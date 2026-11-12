Cercare auricolari true wireless che durino un’intera settimana di pendolarismo senza passare dal caricabatterie sembra ancora oggi una missione quasi impossibile. HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX sembrano invece voler sfatare questo mito, portando in dote fino a 80 ore di autonomia complessiva e una cancellazione del rumore multimodale che normalmente si trova solo su modelli ben più costosi. A rendere la notizia ancora più interessante ci pensa il prezzo, sceso in queste ore a un vero e proprio minimo storico per il periodo, complice una promozione difficile da ignorare per chi cerca un paio di auricolari economici ma tecnicamente generosi. Vediamo come Huawei è riuscita in questo risultato.

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HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX, leggerezza e resistenza da maratoneti dell’ascolto

Il punto di forza più evidente di FreeBuds SE 5 MAX è senza dubbio l’autonomia. Con una sola carica si ottengono fino a 10 ore di ascolto a cancellazione del rumore disattivata, o 7 ore con ANC attivo, mentre l’intera custodia porta il totale a un notevole tetto di 80 ore, un netto miglioramento rispetto alle 50 ore del precedente modello SE 4 ANC. A completare il quadro arriva una ricarica rapida che in appena 10 minuti restituisce fino a 4 ore di musica, ideale per chi esce di casa di fretta.

Dal punto di vista costruttivo, ogni auricolare pesa solamente 4,3 grammi, rendendolo il modello in-ear con ANC più leggero mai prodotto da Huawei, grazie a uno sviluppo ergonomico basato su oltre 10.000 profili auricolari reali. La certificazione IP55 protegge gli auricolari (non la custodia) da polvere e schizzi, rendendoli adatti anche all’allenamento.

Sul fronte sonoro, il driver dinamico da 10 mm e il supporto al codec LDAC (fino a 990 kbps) rappresentano una vera sorpresa per questa fascia di prezzo, certificata anche dal logo Hi-Res Audio. Non manca il Bluetooth 6.0, con connessione multipoint cross piattaforma tra iOS, Android, HarmonyOS ed EMUI, oltre al sistema ANC multimodale capace di raggiungere 52 dB di profondità grazie a tre microfoni e algoritmi basati sull’intelligenza artificiale, pensati soprattutto per rendere le chiamate più nitide.

Tra le caratteristiche riassuntive troviamo:

Driver dinamico da 10 mm con supporto Hi-Res Audio

Bluetooth 6.0 con connessione dual-device cross OS

Codec LDAC, SBC, AAC, mSBC

ANC multimodale fino a 52 dB, con 4 modalità selezionabili

Peso di soli 4,3 g per auricolare

Certificazione IP55 (solo auricolari)

Colori disponibili: bianco, blu perlato, nero

Prezzo minimo per freebuds se 5 max: lo sconto più ghiotto del momento

Il prezzo di listino di HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX è di 79€, ma grazie alla promozione attiva su Amazon è possibile portarseli a casa a soli 39€, applicando il coupon HUAWEISE10 direttamente in pagina prodotto. Si tratta di uno sconto che sfiora il 51%, con un risparmio netto di 40€ rispetto al prezzo originale, decisamente importante per un prodotto lanciato da pochissimi giorni sul mercato italiano.

L’offerta riguarda le colorazioni bianco e nero, mentre la variante blu perlato risulta a catalogo ma non sempre disponibile all’acquisto immediato. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, garanzia di affidabilità e tempi di consegna rapidi per chi vuole approfittare subito di questo prezzo.

Per non perdere offerte come questa non appena vengono pubblicate, può essere utile iscriversi al canale Telegram PrezziTech, dedicato alle migliori promozioni sulla tecnologia, e a ErroriBomba, pensato invece per segnalare in tempo reale errori di prezzo e sconti fuori scala su qualsiasi categoria di prodotto.