un ritorno che si è realizzato con il nuovo MacBook Pro OLED, che tra le novità più importanti (oltre al cambio di tecnologia per lo schermo e un processore potente, ovviamente) presenta per l’appunto il logo luminoso, che per l’occasione sfrutta 4 LED dedicati dietro il display.

Il teardown di iFixit non è solamente incentrato sul ritorno del logo luminoso, ma analizza anche il display tandem OLED e, soprattutto, il modo in cui Apple sia riuscita a ridurre il peso 1,55 a 1,38 kilogrammi, nel caso del modello con display da 14 pollici di diagonale.

Tutto il processo di smontaggio comincia dal display tandem OLED, una particolare tecnologia che prevede la sovrapposizione di due strati capaci di emettere luce, in modo tale da assicurare un livello maggiore di luminosità rispetto ai display OLED tradizionalmente utilizzati su altri modelli concorrenti. In tal senso, iFixit avrebbe scovato un’importante evidenza strutturale: nello specifico, i sub-pixel blu sarebbero risultati più grandi dei pixel rossi e blu, un aspetto che permetterebbe, almeno potenzialmente, di gravare meno sui materiali utilizzati ed espandere conseguentemente il ciclo di vita dello stesso display, prevenendo il fenomeno di burn-in.

Sotto diversi aspetti, il teardown del nuovo MacBook Pro OLED condivide diverse caratteristiche con i precedenti modelli, se non fosse che la sostituzione della porta USB-C o delle ventole ora richiede necessariamente anche la rimozione della scheda madre. Stessa identica situazione per l’ingresso jack riservato alle cuffie, che richiede la rimozione in concomitanza della scheda madre, a cui rimangono adesi la porta HDMI, lo slot SDXC, l’SSD e infine la RAM.

Come nei precedenti, anche stavolta iFixit ha provato a cambiare la scheda madre tra due MacBook differenti, evidenziando una maggior versatilità: a differenza del MacBook Pro con chip M5 dell’anno scorso (che non riusciva a completare correttamente la calibrazione del sensore Touch ID attraverso l’Assistente di riparazione), il nuovo modello ha invece riconosciuto con successo la batteria, il sensore Touch ID e il display, mantenendo funzionalità come il True Tone (per la regolazione della temperatura del colore), il controllo della luminosità e, ovviamente, il touchscreen. Come se questo non bastasse, iFixit è persino riuscita a registrare un’impronta digitale utilizzando la scheda prelevata da un altro MacBook con display OLED.

Dulcis in fundo, arriviamo infine al logo luminoso di Apple, non esattamente facile da raggiungere come si penserebbe, anzi: è infatti stato necessario distruggere il display OLED del nuovo modello di MacBook per arrivarci, svelando infine una striscia composta da quattro LED dedicati per la sua illuminazione. Il logo in sè presenta un rivestimento a specchio da due strati, che gli conferisce un aspetto particolarmente lucido e riflettente quando i quattro LED sono spenti, permettendo al contempo il corretto passaggio della luce nel caso in cui si accendano.

Per quanto riguarda invece la gestione del peso, Apple è riuscita a “tagliare” 92 grammi dallo chassis e altri 101 grammi dal display, nonostante l’aggiunta della funzionalità touchscreen e il logo illuminato. Taglio leggero anche per la batteria, che perde appena 2 grammi, a differenza del trackpad, leggermente più piccolo rispetto ai precedenti modelli, che fa risparmiare ulteriori 8 grammi.

Alla luce di tutte queste caratteristiche, iFixit ha attribuito al nuovo MacBook Pro OLED un punteggio di riparabilità pari a 5 su 10: un punto in più rispetto al modello uscito nel 2025, ma comunque inferiore ai 6 punti del ben più economico MacBook Neo.